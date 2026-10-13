中西部一所研究型大学有一个多达百人的 IT 组织，其中一个小团队负责管理共享服务，包括电子邮件、单点登录和管理型应用程序。一位 IT 团队成员表示：“我们始终心系安全问题。这所大学有 250 个应用程序，因此可以肯定的是，新的漏洞至少会影响其中一个。我们的职责之一是防止那些成功入侵某台服务器的攻击转移到其他服务器。这就是风险限制。”

该 IT 团队使用各种安全技术组合来抵御威胁，包括定期修补、入侵检测和 Web 应用程序防火墙。如果某个威胁突破了所有这些防护措施，一种称为微分段的技术可以限制该威胁的传播。其目的是仅在绝对需要时才允许服务器之间的通信，例如，当某个 Web 应用程序连接到数据库时。