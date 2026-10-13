Universidade de pesquisa dos EUA (anônima)

Agora, a segmentação não é apenas mais fácil de gerenciar, também é mais forte. Onde os firewalls controlam o tráfego de entrada para os servidores, o Akamai Guardicore Segmentation também pode controlar o tráfego de saída dos servidores, uma proteção chamada "bloqueio de evacuação", porque inclui o software instalado diretamente nos servidores.

"As regras de evacuação são um pesadelo para se descobrir em firewalls, então, antes não fazíamos isso", afirma o membro da equipe de TI. "Com a Akamai é simples e é outra maneira de evitar que infecções se espalhem."

A equipe também gosta que a Akamai os ajuda a verificar se as regras estão funcionando. Com uma olhada rápida em um mapa visual, é possível ver quais conexões estão acontecendo e quais estão bloqueadas. Antes, eles teriam que fazer login em todos os 250 servidores e analisar os contadores de acesso ao firewall, o que tomaria um tempo que eles não tinham.

A equipe de TI está obtendo méritos por melhorar a experiência do usuário e está reforçando a segurança. Digamos que um provável aluno faça login na aplicação Admissões às 20:00 para verificar o status da aplicação e a elegibilidade do auxílio financeiro, e o AWS moveu o banco de dados subjacente para um servidor diferente às 19:59. Quando as comunicações entre a aplicação e o banco de dados dependiam de regras de firewall, o aluno talvez visse uma mensagem para tentar novamente mais tarde. Com o Akamai Guardicore Segmentation, o aluno vê informações atualizadas, independentemente de todo o endereço IP que estiver embaralhando na nuvem, e tem uma ótima primeira impressão da universidade.