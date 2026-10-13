Anonyme US-Forschungsuniversität

Jetzt ist die Segmentierung nicht nur einfacher zu verwalten – sie ist auch stärker. Wo Firewalls nur eingehenden Traffic zu Servern steuern, kann Akamai Guardicore Segmentation auch den ausgehenden Traffic von Servern steuern – ein Schutz, der als „Egress-Blockierung“ bezeichnet wird – da es auch Software prüft, die direkt auf den Servern installiert ist.

„Egress-Regeln sind mit Firewalls ein Alptraum, also haben wir sie vorher einfach nicht genutzt“, sagt der IT-Mitarbeiter. „Mit Akamai ist es einfach und so bietet sich eine weitere Möglichkeit, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.“

Das Team schätzt auch, dass Akamai ihnen dabei hilft, zu überprüfen, ob Regeln funktionieren. Mit einem Blick auf eine visuelle Karte können sie sehen, welche Verbindungen zugelassen und welche blockiert werden. Zuvor hätten sie sich bei allen 250 Servern einloggen und sich die Firewall-Trefferzähler ansehen müssen – was Zeit in Anspruch genommen hätte, die sie nicht haben.

Das IT-Team erhält viel Lob für die Verbesserung des Nutzererlebnisses bei gleichzeitiger Verschärfung der Sicherheit. Nehmen wir an, dass sich ein Studienbewerber um 8:00 Uhr in der Anwendung „Admissions“ anmeldet, um seinen Bewerbungsstatus und den Antrag auf finanzielle Unterstützung zu überprüfen, und AWS die zugrunde liegende Datenbank um 7:59 Uhr auf einen anderen Server verschoben hat. Als die Kommunikation zwischen der Anwendung und der Datenbank von Firewall-Regeln abhängig war, wurde dem Studenten eine Meldung angezeigt, dass er es später erneut versuchen solle. Mit Akamai Guardicore Segmentation sieht der Student aktuelle Informationen, unabhängig davon, welche IP-Adresse in der Cloud verwendet wird, und erhält einen großartigen ersten Eindruck von der Universität.