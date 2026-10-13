Université de recherche américaine anonyme

Désormais, la segmentation n'est pas seulement plus facile à gérer, elle est également plus forte. Là où les pare-feu contrôlent le trafic entrant vers les serveurs, Akamai Guardicore Segmentation peut également contrôler le trafic sortant des serveurs (une protection appelée « blocage de sortie »), car il inclut des logiciels installés directement sur les serveurs.

« C'est un véritable cauchemar de déterminer les règles de sortie sur les pare-feu, donc nous ne le faisions tout simplement pas auparavant », déclare le membre du personnel informatique. « Avec Akamai, c'est simple et c'est une façon supplémentaire d'empêcher les infections de se propager. »

L'équipe apprécie également qu'Akamai l'aide à vérifier que les règles fonctionnent. En un coup d'œil sur une carte visuelle, elle peut voir les connexions en cours et celles qui sont bloquées. Auparavant, elle aurait dû se connecter aux 250 serveurs et regarder les compteurs d'attaques de pare-feu, ce qui aurait pris du temps dont l'équipe ne disposait pas.

L'équipe informatique reçoit des louanges pour améliorer l'expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité. Disons qu'un futur étudiant se connecte à l'application Admissions à 20 h 00 pour vérifier l'état de sa demande ainsi que l'admissibilité à l'aide financière, et que AWS a déplacé la base de données sous-jacente vers un autre serveur à 19 h 59. Lorsque les communications entre l'application et la base de données dépendaient de règles de pare-feu, l'étudiant pouvait recevoir un message lui demandant de réessayer ultérieurement. Grâce à Akamai Guardicore Segmentation, l'étudiant voit des informations à jour, quel que soit le remaniement des adresses IP dans le cloud, et perçoit une excellente première impression de l'université.