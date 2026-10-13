Università di ricerca indipendente degli Stati Uniti

In precedenza, il team IT aveva segmentato la rete scrivendo le regole del firewall, ad esempio, l'applicazione A può accettare il traffico proveniente dalle applicazioni B e C, mentre blocca il traffico proveniente da tutte le altre applicazioni. Questo approccio ha funzionato bene quando tutte le applicazioni venivano eseguite nei data center del campus. Quando però l'università ha iniziato a spostare le applicazioni nei cloud AWS e Azure, le regole del firewall sono diventate più complicate e difficili da gestire.

Applicazioni come Admissions, ad esempio, si connettono al servizio di database relazionale AWS, che presenta dozzine di indirizzi IP in continuo cambiamento. Non avendo il tempo di reimmettere in continuazione i nuovi indirizzi IP nelle regole del firewall, il team IT dell'università ha deciso di cercare una soluzione di segmentazione più efficace e gestibile.

