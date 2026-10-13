익명의 미국 연구 대학교

이제 세그멘테이션은 관리가 더 쉬울 뿐 아니라 더욱 강력해졌습니다. 방화벽이 인바운드 트래픽을 제어하는 Akamai Guardicore Segmentation은 서버에 바로 설치된 소프트웨어를 포함하고 있습니다. 그래서 "이그레스 차단"으로 불리는 보호 기능으로 서버로부터의 아웃바운드 트래픽도 제어할 수 있습니다.

IT 팀원은 이렇게 말합니다. "이그레스 룰은 방화벽에서 해결해야 하는 끔찍한 문제여서 이전에는 그저 손을 놓고 있었습니다. Akamai를 사용하면 간단합니다. 위협의 확산을 막을 수 있는 또 다른 방법이죠."

또한 IT 팀은 Akamai가 룰의 원활한 작동 점검을 지원한다는 점에 만족해합니다. 비주얼 맵을 간단히 살펴보면 어떤 연결이 일어나고 있는지, 어떤 연결이 차단되었는지 확인할 수 있습니다. 이전 같으면 250대의 서버에 모두 로그인해 방화벽 히트 수를 확인해야 하고, 따라서 많은 시간이 소요되었을 것입니다.

IT 팀은 보안을 강화하면서도 사용자 경험을 개선한 것에 대해 높은 평가를 받고 있습니다. 한 예비 대학생이 저녁 8시에 Admissions 애플리케이션에 로그인해 입학 지원서 상태와 학자금 지원 자격을 확인하려고 하는데, AWS가 저녁 7시 59분에 기본 데이터베이스를 다른 서버로 이동했다고 가정해봅시다. 애플리케이션과 데이터베이스 간의 통신이 방화벽 룰에 의존하고 있었다면 그 학생은 나중에 다시 시도하라는 메시지를 보았을 것입니다. 이 학생은 Akamai Guardicore Segmentation을 이용했기 때문에 클라우드의 IP 주소 변경과 상관없이 최신 정보를 확인하고 이 대학교에 대해 좋은 첫인상을 가지게 됩니다.