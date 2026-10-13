Universidad de investigación anónima de EE. UU.

Ahora, la segmentación no solo es más fácil de administrar, sino que también es más fuerte. Si bien los firewalls controlan el tráfico de entrada a los servidores, Guardicore Segmentation de Akamai también puede controlar el tráfico de salida de los servidores, una protección llamada "bloqueo de egreso", ya que incluye software instalado directamente en los servidores.

"Es una pesadilla crear las reglas de egreso en los firewalls, por lo que antes no lo hacíamos", destaca un miembro del equipo de TI. "Con Akamai es simple, y supone una forma más de evitar que las infecciones se propaguen".

El equipo está encantado también con poder comprobar ahora, con Akamai, que las reglas funcionan. Con un vistazo a un mapa visual, pueden ver qué conexiones se producen y cuáles se bloquean. Antes tendrían que haber iniciado sesión en los 250 servidores y comprobar los contadores de coincidencias del firewall, lo que les habría llevado un tiempo del que no disponían.

El equipo de TI está recibiendo ya felicitaciones por mejorar la experiencia del usuario a la vez que la seguridad. Por ejemplo, pensemos en el caso de un futuro estudiante que inicia sesión en la aplicación de admisiones a las 20:00 horas para comprobar el estado de su solicitud y de la financiación o ayudas económicas, y AWS traslada la base de datos relacionada a un servidor distinto a las 19:59 horas. Cuando la comunicación entre la aplicación y la base de datos dependía de las reglas del firewall, el estudiante podría haber visto un mensaje de intentarlo más tarde. Con Guardicore Segmentation de Akamai, el estudiante ve información actualizada independientemente de los cambios de direcciones IP en la nube, por lo que tiene una muy buena primera impresión de la universidad.