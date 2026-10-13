現在、セグメンテーションは管理を容易にするだけでなく、さらに大きな効果をもたらしています。ファイアウォールはサーバーへのインバウンドトラフィックを制御しますが、Akamai Guardicore Segmentationはサーバーからのアウトバウンドトラフィックも制御できます。つまり、「イーグレスブロッキング（内→外方向のブロック）」と呼ばれる防御が可能なのです。これは、サーバーにソフトウェアがインストールされていることで実現する機能です。

前述のITスタッフメンバーは次のように述べています。「ファイアウォールで内→外方向のルールを作成するのは悪夢のようなものですから、以前はしていませんでした。Akamaiなら簡単です。これは感染の拡散を防ぐもう1つの手段となります」。

ITチームは、ルールが機能しているかどうかの確認に役立つという点でもAkamaiを高く評価しています。視覚的なマップを見れば、どの接続が確立していて、どの接続がブロックされているのかが一目でわかります。以前は、同じことを確認するのに、250台のサーバーすべてにログインしてファイアウォールのヒットカウンターを調べる必要がありました。このような作業に対応できる時間はありません。

ITチームは、セキュリティを強化しながらユーザー体験を向上させたことで、大学の名声を高めています。たとえば、ある入学志望者が午後8時にAdmissionsアプリケーションにログインして、アプリケーションのステータスと学資援助の資格を確認しようとしたとします。一方、AWSが午後7時59分に基盤となるデータベースを別のサーバーに移動していたとします。アプリケーションとデータベースの間の通信がファイアウォールルールに依存している場合、この入学志望者には後で再試行するように伝えるメッセージが表示されると考えられます。Akamai Guardicore Segmentationを使用していれば、この入学志望者は、クラウドでのIPアドレスのシャッフルに関係なく、最新の情報を確認できるため、大学の第一印象は大きく向上します。