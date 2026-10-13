au Kabucom 为全日本 110 多万客户提供在线经纪服务。近年来，该公司的系统风险管理部门特别关注 Zero Trust 安全性——这是一种对所有通信进行验证的方法，并对每个用户和设备的访问进行严格控制（无论它们是在网络内部还是外部）。之所以要向 Zero Trust 转变，是因为远程员工需要安全而方便地访问内部应用程序，云服务不断增加，新的复杂攻击也在不断考验基于边界的安全模式的极限。
关于远程应用程序访问，系统风险管理部门负责人 Yoichi Ishikawa 解释道：“如今，‘工作区’的定义已经超出了‘办公室’的范畴，将我们的居家空间和协同工作场所也涵盖其中。在这个时代，我们认为 Zero Trust 安全环境是必要的，这样人们才能随时随地在与办公室相同的环境中安全地开展工作。安全性是重点，但我们也需要考虑到远程访问的便利性，与此同时仍要确保实现集成的身份管理。”
“网络攻击正变得越来越多样化和复杂，我们正面临着边界式防御的局限性。”系统风险管理部门的专家 Koju Ito 说道。“我们也在使用各种云服务来提高我们的效率，因此，我们认为需要非常密切地管理和保护我们的每一台设备。”
“我们希望采用那些拥有全球服务平台的公司（比如 Akamai）提供的最新技术。我们认为 Akamai 提供了出色的 [技术] 支持和响应 [时间]，它是值得我们信赖的合作伙伴。”——au Kabucom 系统风险管理部门 CISSP Kenta Nakamura
从基于边界的安全模式到 Zero Trust 模式
au Kabucom 为全日本 110 多万客户提供在线经纪服务。近年来，该公司的系统风险管理部门特别关注 Zero Trust 安全性——这是一种对所有通信进行验证的方法，并对每个用户和设备的访问进行严格控制（无论它们是在网络内部还是外部）。之所以要向 Zero Trust 转变，是因为远程员工需要安全而方便地访问内部应用程序，云服务不断增加，新的复杂攻击也在不断考验基于边界的安全模式的极限。
Enterprise Application Access 解决了与 VPN 相关的问题
在转向 Zero Trust 架构的过程中，出现了一个问题：如何安全地允许从办公室以外的地方远程访问端点？现有的方法是使用 VPN，但 Ito 指出：“VPN 设备需要持续维护。这方面的任何故障都可能导致威胁在漏洞暴露时进入系统。同时还存在许多其他挑战：VPN 和 Active Directory 的冗余管理、访问 SaaS 时的复杂访问流程、带宽过载、防火墙硬件负载、延迟，等等。”
在向云优先策略转变时，au Kabucom 需要为这些 VPN 挑战寻找更好的解决方案，此时，他们发现了 Akamai 的 Enterprise Application Access (EAA)。“自部署该解决方案以来，我们将 EAA 与身份即服务 (IDaaS) 相结合，以有效地连接内部资源和公有云，并控制对这些资源的访问。”Ito 解释道。借助此设置，我们无需运行曾经导致各种问题的 VPN 设备。”
“由于服务基础架构也由 Akamai 提供，我们可以消除安全措施带来的任何延迟。对于云访问，EAA 可以消除一次性客户端 VPN 访问导致的低效流程和流量。这也节省了带宽，减少了所需的硬件投资。我们认为 EAA 是一个补充性解决方案，能够为那些尚未经过 Zero Trust 检查或测试的连接类型保障安全。”
Secure Internet Access Enterprise 可立即检测恶意软件并减轻运营负担
向 Zero Trust 架构的迁移不仅涉及安全访问，还包括威胁防护。除了改善远程访问之外，au Kabucom 在评估了其现有恶意软件检测和阻止方法后，决定部署 Akamai 的 Secure Internet Access Enterprise 服务来增强安全态势。Secure Internet Access Enterprise 是一个基于云的安全 Web 网关，它使用 DNS 作为主动安全控制点。
“从能力上来说，我们不可能使用我们自己的防火墙来阻止不断增长的威胁域。我们知道，一些攻击者会利用 DNS 窃取信息，因此，我们可能会向看不见的威胁敞开大门，从而导致数据泄露，这是一个真正值得担忧的问题。自从采用 Secure Internet Access Enterprise 后，我们就不必担心这个问题了，因为 Akamai 的威胁情报数据会在云中不断更新。Secure Internet Access Enterprise 帮助我们立即识别和阻止可能影响公司的新威胁，同时显著减轻我们的运营负担。”系统风险管理部门的 Kenta Nakamura 说道。
Nakamura 报告称，与其他公司的 Web 威胁解决方案相比，Secure Internet Access Enterprise 可以防御更多威胁。展望未来，au Kabucom 预计，Secure Internet Access Enterprise 将为直接连接到互联网以使用云服务的移动设备提供安全防护。该产品通过客户端软件为移动设备提供基于威胁情报的保护。
au Kabucom 有信心创造一个安全的环境，为用户提供不受最新威胁影响的互联网访问。除了 Akamai 的工具外，该公司还计划主动采用更多更先进的解决方案，以便同时提高其防御能力和竞争优势。
au Kabucom 简介
au Kabucom 开发的服务旨在“实现风险管理”，并最大限度地利用内部构建的系统。他们提供了专有的交易工具 kabuSTATION®，该工具为频繁交易者提供了各种免费和折扣计划，并提供了自动交易功能，比如止损单。他们还分发独特的信息，比如实时股价预测，此外还具备丰富的订单功能，比如双向订单。客户支持中心运营人员通过电话为不习惯使用计算机或互联网的客户提供支持。此外还提供了让客户可以进行交易和查询股票价格的交互式语音应答 (IVR) 服务。au Kabucom 是 Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) 的核心在线金融服务公司，与集团的其他公司合作开发了多种服务。
关于 Akamai
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