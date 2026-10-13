在转向 Zero Trust 架构的过程中，出现了一个问题：如何安全地允许从办公室以外的地方远程访问端点？现有的方法是使用 VPN，但 Ito 指出：“VPN 设备需要持续维护。这方面的任何故障都可能导致威胁在漏洞暴露时进入系统。同时还存在许多其他挑战：VPN 和 Active Directory 的冗余管理、访问 SaaS 时的复杂访问流程、带宽过载、防火墙硬件负载、延迟，等等。”

在向云优先策略转变时，au Kabucom 需要为这些 VPN 挑战寻找更好的解决方案，此时，他们发现了 Akamai 的 Enterprise Application Access (EAA)。“自部署该解决方案以来，我们将 EAA 与身份即服务 (IDaaS) 相结合，以有效地连接内部资源和公有云，并控制对这些资源的访问。”Ito 解释道。借助此设置，我们无需运行曾经导致各种问题的 VPN 设备。”

“由于服务基础架构也由 Akamai 提供，我们可以消除安全措施带来的任何延迟。对于云访问，EAA 可以消除一次性客户端 VPN 访问导致的低效流程和流量。这也节省了带宽，减少了所需的硬件投资。我们认为 EAA 是一个补充性解决方案，能够为那些尚未经过 Zero Trust 检查或测试的连接类型保障安全。”