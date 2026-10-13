au Kabucom fornisce servizi di intermediazione online a oltre 1,1 milioni di clienti in tutto il Giappone. Negli ultimi anni, la funzione del dipartimento di gestione dei rischi di sistema dell'azienda si è particolarmente incentrata sul modello di sicurezza Zero Trust, un approccio in cui tutte le comunicazioni vengono confermate e l'accesso è strettamente controllato per ogni utente e dispositivo, indipendentemente dal fatto che si trovino all'interno o all'esterno della rete. Questo passaggio al modello Zero Trust è guidato dalla necessità di un accesso facile e sicuro alle applicazioni interne per i dipendenti remoti, un aumento dei servizi cloud e nuovi attacchi sofisticati che mettono alla prova i limiti della sicurezza basata sul perimetro.



Per quanto riguarda l'accesso remoto alle applicazioni, Yoichi Ishikawa, capo del dipartimento di gestione dei rischi di sistema, spiega: "Oggi, la definizione di "area di lavoro" si estende oltre il semplice concetto di "ufficio" e include anche ambienti come le nostre abitazioni e i siti di co-working. In questo momento, crediamo che un ambiente di sicurezza Zero Trust sia necessario affinché i dipendenti possano lavorare in sicurezza ovunque, in qualsiasi momento e in un tipo di ambiente uguale a quello dell'ufficio. La sicurezza è un obiettivo chiave, ma dobbiamo anche tenere conto della facilità dell'accesso remoto, garantendo, al contempo, una gestione integrata delle identità".



"Gli attacchi informatici stanno diventando sempre più diversificati e sofisticati e stiamo riscontrando i limiti della difesa perimetrale", afferma Koju Ito, esperto nel dipartimento di gestione dei rischi di sistema. "Stiamo anche utilizzando una varietà di servizi cloud per migliorare la nostra efficienza, quindi riteniamo di dover gestire e proteggere da vicino ognuno dei nostri dispositivi".