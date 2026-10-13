au Kabucom fornisce servizi di intermediazione online a oltre 1,1 milioni di clienti in tutto il Giappone. Negli ultimi anni, la funzione del dipartimento di gestione dei rischi di sistema dell'azienda si è particolarmente incentrata sul modello di sicurezza Zero Trust, un approccio in cui tutte le comunicazioni vengono confermate e l'accesso è strettamente controllato per ogni utente e dispositivo, indipendentemente dal fatto che si trovino all'interno o all'esterno della rete. Questo passaggio al modello Zero Trust è guidato dalla necessità di un accesso facile e sicuro alle applicazioni interne per i dipendenti remoti, un aumento dei servizi cloud e nuovi attacchi sofisticati che mettono alla prova i limiti della sicurezza basata sul perimetro.
Per quanto riguarda l'accesso remoto alle applicazioni, Yoichi Ishikawa, capo del dipartimento di gestione dei rischi di sistema, spiega: "Oggi, la definizione di "area di lavoro" si estende oltre il semplice concetto di "ufficio" e include anche ambienti come le nostre abitazioni e i siti di co-working. In questo momento, crediamo che un ambiente di sicurezza Zero Trust sia necessario affinché i dipendenti possano lavorare in sicurezza ovunque, in qualsiasi momento e in un tipo di ambiente uguale a quello dell'ufficio. La sicurezza è un obiettivo chiave, ma dobbiamo anche tenere conto della facilità dell'accesso remoto, garantendo, al contempo, una gestione integrata delle identità".
"Gli attacchi informatici stanno diventando sempre più diversificati e sofisticati e stiamo riscontrando i limiti della difesa perimetrale", afferma Koju Ito, esperto nel dipartimento di gestione dei rischi di sistema. "Stiamo anche utilizzando una varietà di servizi cloud per migliorare la nostra efficienza, quindi riteniamo di dover gestire e proteggere da vicino ognuno dei nostri dispositivi".
"Cerchiamo di adottare le ultime tecnologie da aziende che dispongono di una piattaforma di servizi globale, come Akamai. Riteniamo che Akamai fornisca un supporto [tecnico] e una risposta [tempi] ottimali e sia un partner su cui possiamo fare affidamento".- Kenta Nakamura, CISSP, System Risk Management Department, au Kabucom
Dalla sicurezza basata sul perimetro a un modello Zero Trust
au Kabucom fornisce servizi di intermediazione online a oltre 1,1 milioni di clienti in tutto il Giappone. Negli ultimi anni, la funzione del dipartimento di gestione dei rischi di sistema dell'azienda si è particolarmente incentrata sul modello di sicurezza Zero Trust, un approccio in cui tutte le comunicazioni vengono confermate e l'accesso è strettamente controllato per ogni utente e dispositivo, indipendentemente dal fatto che si trovino all'interno o all'esterno della rete. Questo passaggio al modello Zero Trust è guidato dalla necessità di un accesso facile e sicuro alle applicazioni interne per i dipendenti remoti, un aumento dei servizi cloud e nuovi attacchi sofisticati che mettono alla prova i limiti della sicurezza basata sul perimetro.
La soluzione EAA (Enterprise Application Access) risolve le problematiche relative alla VPN
Durante il passaggio a un'architettura Zero Trust, ci siamo posti la domanda di come far accedere da remoto gli utenti agli endpoint in modo sicuro dall'esterno dell'ufficio. Il metodo esistente consisteva nell'utilizzare una VPN, ma Ito afferma: "Le appliance VPN richiedono una manutenzione costante. Qualsiasi errore in questo campo potrebbe causare la penetrazione di minacce nel sistema, se una vulnerabilità è stata esposta. Inoltre, ci sono anche una serie di altre sfide: gestione ridondante sia per la VPN che per Active Directory, procedure di accesso complicate quando si accede a SaaS, sovraccarico della larghezza di banda, carichi dei dispositivi hardware del firewall, ritardi e così via".
Durante la sua ricerca di una soluzione migliore per queste sfide relative alla VPN nel passaggio a un approccio basato principalmente sul cloud, au Kabucom ha scoperto la soluzione EAA (Enterprise Application Access) di Akamai. "Da quando la soluzione EAA è stata implementata, l'abbiamo utilizzata insieme al sistema IDaaS (Identity as a Service) per connetterci in modo efficiente e controllare l'accesso a risorse interne e cloud pubblici", spiega Ito. "Con questa configurazione, non abbiamo bisogno di eseguire le apparecchiature VPN che causavano problemi".
"Poiché anche l'infrastruttura di servizio è fornita da Akamai, possiamo eliminare eventuali ritardi associati alle misure di sicurezza. Nel caso dell'accesso al cloud, EAA consente di eliminare le inefficienze nelle procedure e nei flussi di traffico associati all'accesso alla VPN del client. Ciò consente anche di risparmiare la larghezza di banda e riduce l'investimento richiesto nell'hardware. Consideriamo EAA una soluzione complementare che garantisce la sicurezza per i tipi di connessioni non ancora analizzate o testate per il modello Zero Trust".
Secure Internet Access Enterprise rileva immediatamente il malware e riduce il carico operativo
La migrazione verso un'architettura Zero Trust non riguarda solo l'accesso sicuro, ma anche la protezione dalle minacce. Oltre a migliorare l'accesso remoto, au Kabucom ha valutato il proprio approccio al rilevamento e al blocco di malware, decidendo di implementare il servizio Akamai Secure Internet Access Enterprise per migliorare il suo sistema di sicurezza. Secure Internet Access Enterprise è una soluzione SWG basata su cloud che utilizza il DNS come punto di controllo della sicurezza proattivo.
"Bloccare il numero sempre crescente di domini delle minacce con il nostro firewall è impossibile in termini di capacità. Sapevamo che alcuni criminali sottraggono informazioni tramite il DNS, quindi il pensiero di poter essere esposti a minacce invisibili in grado di portare a fughe di dati rappresentava una vera preoccupazione. Da quando abbiamo adottato Secure Internet Access Enterprise, non abbiamo più dovuto preoccuparci di questo aspetto, poiché i dati relativi all'intelligence sulle minacce di Akamai vengono costantemente aggiornati nel cloud. Secure Internet Access Enterprise ci aiuta a identificare e bloccare immediatamente nuove minacce che potrebbero interessare la nostra azienda, riducendo significativamente il nostro carico operativo", afferma Kenta Nakamura del reparto System Risk Management.
Nakamura riferisce che Secure Internet Access Enterprise difende da un numero di minacce maggiore rispetto ad analoghe soluzioni web di altre aziende. Guardando al futuro, au Kabucom prevede che Secure Internet Access Enterprise fornirà protezione ai dispositivi mobili che si connettono direttamente a Internet per utilizzare i servizi cloud. Il prodotto offre una protezione basata sull'intelligence sulle minacce per i dispositivi mobili tramite il software client
au Kabucom è fiduciosa della sua capacità di creare un ambiente sicuro in grado di fornire agli utenti l'accesso a un Internet protetto dalle minacce più recenti. Oltre agli strumenti di Akamai, l'azienda prevede di adottare in modo proattivo ulteriori soluzioni più avanzate al fine di migliorare contemporaneamente le proprie capacità di difesa e il vantaggio competitivo.
Informazioni su au Kabucom
L'azienda sviluppa servizi destinati alla gestione dei rischi, che massimizzano, al contempo, l'utilizzo di sistemi creati internamente. Lo strumento di trading proprietario dell'azienda, kabuSTATION®, include una vasta gamma di piani gratuiti e scontati rivolti ai trader frequenti; inoltre, offre funzionalità di trading automatizzate come gli ordini di chiusura in perdita (stop-loss). Distribuisce, inoltre, informazioni uniche come le previsioni dei prezzi delle azioni in tempo reale, oltre a una vasta gamma di funzioni per le ordinazioni, come gli ordini bidirezionali. Gli operatori del centro di assistenza clienti offrono un supporto telefonico ai clienti che non sono abituati a utilizzare il computer o Internet. Vengono offerti anche servizi di risposta vocale interattiva (IVR) che consentono ai clienti di effettuare transazioni e informarsi sui prezzi delle azioni. au Kabucom è una delle principali società di servizi finanziari online di MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) e ha sviluppato vari servizi in collaborazione con altre società del gruppo.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.