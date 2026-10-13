Uma questão que surgiu durante a mudança para uma arquitetura Zero Trust foi como permitir com segurança o acesso remoto a pontos de extremidade de fora do escritório. O método existente era usar uma VPN, mas Ito afirma: "Os equipamentos de VPN precisam de manutenção constante. Qualquer falha nessa área pode permitir a entrada de ameaças no sistema, caso uma vulnerabilidade seja exposta. E também existem vários outros desafios: gerenciamento redundante para VPN e Active Directory, procedimentos complicados de acesso ao SaaS, sobrecarga da largura de banda, carregamentos de hardware de firewall, atrasos e muitos outros."

Enquanto procurava uma melhor solução para esses desafios de VPN como parte de sua mudança para uma abordagem que prioriza a nuvem, a au Kabucom descobriu o EAA (Enterprise Application Access) da Akamai. "Desde que foi implantado, nós usamos o EAA em conjunto com o IDaaS (Identity as a Service) para nos conectar com eficiência aos recursos internos e às nuvens públicas e para controlar o acesso a eles", explica Ito. "Com essa configuração, nós não precisamos executar o equipamento de VPN que estava causando problemas.

E, como a infraestrutura de serviço também é oferecida pela Akamai, podemos eliminar todos os atrasos associados às medidas de segurança. No caso do acesso à nuvem, o EAA pode eliminar os procedimentos ineficientes e os fluxos de tráfego associados ao acesso único de clientes à VPN. Isso também economiza largura de banda e reduz o investimento necessário em hardware. Nós consideramos o EAA como uma solução complementar que garante a segurança dos tipos de conexões que ainda não foram inspecionados ou testados para Zero Trust."