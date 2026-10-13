A au Kabucom fornece serviços de corretagem on-line para mais de 1,1 milhões de clientes em todo o Japão. Nos últimos anos, o departamento de gerenciamento de riscos de sistemas da empresa tem se focado principalmente na segurança Zero Trust, uma abordagem na qual todas as comunicações são validadas e o acesso é controlado estritamente para cada usuário e dispositivo, independentemente de estarem dentro ou fora da rede. Essa mudança para o Zero Trust é impulsionada pela necessidade de acesso seguro e fácil a aplicações internas para funcionários remotos, um aumento nos serviços em nuvem e novos ataques sofisticados que testam os limites da segurança baseada em perímetro.
No que diz respeito ao acesso remoto a aplicações, Yoichi Ishikawa, chefe do departamento de gerenciamento de riscos do sistema, explica: "Hoje, a definição de ‘espaço de trabalho' vai além de apenas ‘escritório', para incluir espaços como nossas casas e locais para trabalho em conjunto. Em tempos como esses, acreditamos que um ambiente de segurança Zero Trust é necessário para que as pessoas possam trabalhar com segurança em qualquer lugar, a qualquer hora e no mesmo tipo de ambiente que estavam no escritório. A segurança é uma prioridade, mas também precisamos levar em conta a facilidade de acesso remoto e, ao mesmo tempo, garantir o gerenciamento integrado de identidades."
"Os ataques cibernéticos estão se tornando mais diversificados e sofisticados, e estamos enfrentando os limites da defesa de perímetro", diz Koju Ito, especialista no departamento de gerenciamento de riscos do sistema. "Também estamos usando vários serviços de nuvem para aprimorar nossa eficiência. Então, sentimos que precisamos gerenciar e proteger de perto todos os nossos dispositivos."
"Procuramos adotar as tecnologias mais recentes de empresas que têm uma plataforma de serviço global, como a Akamai. Acreditamos que a Akamai oferece excelente suporte [técnico] e [tempo] de resposta, e é uma parceira em que podemos confiar."— Kenta Nakamura, CISSP, departamento de gerenciamento de riscos do sistema, au Kabucom
Da segurança baseada em perímetro a um modelo Zero Trust
A au Kabucom fornece serviços de corretagem on-line para mais de 1,1 milhões de clientes em todo o Japão. Nos últimos anos, o departamento de gerenciamento de riscos de sistemas da empresa tem se focado principalmente na segurança Zero Trust, uma abordagem na qual todas as comunicações são validadas e o acesso é controlado estritamente para cada usuário e dispositivo, independentemente de estarem dentro ou fora da rede. Essa mudança para o Zero Trust é impulsionada pela necessidade de acesso seguro e fácil a aplicações internas para funcionários remotos, um aumento nos serviços em nuvem e novos ataques sofisticados que testam os limites da segurança baseada em perímetro.
O Enterprise Application Access resolve problemas relacionados à VPN
Uma questão que surgiu durante a mudança para uma arquitetura Zero Trust foi como permitir com segurança o acesso remoto a pontos de extremidade de fora do escritório. O método existente era usar uma VPN, mas Ito afirma: "Os equipamentos de VPN precisam de manutenção constante. Qualquer falha nessa área pode permitir a entrada de ameaças no sistema, caso uma vulnerabilidade seja exposta. E também existem vários outros desafios: gerenciamento redundante para VPN e Active Directory, procedimentos complicados de acesso ao SaaS, sobrecarga da largura de banda, carregamentos de hardware de firewall, atrasos e muitos outros."
Enquanto procurava uma melhor solução para esses desafios de VPN como parte de sua mudança para uma abordagem que prioriza a nuvem, a au Kabucom descobriu o EAA (Enterprise Application Access) da Akamai. "Desde que foi implantado, nós usamos o EAA em conjunto com o IDaaS (Identity as a Service) para nos conectar com eficiência aos recursos internos e às nuvens públicas e para controlar o acesso a eles", explica Ito. "Com essa configuração, nós não precisamos executar o equipamento de VPN que estava causando problemas.
E, como a infraestrutura de serviço também é oferecida pela Akamai, podemos eliminar todos os atrasos associados às medidas de segurança. No caso do acesso à nuvem, o EAA pode eliminar os procedimentos ineficientes e os fluxos de tráfego associados ao acesso único de clientes à VPN. Isso também economiza largura de banda e reduz o investimento necessário em hardware. Nós consideramos o EAA como uma solução complementar que garante a segurança dos tipos de conexões que ainda não foram inspecionados ou testados para Zero Trust."
Secure Internet Access Enterprise detecta malware imediatamente e reduz a carga operacional
A migração para uma arquitetura Zero Trust não envolve apenas o acesso seguro, mas também a proteção contra ameaças. Além de aprimorar o acesso remoto, a au Kabucom avaliou sua abordagem existente para detectar e bloquear malware e decidiu implantar o Akamai Secure Internet Access Enterprise para melhorar sua postura de segurança. O Secure Internet Access Enterprise é um gateway Web seguro em nuvem que usa o DNS como um ponto de controle de segurança proativo.
"Bloquear o número cada vez maior de domínios de ameaças com nosso próprio firewall é impossível em termos de capacidade. Sabíamos que alguns invasores roubam informações usando DNS (Sistema de Nomes de Domínio), por isso, a ideia de que poderíamos estar nos expondo a ameaças não percebidas que poderiam resultar em vazamentos de dados era uma preocupação real. Desde a adoção do Secure Internet Access Enterprise, não precisamos nos preocupar com isso, pois os dados da inteligência contra ameaças da Akamai estão sendo constantemente atualizados na nuvem. O Secure Internet Access Enterprise nos ajuda a identificar e bloquear imediatamente novas ameaças que possam afetar nossa empresa, além de reduzir significativamente nossa carga operacional", afirma Kenta Nakamura, do departamento de gestão de riscos de sistemas.
Nakamura relata que o Secure Internet Access Enterprise oferece proteção contra um número maior de ameaças em comparação com soluções contra ameaças da Web de outras empresas. Olhando para o futuro, a au Kabucom espera que o Secure Internet Access Enterprise ofereça segurança para dispositivos móveis que se conectam diretamente à Internet para usar serviços de nuvem. O produto oferece proteção baseada em inteligência contra ameaças para dispositivos móveis por meio de software cliente.
A au Kabucom está confiante de que conseguirá criar um ambiente seguro que oferece aos usuários o acesso a uma Internet segura contra as ameaças mais recentes. Além das ferramentas da Akamai, a empresa planeja adotar proativamente soluções adicionais mais avançadas para aprimorar simultaneamente seus recursos de defesa e sua vantagem competitiva.
Sobre a au Kabucom
A empresa desenvolve serviços que "buscam fazer a gestão de riscos" e maximizam o uso de sistemas desenvolvidos internamente. Ela oferece uma ferramenta de trading exclusiva, a kabuSTATION®, que apresenta uma ampla variedade de planos gratuitos e com desconto destinados aos traders frequentes, além de oferecer recursos automatizados de trading, como ordens de stop loss. A empresa também distribui informações exclusivas, como previsões de preços de ações em tempo real, além de várias funções de ordens, como posições bidirecionais. Os operadores do centro de atendimento ao cliente oferecem suporte por telefone para clientes que não estão acostumados a usar computadores ou a Internet. Também são oferecidos serviços de IVR (resposta de voz interativa), que permitem que os clientes façam transações e consultem os preços das ações. A au Kabucom é uma importante empresa de serviços financeiros on-line do MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) e desenvolveu vários serviços em cooperação com outras empresas do grupo.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.