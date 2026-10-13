au Kabucom ofrece servicios de corretaje online a más de 1,1 millones de clientes en Japón. En los últimos años, el Departamento de Gestión de Riesgos del Sistema de la empresa se ha centrado especialmente en la seguridad Zero Trust, un método en el que se validan todas las comunicaciones y el acceso se controla estrictamente para cada usuario y dispositivo, independientemente de si están dentro o fuera de la red. Esta transición a Zero Trust viene motivada por la necesidad de los trabajadores remotos de acceder de forma sencilla y segura a aplicaciones internas, por el aumento de los servicios en la nube y por nuevos ataques sofisticados que ponen a prueba el nivel de seguridad basada en perímetro.
En cuanto al acceso remoto a las aplicaciones, Yoichi Ishikawa, director del departamento de Gestión de riesgos del sistema, explica lo siguiente: "Hoy en día, lo que entendemos por "espacio de trabajo" no se reduce a la oficina, sino que abarca espacios como nuestras casas o entornos de trabajo compartidos. Actualmente, creemos que un entorno de seguridad Zero Trust es necesario para que las personas puedan trabajar de forma segura en cualquier lugar, en cualquier momento y en el mismo tipo de espacio que si estuvieran en la oficina. La seguridad es un aspecto clave, pero también debemos tener en cuenta la facilidad del acceso remoto y garantizar una gestión integrada de las identidades".
"Los ciberataques son cada vez más diversos y sofisticados, lo que afecta a la seguridad perimetral", sostiene Koju Ito, especialista del Departamento de Gestión de Riesgos del Sistema. "Además, contamos con una variedad de servicios en la nube para mejorar nuestra eficacia, por lo que creemos que debemos gestionar y proteger cada uno de nuestros dispositivos con gran rigor".
"Queremos apostar por las últimas tecnologías de aquellas empresas que cuentan con una plataforma de servicios global, como Akamai. Creemos que Akamai ofrece una asistencia técnica y tiempos de respuesta excelentes, además de ser un partner en el que podemos confiar".— Kenta Nakamura, CISSP, departamento de Gestión de riesgos del sistema, au Kabucom
Cambio de una seguridad basada en el perímetro a un modelo Zero Trust
au Kabucom ofrece servicios de corretaje online a más de 1,1 millones de clientes en Japón. En los últimos años, el Departamento de Gestión de Riesgos del Sistema de la empresa se ha centrado especialmente en la seguridad Zero Trust, un método en el que se validan todas las comunicaciones y el acceso se controla estrictamente para cada usuario y dispositivo, independientemente de si están dentro o fuera de la red. Esta transición a Zero Trust viene motivada por la necesidad de los trabajadores remotos de acceder de forma sencilla y segura a aplicaciones internas, por el aumento de los servicios en la nube y por nuevos ataques sofisticados que ponen a prueba el nivel de seguridad basada en perímetro.
Enterprise Application Access resuelve problemas relacionados con la VPN
Una pregunta que surgió durante la migración a una arquitectura Zero Trust fue la de cómo permitir el acceso remoto a los terminales desde fuera de la oficina de forma segura. El método habitual era utilizar una VPN, pero según Koju, "los dispositivos VPN requieren un mantenimiento constante. Cualquier fallo en este aspecto puede dar lugar a amenazas que afecten al sistema si se descubre una vulnerabilidad. Además, existen muchos otros retos: gestión redundante de la VPN y de Active Directory, procedimientos de acceso a SaaS complicados, sobrecarga del ancho de banda, cargas de hardware del firewall, retrasos, etcétera".
Durante la búsqueda de una mejor solución para estos problemas de la VPN como parte de la transición a un modelo basado en la nube, au Kabucom descubrió Enterprise Application Access (EAA) de Akamai. "Desde su implementación, hemos combinado EAA con la identidad como servicio (IDaaS) para conectar y controlar de manera eficaz el acceso a los recursos internos y las nubes públicas", detalla Koju. "Con esta configuración, podemos prescindir del sistema VPN que causaba problemas".
"Dado que Akamai también proporciona la infraestructura de servicio, podemos acabar con los retrasos asociados a las medidas de seguridad. En el caso del acceso a la nube, EAA puede eliminar los procedimientos no eficaces y los flujos de tráfico asociados al acceso a la VPN por parte de un cliente esporádico. Así, también se ahorra en el ancho de banda y la inversión necesaria para el hardware. Creemos que EAA es una solución complementaria que garantiza la seguridad de los tipos de conexiones que aún no se han examinado o probado en Zero Trust".
Secure Internet Access Enterprise detecta inmediatamente el malware y reduce la carga operativa
El cambio hacia una arquitectura Zero Trust implica un acceso seguro, pero también la protección contra amenazas. Además de mejorar el acceso remoto, au Kabucom evaluó el método que utilizan actualmente para detectar y bloquear malware y decidió implementar el servicio Secure Internet Access Enterprise de Akamai para mejorar su estrategia de seguridad. Secure Internet Access Enterprise es una puerta de enlace web segura basada en la nube que utiliza DNS como punto de control de seguridad proactivo.
"Por cuestión de capacidad, nos es imposible bloquear el cada vez mayor número de dominios de amenazas con nuestro propio firewall. Sabíamos que algunos atacantes robaban información valiéndose del DNS, por lo que la suposición de que podíamos estar exponiéndonos a amenazas desconocidas que provocaran filtraciones de datos era una verdadera preocupación. Desde que adoptamos Secure Internet Access Enterprise, eso ha dejado de ser un problema y se debe a que los datos de inteligencia sobre amenazas de Akamai se actualizan constantemente en la nube. Secure Internet Access Enterprise nos ayuda a detectar y bloquear al instante nuevas amenazas que pueden afectar a nuestra empresa y, al mismo tiempo, reducimos de manera significativa nuestra carga operativa", sostiene Kenta Nakamura, del Departamento de Gestión de Riesgos del Sistema.
Kenta destaca que Secure Internet Access Enterprise protege frente a una mayor cantidad de riesgos en comparación con las soluciones contra amenazas web de otras empresas. De cara al futuro, au Kabucom espera que Secure Internet Access Enterprise ofrezca seguridad para dispositivos móviles que se conecten directamente a Internet para utilizar servicios en la nube. El producto ofrece protección contra ciberamenazas basada en inteligencia para dispositivos móviles a través de software de cliente.
au Kabucom confía en que será capaz de crear un entorno seguro que ofrezca a los usuarios acceso a Internet protegido de las últimas amenazas. Además de las herramientas de Akamai, la empresa se plantea adquirir de forma proactiva soluciones más avanzadas para mejorar simultáneamente sus capacidades de defensa y su ventaja competitiva.
Acerca de au Kabucom
La empresa desarrolla servicios que "se encargan de la gestión del riesgo" y maximizan el uso de sistemas internos. Ofrecen una herramienta de negociación propia, kabuSTATION®, que incluye una gran variedad de planes gratuitos y con descuento para operadores frecuentes. También cuenta con funciones de negociación automatizadas, como órdenes stop-loss. También distribuyen información única, como las predicciones de precios de acciones en tiempo real, además de una gran cantidad de funciones para negociación, como órdenes bilaterales. Los operadores del centro de atención al cliente ofrecen asistencia por teléfono para los clientes que no están acostumbrados a utilizar ordenadores o Internet. También cuentan con servicios de respuesta interactiva de voz (Interactive Voice Response, IVR) que permiten a los clientes realizar transacciones y consultar los precios de las acciones. au Kabucom es una de las principales empresas de servicios financieros online de Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) y ha desarrollado varios servicios en colaboración con otras empresas del grupo.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.