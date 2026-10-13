Una pregunta que surgió durante la migración a una arquitectura Zero Trust fue la de cómo permitir el acceso remoto a los terminales desde fuera de la oficina de forma segura. El método habitual era utilizar una VPN, pero según Koju, "los dispositivos VPN requieren un mantenimiento constante. Cualquier fallo en este aspecto puede dar lugar a amenazas que afecten al sistema si se descubre una vulnerabilidad. Además, existen muchos otros retos: gestión redundante de la VPN y de Active Directory, procedimientos de acceso a SaaS complicados, sobrecarga del ancho de banda, cargas de hardware del firewall, retrasos, etcétera".

Durante la búsqueda de una mejor solución para estos problemas de la VPN como parte de la transición a un modelo basado en la nube, au Kabucom descubrió Enterprise Application Access (EAA) de Akamai. "Desde su implementación, hemos combinado EAA con la identidad como servicio (IDaaS) para conectar y controlar de manera eficaz el acceso a los recursos internos y las nubes públicas", detalla Koju. "Con esta configuración, podemos prescindir del sistema VPN que causaba problemas".

"Dado que Akamai también proporciona la infraestructura de servicio, podemos acabar con los retrasos asociados a las medidas de seguridad. En el caso del acceso a la nube, EAA puede eliminar los procedimientos no eficaces y los flujos de tráfico asociados al acceso a la VPN por parte de un cliente esporádico. Así, también se ahorra en el ancho de banda y la inversión necesaria para el hardware. Creemos que EAA es una solución complementaria que garantiza la seguridad de los tipos de conexiones que aún no se han examinado o probado en Zero Trust".