Eine Frage, die während der Umstellung auf eine Zero‑Trust-Architektur aufkam, war, wie das Unternehmen sicheren Remotezugriff auf Endpunkte von außerhalb des Büros gewährleisten konnte. Die bestehende Methode war die Verwendung eines VPN, aber Ito stellt fest: „VPN-Appliances müssen ständig gewartet werden. Jede Nachlässigkeit in diesem Bereich könnte zu einer Kompromittierung des Systems führen, wenn eine Schwachstelle offengelegt wird. Und es tut sich noch eine Vielzahl weiterer Herausforderungen auf: redundante Verwaltung für das VPN und Active Directory, komplizierte Prozesse beim Zugriff auf SaaS, die Überlastung der Bandbreite, Firewall-Hardwarelasten, Verzögerungen usw.“

Bei der Suche nach einer besseren Lösung für diese VPN-Probleme im Rahmen der Umstellung auf einen cloudorientierten Ansatz entdeckte au Kabucom Enterprise Application Access (EAA) von Akamai. „Seit der Implementierung haben wir EAA in Verbindung mit Identity as a Service (IDaaS) eingesetzt, um eine effiziente Verbindung zu internen Ressourcen und öffentlichen Clouds herzustellen und den Zugriff darauf zu regeln“, erklärt Ito. „Mit diesem Setup können wir die VPN-Elemente umgehen, die Probleme verursacht haben.“

„Und da Akamai die Service-Infrastruktur ebenfalls bereitstellt, treten keine Verzögerungen durch Sicherheitsmaßnahmen auf. Beim Cloudzugriff kann EAA ineffiziente Verfahren und Traffic-Flows im Zusammenhang mit dem einmaligen Client-VPN-Zugriff eliminieren. Dadurch werden ebenfalls Bandbreite und die erforderlichen Investitionen in Hardware reduziert. Wir sehen EAA als ergänzende Lösung, die die Sicherheit für die Verbindungen gewährleistet, die noch nicht auf Zero Trust geprüft oder getestet wurden.“