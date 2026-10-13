Lors du passage à une architecture Zero Trust, il s'est posé la question de savoir comment autoriser en toute sécurité l'accès à distance aux points de terminaison depuis l'extérieur du bureau. La méthode existante était d'utiliser un VPN, mais Koju Ito déclare : « Les appareils VPN ont besoin d'une maintenance constante. Toute défaillance dans cette zone pourrait entraîner l'entrée de menaces dans le système si une vulnérabilité était exposée. Il y a également un certain nombre d'autres défis : une gestion redondante pour le VPN et Active Directory, des procédures d'accès compliquées lors de l'accès au SaaS, une surcharge de la bande passante, des charges matérielles de pare-feu, des retards, etc. »

Tout en cherchant une meilleure solution à ces défis VPN dans le cadre de son passage à une approche axée sur le cloud, au Kabucom a découvert Enterprise Application Access (EAA) d'Akamai. « Depuis son déploiement, nous avons utilisé l'EAA en conjonction avec l'IDaaS (Identity as a Service) pour nous connecter efficacement aux ressources internes et aux clouds publics et contrôler leur accès », explique Koju Ito. « Grâce à cette configuration, nous n'avons pas besoin d'exécuter l'équipement VPN qui était à l'origine des problèmes. »

« Étant donné que l'infrastructure de service est également fournie par Akamai, nous pouvons éliminer les retards associés aux mesures de sécurité. Dans le cas de l'accès au cloud, l'EAA peut éliminer les procédures inefficaces et les flux de trafic associés à un accès VPN client unique. Cela permet également d'économiser de la bande passante et de réduire l'investissement requis en matériel. Nous considérons l'EAA comme une solution complémentaire qui garantit la sécurité des types de connexions qui n'ont pas encore été inspectées ou testées pour Zero Trust. »