au Kabucom fournit des services de courtage en ligne à plus de 1,1 million de clients à travers le Japon. Ces dernières années, le département de Gestion des risques système de la société a été particulièrement concentré sur la sécurité Zero Trust, une approche dans laquelle toutes les communications sont validées, et l'accès est strictement contrôlé pour chaque utilisateur et terminal, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau. Cette migration vers Zero Trust est motivée par la nécessité d'un accès sécurisé et facile aux applications internes pour les travailleurs à distance, une augmentation des services cloud et de nouvelles attaques sophistiquées qui testent les limites de la sécurité basée sur le périmètre.
En ce qui concerne l'accès aux applications à distance, Yoichi Ishikawa, responsable du département gestion des risques système, explique : « Aujourd'hui, la définition de " l'espace de travail " s'étend au-delà du " bureau " pour inclure des espaces comme nos maisons et nos sites de coworking. Nous pensons qu'un environnement de sécurité Zero Trust est nécessaire pour que les employés puissent travailler en toute sécurité partout, à tout moment et dans le même type d'environnement que s'ils étaient au bureau. La sécurité est une priorité, mais nous devons également tenir compte de la facilité d'accès à distance tout en assurant une gestion intégrée des identités. »
« Les cyberattaques sont de plus en plus diversifiées et sophistiquées, et nous touchons les limites de la défense de périmètre », déclare Koju Ito, spécialiste du département de Gestion des risques système. « Nous utilisons également une variété de services cloud pour améliorer notre efficacité. Nous pensons donc devoir gérer et protéger de près chacun de nos terminaux. »
« Nous souhaitons adopter les technologies les plus récentes proposées par des entreprises qui disposent d'une plateforme de services internationale, à l'image d'Akamai. Nous pensons qu'Akamai offre un excellent support [technique] et [des délais de] réponse remarquables et que c'est un partenaire sur lequel nous pouvons compter. »— Kenta Nakamura, CISSP du département de gestion des risques système d'au Kabucom
De la sécurité basée sur le périmètre à un modèle Zero Trust
au Kabucom fournit des services de courtage en ligne à plus de 1,1 million de clients à travers le Japon. Ces dernières années, le département de Gestion des risques système de la société a été particulièrement concentré sur la sécurité Zero Trust, une approche dans laquelle toutes les communications sont validées, et l'accès est strictement contrôlé pour chaque utilisateur et terminal, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau. Cette migration vers Zero Trust est motivée par la nécessité d'un accès sécurisé et facile aux applications internes pour les travailleurs à distance, une augmentation des services cloud et de nouvelles attaques sophistiquées qui testent les limites de la sécurité basée sur le périmètre.
Enterprise Application Access résout les problèmes liés au VPN
Lors du passage à une architecture Zero Trust, il s'est posé la question de savoir comment autoriser en toute sécurité l'accès à distance aux points de terminaison depuis l'extérieur du bureau. La méthode existante était d'utiliser un VPN, mais Koju Ito déclare : « Les appareils VPN ont besoin d'une maintenance constante. Toute défaillance dans cette zone pourrait entraîner l'entrée de menaces dans le système si une vulnérabilité était exposée. Il y a également un certain nombre d'autres défis : une gestion redondante pour le VPN et Active Directory, des procédures d'accès compliquées lors de l'accès au SaaS, une surcharge de la bande passante, des charges matérielles de pare-feu, des retards, etc. »
Tout en cherchant une meilleure solution à ces défis VPN dans le cadre de son passage à une approche axée sur le cloud, au Kabucom a découvert Enterprise Application Access (EAA) d'Akamai. « Depuis son déploiement, nous avons utilisé l'EAA en conjonction avec l'IDaaS (Identity as a Service) pour nous connecter efficacement aux ressources internes et aux clouds publics et contrôler leur accès », explique Koju Ito. « Grâce à cette configuration, nous n'avons pas besoin d'exécuter l'équipement VPN qui était à l'origine des problèmes. »
« Étant donné que l'infrastructure de service est également fournie par Akamai, nous pouvons éliminer les retards associés aux mesures de sécurité. Dans le cas de l'accès au cloud, l'EAA peut éliminer les procédures inefficaces et les flux de trafic associés à un accès VPN client unique. Cela permet également d'économiser de la bande passante et de réduire l'investissement requis en matériel. Nous considérons l'EAA comme une solution complémentaire qui garantit la sécurité des types de connexions qui n'ont pas encore été inspectées ou testées pour Zero Trust. »
Secure Internet Access Enterprise détecte immédiatement les logiciels malveillants et réduit la charge opérationnelle
La migration vers une architecture Zero Trust implique non seulement un accès sécurisé, mais également une protection contre les menaces. En plus d'améliorer son accès à distance, au Kabucom a évalué son approche existante de détection et de blocage des logiciels malveillants et a décidé de déployer le service Secure Internet Access Enterprise d'Akamai afin d'améliorer sa sécurité. Secure Internet Access Enterprise est une passerelle Web sécurisée basée sur le cloud qui utilise le DNS comme point de contrôle de sécurité proactif.
« En termes de capacité, il est impossible de bloquer le nombre croissant de domaines de menace avec notre propre pare-feu. Nous savions que certains attaquants volent des informations à l'aide du DNS, donc l'idée que nous pourrions nous ouvrir à des menaces invisibles qui pourraient conduire à des fuites de données était une réelle préoccupation. Depuis l'adoption de Secure Internet Access Enterprise, nous n'avons pas eu à nous inquiéter de cela, car les données de renseignements sur les menaces d'Akamai sont constamment mises à jour dans le cloud. Secure Internet Access Enterprise nous aide à identifier et à bloquer immédiatement les nouvelles menaces qui pourraient affecter notre société, tout en réduisant considérablement notre charge opérationnelle », explique Kenta Nakamura, du département de Gestion des risques système.
Selon Kenta Nakamura, Secure Internet Access Enterprise protège contre un nombre plus élevé de menaces que les solutions de cybermenaces d'autres sociétés. En ce qui concerne l'avenir, au Kabucom s'attend à ce que Secure Internet Access Enterprise assure la sécurité des terminaux mobiles qui se connectent directement à Internet pour utiliser les services cloud. Le produit offre une protection basée sur les menaces pour les terminaux mobiles via un logiciel client.
au Kabucom est convaincu qu'il sera en mesure de créer un environnement sécurisé offrant aux utilisateurs un accès à Internet à l'abri des dernières menaces. Outre les outils d'Akamai, la société prévoit d'adopter de manière proactive des solutions plus avancées afin d'améliorer simultanément ses capacités de défense et son avantage concurrentiel.
À propos d'au Kabucom
La société développe des services qui « poursuivent la gestion des risques » et maximisent l'utilisation des systèmes construits en interne. Elle propose un outil de trading exclusif, kabuSTATION®, qui offre une large gamme de plans gratuits et à prix réduit destinés aux traders fréquents, et offre des fonctions de négociation automatisées telles que les ordres d'arrêt de perte. Elle distribue également des informations uniques telles que des prévisions en temps réel du prix des actions, en plus d'une multitude de fonctions de commande, telles que les commandes bilatérales. Les opérateurs du centre de support client offrent une assistance téléphonique aux clients qui ne sont pas habitués à utiliser des ordinateurs ou Internet. Des services de réponse vocale interactive (IVR) qui permettent aux clients d'effectuer des transactions et de se renseigner sur les cours des actions sont également proposés. au Kabucom est une société de services financiers en ligne de base de Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) et a développé divers services en coopération avec d'autres sociétés du Groupe.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.