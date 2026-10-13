au Kabucom

제로 트러스트 아키텍처로 전환할 때 어떻게 하면 사무실 외부에서 안전하게 엔드포인트에 대한 원격 접속을 허용할 것인가가 관건이었습니다. 기존 방법으로 VPN을 사용하고 있었는데 이토는 "VPN 어플라이언스는 지속적인 유지 관리가 필요합니다. 유지 관리에 소홀하고 취약점이 노출되면 시스템에 위협 요소가 유입될 수 있습니다. 이 밖에도 VPN과 Active Directory 모두에 대한 중복 관리, SaaS에 접속할 때의 복잡한 접속 절차, 대역폭 과부하, 방화벽 하드웨어 부하, 지연 등 다양한 문제가 있습니다."라고 말합니다.

au Kabucom은 클라우드 퍼스트(cloud-first) 접근 방식으로 전환하는 과정에서 이러한 VPN 문제에 대한 더 나은 솔루션을 찾던 중 Akamai의 EAA(Enterprise Application Access)를 발견했습니다. 이토는 “EAA를 배포한 후 IDaaS(Identity as a Service)와 함께 사용해 내부 리소스와 퍼블릭 클라우드에 효율적으로 연결하고 접속을 제어하고 있습니다. 이렇게 설정하면 다양한 문제를 일으키는 VPN 장비를 운영할 필요가 없습니다."라고 설명합니다.

또한 “Akamai에서 서비스 인프라를 제공하기 때문에 보안 조치와 관련된 지연을 해소할 수 있습니다. 클라우드 접속의 경우 EAA를 통해 일회성 클라이언트 VPN 접속과 관련된 비효율적인 절차와 트래픽 흐름을 없앨 수 있습니다. 또한 대역폭을 절약하고 하드웨어에 필요한 투자를 줄일 수 있습니다. EAA는 아직 제로 트러스트에 대한 검사나 테스트가 이루어지지 않은 연결 유형에서 안전을 유지하기 위한 보완 솔루션이라고 생각합니다.”라고 설명합니다.