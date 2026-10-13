au Kabucom은 일본 전역의 고객 110만여 명에게 온라인 중계 서비스를 제공합니다. 최근 몇 년간 이 회사의 시스템 리스크 관리 부서는 제로 트러스트 보안에 특별히 중점을 두고 있습니다. 제로 트러스트 보안은 모든 통신을 검증하고 네트워크 내부이든 외부이든 관계없이 모든 사용자와 디바이스의 접속을 엄격하게 제어하는 접근 방식입니다. 이러한 제로 트러스트 전환은 원격 근무자가 내부 애플리케이션에 안전하고 간편하게 접속해야 할 필요성, 클라우드 서비스의 증가, 경계 기반 보안의 한계를 시험하는 새롭고 정교한 공격으로 촉발되었습니다.
원격 애플리케이션 접속과 관련해 시스템 리스크 관리 부서 책임자인 요이치 이시카와(Yoichi Ishikawa)는 “이제 '작업 공간'은 기존 '사무실'뿐만 아니라 집과 공유 오피스 등의 공간을 포함하는 개념으로 확대되었습니다. 오늘날 직원들이 언제 어디서나 사무실과 비슷한 환경을 누리며 안전하게 일할 수 있으려면 제로 트러스트 보안 환경이 필요하다고 생각합니다. 보안이 무엇보다 중요하지만 통합 ID 관리를 유지하면서 간편한 원격 접속을 제공하는 방안도 고려해야 합니다.”라고 말합니다.
시스템 리스크 관리 부서 스페셜리스트인 이토 코주(Koju Ito)는 "사이버 공격이 갈수록 다양하고 정교해져서 경계 방어가 한계에 직면하고 있습니다. 또한 우리는 효율성을 개선하기 위해 다양한 클라우드 서비스를 이용하고 있어 회사의 모든 디바이스를 아주 면밀하게 관리하고 보호해야 할 필요성을 느끼고 있습니다."라고 말합니다.
"Akamai와 같이 글로벌 서비스 플랫폼을 보유한 기업의 최신 기술을 도입하고 싶습니다. Akamai가 우수한 [기술적] 지원과 응답 [시간]을 제공한다는 것을 믿습니다. Akamai는 믿을 수 있는 파트너입니다."— 켄타 나카무라(Kenta Nakamura), au Kabucom 시스템 리스크 관리 부서 CISSP
경계 기반 보안에서 제로 트러스트 모델로 전환
au Kabucom은 일본 전역의 고객 110만여 명에게 온라인 중계 서비스를 제공합니다. 최근 몇 년간 이 회사의 시스템 리스크 관리 부서는 제로 트러스트 보안에 특별히 중점을 두고 있습니다. 제로 트러스트 보안은 모든 통신을 검증하고 네트워크 내부이든 외부이든 관계없이 모든 사용자와 디바이스의 접속을 엄격하게 제어하는 접근 방식입니다. 이러한 제로 트러스트 전환은 원격 근무자가 내부 애플리케이션에 안전하고 간편하게 접속해야 할 필요성, 클라우드 서비스의 증가, 경계 기반 보안의 한계를 시험하는 새롭고 정교한 공격으로 촉발되었습니다.
Enterprise Application Access를 통해 VPN 관련 문제 해결
제로 트러스트 아키텍처로 전환할 때 어떻게 하면 사무실 외부에서 안전하게 엔드포인트에 대한 원격 접속을 허용할 것인가가 관건이었습니다. 기존 방법으로 VPN을 사용하고 있었는데 이토는 "VPN 어플라이언스는 지속적인 유지 관리가 필요합니다. 유지 관리에 소홀하고 취약점이 노출되면 시스템에 위협 요소가 유입될 수 있습니다. 이 밖에도 VPN과 Active Directory 모두에 대한 중복 관리, SaaS에 접속할 때의 복잡한 접속 절차, 대역폭 과부하, 방화벽 하드웨어 부하, 지연 등 다양한 문제가 있습니다."라고 말합니다.
au Kabucom은 클라우드 퍼스트(cloud-first) 접근 방식으로 전환하는 과정에서 이러한 VPN 문제에 대한 더 나은 솔루션을 찾던 중 Akamai의 EAA(Enterprise Application Access)를 발견했습니다. 이토는 “EAA를 배포한 후 IDaaS(Identity as a Service)와 함께 사용해 내부 리소스와 퍼블릭 클라우드에 효율적으로 연결하고 접속을 제어하고 있습니다. 이렇게 설정하면 다양한 문제를 일으키는 VPN 장비를 운영할 필요가 없습니다."라고 설명합니다.
또한 “Akamai에서 서비스 인프라를 제공하기 때문에 보안 조치와 관련된 지연을 해소할 수 있습니다. 클라우드 접속의 경우 EAA를 통해 일회성 클라이언트 VPN 접속과 관련된 비효율적인 절차와 트래픽 흐름을 없앨 수 있습니다. 또한 대역폭을 절약하고 하드웨어에 필요한 투자를 줄일 수 있습니다. EAA는 아직 제로 트러스트에 대한 검사나 테스트가 이루어지지 않은 연결 유형에서 안전을 유지하기 위한 보완 솔루션이라고 생각합니다.”라고 설명합니다.
즉각적으로 멀웨어를 탐지하고 운영 부담을 경감하는 Secure Internet Access Enterprise
제로 트러스트 아키텍처로 전환할 때는 안전한 접속뿐만 아니라 위협 방어도 필요합니다. au Kabucom은 원격 접속을 개선하는 것 외에도 멀웨어 탐지와 차단에 대한 기존 접근 방식을 평가하고 Akamai의 Secure Internet Access Enterprise 서비스를 배포해 보안 체계를 강화하기로 결정했습니다. Secure Internet Access Enterprise는 DNS를 선제적인 보안 컨트롤 포인트로 활용하는 클라우드 기반의 보안 웹 게이트웨이입니다.
시스템 리스크 관리 부서의 나카무라 켄타(Kenta Nakamura)는 "계속 늘어나는 위협 도메인을 자체 방화벽으로 차단하는 것은 용량 측면에서 불가능합니다. DNS를 사용해 정보를 훔치는 공격자가 있다는 것을 알고 있었습니다. 데이터 유출로 이어질 수 있는 확인되지 않은 위협에 노출될 수 있다고 생각하니 정말 걱정스러웠습니다. 그러나 Secure Internet Access Enterprise를 도입한 이후 클라우드에서 지속적으로 업데이트되는 Akamai 위협 인텔리전스 데이터 덕분에 이런 우려에서 벗어났습니다. Secure Internet Access Enterprise를 통해 저희 회사에 영향을 미칠 수 있는 새로운 위협을 즉시 탐지하고 차단하는 동시에 운영 부담을 크게 줄일 수 있습니다."라고 말합니다.
나카무라는 Secure Internet Access Enterprise가 타사 웹 위협 솔루션에 비해 더 많은 위협을 방어한다고 이야기합니다. au Kabucom은 앞으로 Secure Internet Access Enterprise가 클라우드 서비스를 사용하기 위해 인터넷에 직접 연결하는 모바일 디바이스를 안전하게 보호할 것이라 기대합니다. Secure Internet Access Enterprise는 클라이언트 소프트웨어를 통해 모바일 디바이스에 대한 위협 인텔리전스 기반 보안을 제공합니다.
au Kabucom은 사용자를 최신 위협으로부터 보호하고 안전한 인터넷 접속을 제공하는 보안 환경을 Secure Internet Access Enterprise로 구현할 수 있다고 확신합니다. Akamai 툴 외에도 이 회사는 방어 능력과 경쟁력을 동시에 향상시키기 위해 추가 최신 솔루션을 선제적으로 도입할 계획입니다.
au Kabucom 소개
au Kabucom은 '리스크 관리를 추구'하며 사내에 구현된 시스템의 사용을 극대화하는 서비스를 개발합니다. 자주 거래하는 고객을 위해 광범위한 무료 및 할인 플랜을 포함하는 독점 거래 툴인 kabusSTATION®을 제공하고 손절매 주문과 같은 자동화된 거래 기능을 제공합니다. 또한 양방향 주문과 같은 다양한 주문 기능 외에도 실시간 주가 예측과 같은 고유한 정보를 배포합니다. 고객 지원 센터 운영자는 컴퓨터나 인터넷 사용에 익숙치 않은 고객을 위해 전화 지원을 제공합니다. 고객이 거래를 하고 주가를 조회할 수 있는 IVR(Interactive Voice Response) 서비스도 제공합니다. au Kabucom은 Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG)의 핵심 온라인 금융 서비스 회사이며 다른 그룹사들과 협력해 다양한 서비스를 개발했습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.