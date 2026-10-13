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Background

CBC/Radio-Canada

Akamai 帮助该国家公共广播公司提前将业务覆盖 1,800 万加拿大人。

CBC Radio Canada 徽标

地点

加拿大蒙特利尔
https://www.radio-canada.ca

行业

媒体

重要影响

  • CBC/Radio-Canada 提前近两年，超额实现了到 2020 年拥有 1800 万加拿大用户的目标。
  • 得益于实时压缩总是在后台运行，Image & Video Manager 性能始终比最接近的下一个竞争对手高出 15%。
  • 自动图像压缩使图像减少了 80-90%，从而使动态 Web 页面从 6-8 MB 减少到不足 1 MB。

产品

Image & Video Manager

背景

CBC/Radio-Canada 是加拿大国家公共广播公司，也是加拿大最大的文化机构之一。作为加拿大最早的电台和电视广播网络，CBC/Radio-Canada 致力于通过所有主要频道提供加拿大相关内容，包括广播、电视和数字平台。

问题/挑战

CBC/Radio-Canada 的目标是到 2020 年拥有 1800 万用户。虽然雄心勃勃，但他们深知，只要将战略重点聚焦于网站优化、内容个性化和移动方面，这一目标是完全可以实现的。在制定此公司目标之前，CBC.ca 网站通过简单设计的内容管理系统 (CMS) 进行运营。该系统很简单：为每个图像创建一种格式，在一个布局中交付网页，并将所有内容保持在 700 KB 以下。这对开发人员来说很容易，但是响应性设计的缺乏也意味着还有改进的空间。为了实现其目标，CBC.ca 团队需要平衡速度与质量，这意味着要对其网站设计进行彻底改造。

计划：采用响应式设计制作引人入胜的 CBC.ca 网站，以适应不同的屏幕大小，全部由动态 API 提供支持。项目开始后，WebOps 团队注意到，虽然新页面是动态的，但由于客户端发生了大量计算以确定每个显示器的最佳图像大小，因此他们看到“首次有效渲染”时间减少了。此外，页面权重从约 700KB 增加到 6-8 MB，进一步加剧了问题。CBC/Radio-Canada 的 WebOps 和基础架构经理 Massimo Mollica 介入并协助解决了图片权重增加的问题，同时确保他们实现了公司目标。

解决方案

CBC/Radio-Canada 专注于让访客消费内容。在媒体和广播行业，提供商明白吸引和留住观众注意力的重要性。吸引客户的一种方式是提供丰富的在线图像；然而，高质量的图像可能会增加页面的权重并导致站点延迟。经过几款产品的测试，Image & Video Manager 的表现明显优于竞争对手。由于实时压缩总是在后台运行，性能始终比它的下一个最接近的竞争对手高出 15%。

集成 Image & Video Manager 之后，效果几乎是立竿见影的。自动图像压缩使图像减少了 80-90%，从而使动态 Web 页面从 6-8 MB 减少到不足 1 MB。跳出率（对于媒体而言，50-80% 是可接受的）在页面加载时间不到 4 秒的情况下降至低于 50%。看到这些结果，CBC.ca 团队坚信 Image & Video Manager 能够在其移动和个性化战略中扮演同等重要的角色。

总结

CBC/Radio-Canada 提前近两年，超额实现了到 2020 年拥有 1800 万加拿大用户的目标。

响应式设计、基于会话的全新推荐系统（由机器学习支持）、丰富的多媒体交互以及具有 Image & Video Manager 优化的移动优先策略，共同助力他们实现了这一里程碑。以用户为中心的思想结合恰到好处的技术，成功帮助 CBC.ca 将其在线体验提升到到全新高度。

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