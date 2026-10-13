CBC/Radio-Canada 的目标是到 2020 年拥有 1800 万用户。虽然雄心勃勃，但他们深知，只要将战略重点聚焦于网站优化、内容个性化和移动方面，这一目标是完全可以实现的。在制定此公司目标之前，CBC.ca 网站通过简单设计的内容管理系统 (CMS) 进行运营。该系统很简单：为每个图像创建一种格式，在一个布局中交付网页，并将所有内容保持在 700 KB 以下。这对开发人员来说很容易，但是响应性设计的缺乏也意味着还有改进的空间。为了实现其目标，CBC.ca 团队需要平衡速度与质量，这意味着要对其网站设计进行彻底改造。



计划：采用响应式设计制作引人入胜的 CBC.ca 网站，以适应不同的屏幕大小，全部由动态 API 提供支持。项目开始后，WebOps 团队注意到，虽然新页面是动态的，但由于客户端发生了大量计算以确定每个显示器的最佳图像大小，因此他们看到“首次有效渲染”时间减少了。此外，页面权重从约 700KB 增加到 6-8 MB，进一步加剧了问题。CBC/Radio-Canada 的 WebOps 和基础架构经理 Massimo Mollica 介入并协助解决了图片权重增加的问题，同时确保他们实现了公司目标。