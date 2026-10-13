CBC/Radio-Canada hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 18 Millionen Abonnenten zu erreichen. Und obwohl das Unternehmen ehrgeizig war, wusste es, dass das nur mit einem strategischen Fokus auf Website-Optimierung, Personalisierung von Inhalten und Mobilgeräte erreicht werden konnte. Vor diesem Unternehmensziel wurden CBC.ca-Websites mit einem Content Management System (CMS) betrieben, das auf Einfachheit ausgelegt ist. Es war ganz simpel: ein Format pro Bild erstellen, Webseiten in einem Layout bereitstellen und Dateien mit einer Größe von max. 700 kB. Dies machte es den Entwicklern leicht, aber ohne reaktionsschnelles Design gab es erhebliches Verbesserungspotenzial. Um das Ziel zu erreichen, benötigte das Team einen ausgewogenen Ansatz für Geschwindigkeit und Qualität. Das Websitedesign musste also überarbeitet werden.



Der Plan: Die Erstellung ansprechender CBC.ca-Websites mit responsivem Design, das auf unterschiedliche Bildschirmgrößen abgestimmt ist und von dynamischen APIs unterstützt wird. Während der laufenden Arbeiten bemerkte das WebOps-Team, dass die neuen Seiten zwar dynamisch waren, aber ein Rückgang während des „First Meaningful Paint“ zu verzeichnen war, da clientseitig umfangreiche Berechnungen durchgeführt wurden, um die optimale Bildgröße für jedes Display zu ermitteln. Auch die Seitengröße stieg von ca. 700 kB auf 6 bis 8 MB. Das verschärfte das Problem zusätzlich. Massimo Mollica, Manager of WebOps & Infrastructure bei CBC/Radio-Canada, schaltete sich ein, um das Problem mit der Bildgröße zu lösen und sicherzustellen, dass die Unternehmensziele nicht außer Reichweite gelangen.