CBC/Radio-Canada è focalizzata nel fornire ai visitatori i contenuti desiderati. Nel settore dei mass media e in quello radiotelevisivo, i fornitori sono consapevoli dell'importanza non solo di acquisire, ma anche di mantenere l'attenzione degli utenti. Un modo per attrarre e coinvolgere i clienti consiste nell'uso di immagini online complete; tuttavia, immagini di alta qualità possono aumentare il peso della pagina e causare problemi di latenza del sito. Dopo aver provato diversi prodotti, è risultato chiaro che le performance di Image & Video Manager erano migliori rispetto alla concorrenza. La compressione in tempo reale sempre in esecuzione in background ha costantemente garantito performance del 15% migliori rispetto al principale concorrente.



Dopo l'integrazione di Image & Video Manager, l'impatto è stato quasi immediato. La compressione automatizzata delle immagini ha ridotto le dimensioni delle immagini dell'80 - 90%, il che, a sua volta, ha diminuito le dimensioni delle pagine web dinamiche da 6 - 8 MB a meno di 1 MB. Inoltre, la frequenza di rimbalzo, accettabile sul 50 - 80% per i contenuti multimediali, è scesa a meno del 50% con caricamenti di pagina inferiori ai quattro secondi. Con questi risultati, il team CBC.ca è convinto che Image & Video Manager svolgerà un ruolo ugualmente importante nelle proprie strategie di personalizzazione e per i dispositivi mobili.