A CBC/Radio-Canada definiu uma meta para alcançar 18 milhões de inscritos até 2020. Embora ambiciosa, ela sabia que poderia ser alcançada com um forte foco estratégico na otimização de websites, personalização de conteúdo e dispositivos móveis. Antes desse objetivo corporativo, os websites CBC.ca eram operados a partir de um CMS (sistema de gerenciamento de conteúdo) projetado para simplicidade. Era simples: criar um formato por imagem, entregar páginas da Web em um layout e manter tudo abaixo de 700 KB. Isso facilitou para os desenvolvedores, mas a falta de design responsivo também significava que havia espaço para melhorias. Para atingir seu objetivo, a equipe do CBC.ca precisava de uma abordagem equilibrada para velocidade e qualidade, o que significava uma revisão do design de seu website.



O plano: Criar websites CBC.ca altamente envolventes com design responsivo escolhido para acomodar diferentes tamanhos de tela, tudo alimentado por APIs dinâmicas. Uma vez em andamento, a equipe do WebOps notou que, como as novas páginas eram dinâmicas, ocorreu uma diminuição na "primeira pintura significativa" devido ao intenso cálculo do lado do cliente para identificar o tamanho ideal de imagem para cada exibição. Além disso, o peso da página aumentou de ~700 KB para 6-8 MB, agravando ainda mais o problema. Massimo Mollica, Gerente de WebOps e infraestrutura da CBC/Radio-Canada, entrou em ação para ajudar a resolver o problema de peso de imagem maior e, ao mesmo tempo, garantir que eles atinjam seus objetivos corporativos.