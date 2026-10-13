A CBC/Radio-Canada é a emissora pública nacional e uma das maiores instituições culturais do Canadá. Como a mais antiga rede de transmissão existente no Canadá para rádio e televisão, a CBC/Radio-Canada se esforça para disponibilizar conteúdo canadense em todos os principais canais, incluindo rádio, televisão e plataformas digitais.
O [Image Manager] facilita muito a vida de clientes como nós... e quando se trata de trabalho, ele é realmente simplificado por meio de APIs, políticas simples, strings de consulta, correspondência de URL e agora vídeos.Massimo Mollica, gerente de WebOps e infraestrutura, CBC/Radio-Canada
Histórico
O Problema/Desafio
A CBC/Radio-Canada definiu uma meta para alcançar 18 milhões de inscritos até 2020. Embora ambiciosa, ela sabia que poderia ser alcançada com um forte foco estratégico na otimização de websites, personalização de conteúdo e dispositivos móveis. Antes desse objetivo corporativo, os websites CBC.ca eram operados a partir de um CMS (sistema de gerenciamento de conteúdo) projetado para simplicidade. Era simples: criar um formato por imagem, entregar páginas da Web em um layout e manter tudo abaixo de 700 KB. Isso facilitou para os desenvolvedores, mas a falta de design responsivo também significava que havia espaço para melhorias. Para atingir seu objetivo, a equipe do CBC.ca precisava de uma abordagem equilibrada para velocidade e qualidade, o que significava uma revisão do design de seu website.
O plano: Criar websites CBC.ca altamente envolventes com design responsivo escolhido para acomodar diferentes tamanhos de tela, tudo alimentado por APIs dinâmicas. Uma vez em andamento, a equipe do WebOps notou que, como as novas páginas eram dinâmicas, ocorreu uma diminuição na "primeira pintura significativa" devido ao intenso cálculo do lado do cliente para identificar o tamanho ideal de imagem para cada exibição. Além disso, o peso da página aumentou de ~700 KB para 6-8 MB, agravando ainda mais o problema. Massimo Mollica, Gerente de WebOps e infraestrutura da CBC/Radio-Canada, entrou em ação para ajudar a resolver o problema de peso de imagem maior e, ao mesmo tempo, garantir que eles atinjam seus objetivos corporativos.
Solução
A CBC/Radio-Canada está focada em fazer os visitantes consumirem conteúdo. No setor de mídia e transmissão, os provedores entendem a importância não apenas de capturar, mas também de reter a atenção das pessoas. Uma maneira de atrair e envolver os clientes é com ricas imagens on-line; no entanto, imagens de alta qualidade podem potencialmente aumentar o peso da página e causar latência do website. Após testar vários produtos, ficou claro que o Image & Video Manager teve um bom desempenho acima da concorrência. Com a compactação em tempo real sempre executada em segundo plano, o desempenho era 15% melhor do que o de seu concorrente mais próximo.
Após a integração do Image & Video Manager, o impacto foi quase imediato. A compactação automatizada de imagens as reduziu em 80-90%, o que, por sua vez, diminuiu as páginas Web dinâmicas de 6-8 MB para menos de 1 MB. E a taxa de rejeição, que é aceitável em 50-80% para mídia, caiu para menos de 50% com carregamentos de página abaixo de quatro segundos. Com esses resultados, a equipe do CBC.ca tem certeza de que o Image & Video Manager desempenhará um papel igualmente importante em suas estratégias de mobilidade e personalização.
Resumo
A meta da CBC/Radio-Canada de atingir 18 milhões de canadenses até 2020 foi ultrapassada quase dois anos antes do previsto.
O design responsivo e um novo sistema de recomendações baseado em sessão (com aprendizado de máquina), ricas interações multimídia e uma estratégia para dispositivos móveis com otimizações do Image & Video Manager permitiram que eles atingissem esse marco. Uma mentalidade centrada no usuário, aliada às tecnologias certas, ajudou a CBC.ca a levar sua experiência on-line ao próximo nível.
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