CBC／Radio-Canada

CBC／Radio-Canadaは2020年までに加入者数を1,800万人に増やす目標を掲げました。野心的な目標でしたが、Webサイトの最適化、コンテンツのパーソナライズ化、そしてモバイル展開に戦略的に注力することで達成可能であると同社は考えました。この企業目標が定められる以前は、CBC.caのWebサイトは簡便性を重視して設計されたコンテンツ管理システム（CMS）により運用されていました。それはとても単純なもので、画像に対してフォーマットを1つ作成し、Webページは1つのレイアウトで提供され、そしてすべてが700 KB以下に抑えられていました。開発者にとっては簡単で良いのですが、レスポンシブデザインが欠如していたので、改善の余地がありました。目標を達成するためCBC.caチームは速度と品質のバランスを取りながらアプローチしていく必要がありました。そしてそれはWebサイトの設計全体を見直すということにつながります。



計画：異なる画面サイズに対応するレスポンシブデザインを動的APIによって実現し、CBC.caのWebサイトの魅力を高める。レスポンシブデザインにより新しいページが動的に表示されるようになった一方で、WebOpsチームは「first meaningful paint（ページの主要なコンテンツが表示されるまでの時間）」が悪化していることに気が付きました。それは、ページを表示するごとに、最適な画像サイズをクライアント側で特定するための計算に時間がかかっていることが原因でした。さらにページのサイズも700 KB程度から6～8 MBに増加し、問題はさらに悪化します。CBC／Radio-CanadaのManager of WebOps & InfrastructureであるMassimo Mollica氏は、画像サイズが大きくなる問題を解決するとともに、企業目標を確実に達成するために立ち上がりました。