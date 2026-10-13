CBC／Radio-Canadaは国営の公共放送局であり、カナダでは最大規模の文化機関です。ラジオおよびテレビ放送においてカナダで最も長い歴史を持つ同局は、すべての主要チャンネル、ラジオ、テレビ、デジタルプラットフォームを通じて同国のコンテンツを配信できるよう取り組んでいます。
［Image Managerにより］私たちのようなクライアントは楽になります。業務に関して言えば、API、シンプルなポリシー、クエリーストリング、URLマッチング、そして今や動画までも簡単にしてくれるのです。Massimo Mollica氏、CBC／Radio-Canada、Manager of WebOps & Infrastructure
背景
問題／課題
CBC／Radio-Canadaは2020年までに加入者数を1,800万人に増やす目標を掲げました。野心的な目標でしたが、Webサイトの最適化、コンテンツのパーソナライズ化、そしてモバイル展開に戦略的に注力することで達成可能であると同社は考えました。この企業目標が定められる以前は、CBC.caのWebサイトは簡便性を重視して設計されたコンテンツ管理システム（CMS）により運用されていました。それはとても単純なもので、画像に対してフォーマットを1つ作成し、Webページは1つのレイアウトで提供され、そしてすべてが700 KB以下に抑えられていました。開発者にとっては簡単で良いのですが、レスポンシブデザインが欠如していたので、改善の余地がありました。目標を達成するためCBC.caチームは速度と品質のバランスを取りながらアプローチしていく必要がありました。そしてそれはWebサイトの設計全体を見直すということにつながります。
計画：異なる画面サイズに対応するレスポンシブデザインを動的APIによって実現し、CBC.caのWebサイトの魅力を高める。レスポンシブデザインにより新しいページが動的に表示されるようになった一方で、WebOpsチームは「first meaningful paint（ページの主要なコンテンツが表示されるまでの時間）」が悪化していることに気が付きました。それは、ページを表示するごとに、最適な画像サイズをクライアント側で特定するための計算に時間がかかっていることが原因でした。さらにページのサイズも700 KB程度から6～8 MBに増加し、問題はさらに悪化します。CBC／Radio-CanadaのManager of WebOps & InfrastructureであるMassimo Mollica氏は、画像サイズが大きくなる問題を解決するとともに、企業目標を確実に達成するために立ち上がりました。
ソリューション
CBC／Radio-Canadaは訪問者にコンテンツを利用してもらうことを重視しています。メディアブロードキャスト業界では、プロバイダーは人々の関心を捉えるだけでなく、それを維持していくことが大事であるという共通認識があります。顧客の関心を引き、魅了するための1つの方法は、豊富なオンライン画像を用意することですが、高画質の画像を使用すればページサイズが増加し、サイトの待ち時間が長くなる可能性があります。さまざまな製品を試した結果、Image & Video Managerのパフォーマンスが競合を大きく上回っていることは明白でした。リアルタイム圧縮が常にバックグラウンドで行われることで、パフォーマンスは最も近い競合他社に対し一貫して15%優れていました。
Image & Video Managerを組み込むと、効果はすぐに現れました。自動化された画像圧縮により、サイズは80～90%削減され、動的Webページのサイズも6～8 MBから1 MB未満に削減されました。さらにメディアでは50～80%が許容範囲とされる直帰率についても、4秒以下のページ読み込みの実現により、50%未満にまで削減されました。CBC.caチームはこの結果により、Image & Video Managerが同社のモバイル戦略およびパーソナライズ化戦略において同様に重要な役割を果たすことを確信しました。
まとめ
2020年までにカナダで1,800万人の加入者を達成するというCBC／Radio-Canadaの目標は、2年前倒しで達成することができました。
レスポンシブデザインと新しい（機械学習による）セッションベースのリコメンデーションシステム、リッチなマルチメディアインタラクション、モバイルファースト戦略、これらをImage & Video Managerによる最適化と組み合わせることで、マイルストーンの達成が実現しました。ユーザー中心の考え方と適切なテクノロジーの組み合わせが、CBC.caのオンライン体験を次のレベルへと引き上げました。
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