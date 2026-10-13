CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national et l'une des plus grandes institutions culturelles du Canada. CBC/Radio-Canada, le plus ancien réseau de diffusion canadien pour la radio et la télévision, s'efforce de rendre le contenu canadien disponible sur tous les principaux canaux, notamment la radio, la télévision et les plateformes digitales.
[Image Manager] facilite grandement la vie des clients comme nous… quant au travail, il est vraiment simplifié grâce à des API, des règles simples, des chaînes de requêtes, des critères d'URL et maintenant, des vidéos.Massimo Molica, responsable WebOps et Infrastructure, CBC/Radio-Canada
Contexte
Le problème/défi
CBC/Radio-Canada s'est fixé comme objectif d'atteindre 18 millions d'abonnés d'ici 2020. Bien qu'ambitieux, CBC/Radio-Canada savait que cet objectif pouvait être atteint en s'appuyant sur une stratégie fortement axée sur l'optimisation de site Web, la personnalisation du contenu et les mobiles. Avant de se fixer cet objectif, les sites Web CBC.ca étaient gérés à partir d'un système de gestion de contenu (CMS) conçu pour être simple. Ainsi, il permettait de créer un format unique par image, de livrer des pages Web avec une seule possibilité d'affichage et de tout maintenir en dessous de 700 Ko. Il facilitait le travail des développeurs, mais le manque de conception adaptative signifiait tout de même que des améliorations étaient possibles. Une approche équilibrée à la fois de la vitesse et de la qualité était nécessaire à l'équipe de CBC.ca pour atteindre son objectif, et cela signifiait une refonte de son site Web.
Le plan : Créer des sites Web CBC.ca alimentés par des API dynamiques et très engageants grâce à un design adaptatif qui tient compte des différentes tailles d'écran. Une fois le processus en marche, l'équipe WebOps a remarqué que, alors que les nouvelles pages étaient dynamiques, le « first meaningful paint » diminuait en raison d'importants calculs côté client afin d'identifier la taille d'image optimale pour chaque affichage. En outre, le poids de la page est passé d'environ 700 Ko à 6 à 8 Mo, amplifiant ainsi le problème. Massimo Mollica, responsable WebOps et Infrastructure chez CBC/Radio-Canada, est intervenu pour aider à résoudre le problème d'augmentation du poids des images tout en tenant compte des objectifs de l'entreprise.
Solution
CBC/Radio-Canada a pour objectif d'amener les visiteurs à consommer du contenu. Dans le secteur des médias et de la diffusion, les fournisseurs sont conscients de l'importance de non seulement capter l'attention des visiteurs, mais aussi de les maintenir en haleine. Un contenu en ligne riche en images permet d'attirer et d'engager les clients ; cependant, des images de haute qualité peuvent potentiellement augmenter le poids de la page et provoquer la latence du site. Après l'essai de plusieurs produits, Image & Video Manager apparaissait clairement comme le plus performant. Grâce à la compression en temps réel en arrière-plan, ses performances étaient en moyenne 15 % plus élevées que celles de son concurrent le plus proche.
Après intégration d'Image & Video Manager, les répercussions ont été presque immédiates. La compression d'image automatisée a réduit la taille des images de 80 à 90 %, diminuant ainsi, à son tour, les pages Web dynamiques de 6 à 8 Mo à moins de 1 Mo. En outre, le taux de rebond, acceptable entre 50 % et 80 % pour les médias, a chuté en dessous de 50 %, avec des chargements de page de moins de quatre secondes. Au vu de ces résultats, l'équipe CBC.ca est convaincue qu'Image & Video Manager jouera un rôle tout aussi important dans ses stratégies de personnalisation et pour mobiles.
Synthèse
L'objectif de CBC/Radio-Canada d'atteindre 18 millions d'abonnés au Canada avant 2020 a été dépassé près de deux ans en avance.
La conception adaptative, un nouveau système de recommandations basées sur la session (alimentée par l'apprentissage automatique), des interactions multimédias riches et une stratégie « priorité au mobile » associée à des optimisations d'Image & Video Manager leur ont permis d'obtenir ce résultat. Une approche centrée sur l'utilisateur combinée aux bonnes technologies a aidé CBC.ca à perfectionner l'expérience en ligne proposée.
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