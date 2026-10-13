CBC/Radio-Canada s'est fixé comme objectif d'atteindre 18 millions d'abonnés d'ici 2020. Bien qu'ambitieux, CBC/Radio-Canada savait que cet objectif pouvait être atteint en s'appuyant sur une stratégie fortement axée sur l'optimisation de site Web, la personnalisation du contenu et les mobiles. Avant de se fixer cet objectif, les sites Web CBC.ca étaient gérés à partir d'un système de gestion de contenu (CMS) conçu pour être simple. Ainsi, il permettait de créer un format unique par image, de livrer des pages Web avec une seule possibilité d'affichage et de tout maintenir en dessous de 700 Ko. Il facilitait le travail des développeurs, mais le manque de conception adaptative signifiait tout de même que des améliorations étaient possibles. Une approche équilibrée à la fois de la vitesse et de la qualité était nécessaire à l'équipe de CBC.ca pour atteindre son objectif, et cela signifiait une refonte de son site Web.



Le plan : Créer des sites Web CBC.ca alimentés par des API dynamiques et très engageants grâce à un design adaptatif qui tient compte des différentes tailles d'écran. Une fois le processus en marche, l'équipe WebOps a remarqué que, alors que les nouvelles pages étaient dynamiques, le « first meaningful paint » diminuait en raison d'importants calculs côté client afin d'identifier la taille d'image optimale pour chaque affichage. En outre, le poids de la page est passé d'environ 700 Ko à 6 à 8 Mo, amplifiant ainsi le problème. Massimo Mollica, responsable WebOps et Infrastructure chez CBC/Radio-Canada, est intervenu pour aider à résoudre le problème d'augmentation du poids des images tout en tenant compte des objectifs de l'entreprise.