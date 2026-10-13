CBC/Radio-Canada는 국영 방송국이며 캐나다 최대의 문화기관 중 하나입니다. 캐나다에서 가장 오래된 라디오 및 TV 방송 네트워크인 CBC/Radio-Canada는 라디오와 TV, 디지털 플랫폼을 포함한 모든 주요 채널을 통해 캐나다의 콘텐츠를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
[Image Manager]는 편의성을 크게 높여주고 API, 단순한 정책, 쿼리 문자열, URL 매칭, 비디오를 통해 작업을 더욱 편하게 만들어줍니다.매시모 몰리카(Massimo Mollica), CBC/Radio-Canada 웹 운영 및 인프라 관리자
배경
문제/도전과제
CBC/Radio-Canada는 2020년까지 1,800만 구독자를 달성하겠다는 목표를 세웠습니다. 야심찬 목표이긴 하지만 웹사이트 최적화, 콘텐츠 개인화, 모바일에 대한 전략적 초점을 강화한다면 목표를 달성할 수 있을 것입니다. 회사의 목표에 앞서, CBC.ca 웹사이트는 단순성을 지향하는 콘텐츠 관리 시스템(CMS)을 바탕으로 운영되었습니다. 이미지당 하나의 형식을 만들고, 단일 레이아웃으로 웹페이지를 전달하며, 전체 용량은 700KB로 제한하는 단순한 방식이었습니다. 이는 개발자에게는 편리했으나 반응형 디자인의 부재로 개선의 여지가 거의 없었습니다. 회사의 목표를 달성하려면 CBC.ca 팀에서 속도와 품질에 대한 균형잡힌 접근 방식을 취해야 했고, 이를 위해서는 웹사이트 디자인을 완전히 바꿔야 했습니다.
CBC/Radio-Canada는 다양한 화면 사이즈를 수용할 수 있도록 선택한 반응형 디자인과 동적 API 피드를 통해 CBC.ca 웹사이트의 몰입도를 높이기로 계획했습니다. 그런데 웹 운영팀은 새 페이지가 동적임에도 모든 디스플레이에 대한 최적의 이미지 사이즈를 파악하기 위해 클라이언트측 계산이 과도해짐으로써 '처음부터 의미 있는 페인트'가 줄어드는 것을 목격했습니다. 게다가 페이지 용량이 최대 700KB에서 6~8MB로 증가하면서 문제가 더욱 악화되었습니다. 이에 CBC/Radio-Canada의 웹 운영 및 인프라 매니저인 마시모 몰리카(Massimo Mollica)는 이미지 용량 증가 문제를 해결하고 회사의 목표를 확실히 달성하기 위해 나섰습니다.
솔루션
CBC/Radio-Canada는 방문객의 콘텐츠 소비에 집중하고 있습니다. 미디어 및 방송 업계의 공급업체들은 사람들의 관심을 끄는 것 뿐만 아니라 이를 유지하는 것도 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다. 고객의 관심과 몰입도를 높이는 방법 중 하나는 온라인 이미지 품질을 높이는 것이나, 고품질 이미지는 페이지 용량을 늘리고 사이트를 지연시킬 수 있습니다. CBC/Radio-Canada는 몇 가지 제품을 테스트한 끝에 경쟁 제품보다 성능이 우수한 Image & Video Manager를 선택했습니다. 백그라운드에서 항상 실시간 압축이 이뤄지기 때문에 비슷한 성능의 경쟁 제품보다 15% 더 우수한 성능을 일관적으로 제공했습니다.
Image & Video Manager를 통합하자 즉시 효과가 나타났습니다. 자동 이미지 압축으로 이미지 사이즈가 80~90% 감소했고, 이에 따라 동적 웹 페이지가 6~8MB에서 1MB 미만으로 줄었습니다. 미디어에서 수용 가능한 이탈률은 50~80%인데, 페이지 로드 시간이 4초 이하로 줄어들면서 50% 미만으로 떨어졌습니다. 이러한 결과를 바탕으로 CBC.ca 팀은 Image & Video Manager가 모바일 및 개인화 전략에서 똑같이 중요한 역할을 수행하는 것을 체감했습니다.
요약
2020년까지 1,800만 구독자를 달성하려던 CBC/Radio-Canada의 목표는 일정보다 약 2년 앞당겨졌습니다.
반응형 디자인과 새로운 (머신 러닝 기반의) 세션 기준 추천 시스템, 풍부한 멀티미디어 상호작용, 모바일 최우선 전략과 Image & Video Manager의 최적화를 통해 예정보다 빠른 목표 달성이 가능했습니다. 사용자 중심의 사고방식과 올바른 기술을 결합함으로써 온라인 경험을 한 차원 더 높일 수 있었습니다.
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