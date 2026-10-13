CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada는 2020년까지 1,800만 구독자를 달성하겠다는 목표를 세웠습니다. 야심찬 목표이긴 하지만 웹사이트 최적화, 콘텐츠 개인화, 모바일에 대한 전략적 초점을 강화한다면 목표를 달성할 수 있을 것입니다. 회사의 목표에 앞서, CBC.ca 웹사이트는 단순성을 지향하는 콘텐츠 관리 시스템(CMS)을 바탕으로 운영되었습니다. 이미지당 하나의 형식을 만들고, 단일 레이아웃으로 웹페이지를 전달하며, 전체 용량은 700KB로 제한하는 단순한 방식이었습니다. 이는 개발자에게는 편리했으나 반응형 디자인의 부재로 개선의 여지가 거의 없었습니다. 회사의 목표를 달성하려면 CBC.ca 팀에서 속도와 품질에 대한 균형잡힌 접근 방식을 취해야 했고, 이를 위해서는 웹사이트 디자인을 완전히 바꿔야 했습니다.



CBC/Radio-Canada는 다양한 화면 사이즈를 수용할 수 있도록 선택한 반응형 디자인과 동적 API 피드를 통해 CBC.ca 웹사이트의 몰입도를 높이기로 계획했습니다. 그런데 웹 운영팀은 새 페이지가 동적임에도 모든 디스플레이에 대한 최적의 이미지 사이즈를 파악하기 위해 클라이언트측 계산이 과도해짐으로써 '처음부터 의미 있는 페인트'가 줄어드는 것을 목격했습니다. 게다가 페이지 용량이 최대 700KB에서 6~8MB로 증가하면서 문제가 더욱 악화되었습니다. 이에 CBC/Radio-Canada의 웹 운영 및 인프라 매니저인 마시모 몰리카(Massimo Mollica)는 이미지 용량 증가 문제를 해결하고 회사의 목표를 확실히 달성하기 위해 나섰습니다.