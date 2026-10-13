CBC/Radio-Canada es la emisora pública nacional de Canadá y una de las mayores instituciones culturales del país. Es la red de radiodifusión y televisión de mayor trayectoria de Canadá, y sus operaciones se centran en la distribución de contenido canadiense en los principales canales, incluida la radio, la televisión y las plataformas digitales.
[Image Manager] facilita las operaciones de clientes como nosotros. El trabajo se simplifica enormemente gracias a las API, políticas sencillas, cadenas de consulta, coincidencias de URL y, ahora, vídeos.Massimo Mollica, responsable de Infraestructura y Operaciones Web, CBC/Radio-Canada
Antecedentes
El problema o desafío
CBC/Radio-Canada se estableció el objetivo de llegar a 18 millones de suscriptores en 2020. Si bien se trataba de una meta ambiciosa, sabían que podrían lograrlo mediante una sólida estrategia centrada en la optimización de sitios web, en la personalización del contenido y en una perspectiva orientada a los dispositivos móviles. Antes de definir estas máximas corporativas, los sitios web de CBC.ca se operaban desde un sistema de gestión del contenido (CMS) diseñado para ofrecer unas operaciones sencillas. Todo era muy fácil, se creaba un formato por imagen, se distribuían las páginas web con un mismo diseño y se mantenía todo por debajo de los 700 KB. Así los diseñadores no tenían que enfrentarse a ninguna dificultad. No obstante, la falta de un diseño adaptable dejaba mucho que desear. Para alcanzar su objetivo, el equipo de CBC.ca necesitaba un enfoque equilibrado de velocidad y calidad, lo que implicaba un reajuste del diseño de su sitio web.
El plan era crear sitios web de CBC.ca excelentes, con un diseño adaptable que se ajustara a los distintos tamaños de pantalla, todo ello gracias al uso de API dinámicas. Una vez en marcha, el equipo de operaciones web detectó que, si bien las páginas nuevas eran dinámicas, los grandes cálculos necesarios del lado del cliente para identificar el tamaño de imagen óptimo para cada pantalla repercutían negativamente en la métrica de "primer renderizado significativo". Además, el peso de la página aumentó de unos 700 KB a 6-8 MB, lo que exacerbó aún más el problema. Massimo Mollica, responsable de Infraestructura y Operaciones Web en CBC/Radio-Canada, investigó la situación para intentar resolver el problema del incremento de peso de las imágenes a la vez que se garantizaba el cumplimiento de los objetivos corporativos.
Solución
CBC/Radio-Canada centra sus estrategias en el modo en el que consumen contenido sus visitantes. En el sector de la comunicación y la emisión, los proveedores son conscientes de la importancia de mantener la atención de los usuarios, no solo de atraerla. Puede atraer a los clientes e interactuar con ellos mediante unas imágenes online atractivas; no obstante, las imágenes de alta calidad pueden aumentar el peso de la página y causar latencia en el sitio. Tras probar varios productos, no cabía duda de que Image & Video Manager superaba con creces a las soluciones de la competencia. Gracias a la compresión el tiempo real y a la ejecución total en segundo plano, el rendimiento ofrecido es, de forma constante, un 15 % superior al de su competencia inmediata.
Tras integrar Image & Video Manager, el efecto fue casi inmediato. La compresión de imágenes automatizada reduce las imágenes en un 80-90 %, lo que disminuye el tamaño de las páginas web dinámicas de 6-8 MB a menos de 1 MB. Además, la tasa de rebote, que se consideraría aceptable en torno a un 50-80 % en el caso del contenido multimedia, cayó a menos del 50 % en cargas de páginas de menos de cuatro segundos. Con estos resultados, el equipo de CBC.ca tiene la certeza de que Image & Video Manager desempeñará un papel igualmente crucial en sus estrategias móviles y de personalización.
Resumen
CBC/Radio-Canada superó su objetivo de llegar a 18 millones de canadienses en Canadá para 2020 se dos años antes de lo previsto.
El diseño adaptable y el nuevo sistema de recomendaciones basadas en la sesión (mediante aprendizaje automático), las interacciones multimedia avanzadas y la estrategia centrada en los dispositivos móviles, junto con las optimizaciones de Image & Video Manager, les permitieron marcar este récord. El enfoque centrado en el usuario y las tecnologías idóneas ayudaron a CBC.ca a llevar su experiencia online al siguiente nivel.
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