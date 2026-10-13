CBC/Radio-Canada se estableció el objetivo de llegar a 18 millones de suscriptores en 2020. Si bien se trataba de una meta ambiciosa, sabían que podrían lograrlo mediante una sólida estrategia centrada en la optimización de sitios web, en la personalización del contenido y en una perspectiva orientada a los dispositivos móviles. Antes de definir estas máximas corporativas, los sitios web de CBC.ca se operaban desde un sistema de gestión del contenido (CMS) diseñado para ofrecer unas operaciones sencillas. Todo era muy fácil, se creaba un formato por imagen, se distribuían las páginas web con un mismo diseño y se mantenía todo por debajo de los 700 KB. Así los diseñadores no tenían que enfrentarse a ninguna dificultad. No obstante, la falta de un diseño adaptable dejaba mucho que desear. Para alcanzar su objetivo, el equipo de CBC.ca necesitaba un enfoque equilibrado de velocidad y calidad, lo que implicaba un reajuste del diseño de su sitio web.



El plan era crear sitios web de CBC.ca excelentes, con un diseño adaptable que se ajustara a los distintos tamaños de pantalla, todo ello gracias al uso de API dinámicas. Una vez en marcha, el equipo de operaciones web detectó que, si bien las páginas nuevas eran dinámicas, los grandes cálculos necesarios del lado del cliente para identificar el tamaño de imagen óptimo para cada pantalla repercutían negativamente en la métrica de "primer renderizado significativo". Además, el peso de la página aumentó de unos 700 KB a 6-8 MB, lo que exacerbó aún más el problema. Massimo Mollica, responsable de Infraestructura y Operaciones Web en CBC/Radio-Canada, investigó la situación para intentar resolver el problema del incremento de peso de las imágenes a la vez que se garantizaba el cumplimiento de los objetivos corporativos.