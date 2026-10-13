招商证券国际有限公司 (CMSI) 是招商证券股份有限公司的全资附属公司，成立于 1999 年，拥有多家子公司（以下简称“集团”）。CMSI 及其子公司都依赖全球业务平台支持企业运营。
现状
挑战
CMSI 及其子公司必须及时处理及保护客户数据和资产，确保其业务顺利开展。为了突破中国快速发展的金融服务技术的界限，CMSI 一直在筹备于 2018 年底推出新平台，该平台将提供高水平的可用性和安全性。该公司将数据安全视为其服务的一个关键方面，特别是由于全球企业时常成为日益复杂的网络安全攻击的目标。
CMSI 一直依赖其 ISP 提供的清洁管道，并辅以本地的防 DDoS 设备。然而，CMSI 安全管理高级副总裁 Wythe Cheung 指出，由于上限限制，上述方案并没有解决公司的安全问题。一旦攻击超过特定流量阈值，ISP 就会牺牲 CMSI 的链接来保护其他客户。
“据多次报道，业内一些企业的电子交易平台因受到 DDoS 攻击而中断运行。该集团需要一款强大且安全的解决方案，以保护我们的站点并支持我们的新业务平台，”Cheung 解释道。
目标
为使其业务做好充分准备以服务于中国内地和中国香港快速发展的金融市场，CMSI 的子公司需要满足以下两个关键要求：
- 提升安全性。CMSI 的子公司需要一种可靠的方法来减缓不断增长的 DDoS 攻击趋势。
- 积累行业专业知识。CMSI 的子公司希望合作伙伴能够提供有关全球市场业务计划的相关见解和建议。
为什么选择 Akamai
获得强大的解决方案和值得信赖的顾问
在设计新的互联网交易平台时，CMSI 研究了几种基于云的 DDoS 抵御解决方案。明确了需要找到能与其平台配套使用的解决方案后，该集团开始根据其标准评估这些解决方案。除了强大的解决方案之外，CMSI 还希望与一家口碑良好的供应商合作，该供应商结合现代安全威胁制定了思虑周全的解决方案路线图。还有一点也很重要，那就是供应商能够提供专业知识和建议以支持该集团实现业务目标。
正如 Cheung 所说，“Akamai 是众所周知的市场领导者。此外，DDoS 攻击量日益攀升，但鲜有解决方案可以抵御它们。市场上能够解决 DDoS 攻击相关问题的解决方案很少，而 Akamai 的 Web Application Protector 和 Prolexic Routed 正是为数不多的解决方案中的两个。此外，虽然其他供应商专注于各自的技术专长，但仅 Akamai 可以提供有助于我们集团在全球市场实现业务转型的解决方案。”
轻松上线运作
在 Akamai 专业服务的协助下，CMSI 及其子公司能够顺利实施 Akamai 解决方案。“专业服务专家不仅为项目带来了宝贵的经验，还提供了许多有价值的建议来进一步增强我们的服务，”Cheung 继续说。
提高性能、可用性和安全性
除了提高安全性，Akamai 解决方案还可提高 CMSI 及其子公司所使用平台的性能和可用性。综合起来，这些改进为新平台奠定了坚实的基础。“Akamai 解决方案提供的强大安全性使我们能够减少后端基础架构的负担，”Cheung 解释说。此外，CMSI 及其子公司掌握了平台流量的最新动向，该集团计划分析这些动向以制定未来的业务决策。
Cheung 表示，Akamai 的解决方案帮助 CMSI 的子公司进一步提升了其在证券交易和经纪业务领域的市场地位。“Akamai 使我们能够在稳定、安全、快速的平台上为国际客户提供服务。展望未来，我们打算充分利用其他 Akamai 解决方案，这将有助于我们进一步优化客户和员工的体验，”Cheung 总结道。
招商证券国际有限公司简介
招商证券国际有限公司 (CMSI) 是招商证券经营海外业务的主要平台，在香港、英国（“UK”）、韩国等国际金融中心均设有附属公司。CMSI 的子公司涉及各种金融服务，其中包括经纪、公司融资、销售和交易、杠杆和结构性贷款、资产管理、私募股权、全球商品和期货。部分附属公司为持牌法团，可共同从事《证券及期货条例》下第 1、2、4、5、6 及 9 类受规管活动（《香港法例》第 571 章）。近年来，CMSI 的附属公司招商证券（香港）有限公司 (“CMSHK”) 在资本市场取得了令人瞩目的成绩。如需了解更多信息，请访问 www.newone.com.hk/。
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