在设计新的互联网交易平台时，CMSI 研究了几种基于云的 DDoS 抵御解决方案。明确了需要找到能与其平台配套使用的解决方案后，该集团开始根据其标准评估这些解决方案。除了强大的解决方案之外，CMSI 还希望与一家口碑良好的供应商合作，该供应商结合现代安全威胁制定了思虑周全的解决方案路线图。还有一点也很重要，那就是供应商能够提供专业知识和建议以支持该集团实现业务目标。

正如 Cheung 所说，“Akamai 是众所周知的市场领导者。此外，DDoS 攻击量日益攀升，但鲜有解决方案可以抵御它们。市场上能够解决 DDoS 攻击相关问题的解决方案很少，而 Akamai 的 Web Application Protector 和 Prolexic Routed 正是为数不多的解决方案中的两个。此外，虽然其他供应商专注于各自的技术专长，但仅 Akamai 可以提供有助于我们集团在全球市场实现业务转型的解决方案。”