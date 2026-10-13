China Merchants Securities

Durante la progettazione della sua nuova piattaforma di trading su Internet, CMSI ha studiato diverse soluzioni di mitigazione degli attacchi DDoS basate sul cloud. Era alla ricerca di una soluzione che completasse la sua piattaforma, pertanto ha iniziato a valutare le soluzioni in base ai suoi criteri. Oltre a una soluzione robusta, CMSI era interessata a collaborare con un fornitore rispettato che vantasse una roadmap di soluzioni ben ponderata e allineata con le moderne minacce alla sicurezza. Era importante che il fornitore potesse offrire competenza professionale e consigli per supportare gli obiettivi aziendali del Gruppo.

Come spiega Cheung, "Akamai è un affermato leader del mercato. Inoltre, con l'aumentare del volume degli attacchi DDoS, poche soluzioni erano in grado di mitigarli. Web Application Protector e Prolexic Routed di Akamai sono due delle poche soluzioni che potevano affrontare i nostri dubbi riguardo agli attacchi DDoS. Inoltre, mentre altri fornitori si concentravano sulla loro competenza tecnica, solo Akamai poteva fornire idee che avrebbero assistito la trasformazione aziendale del Gruppo nel mercato globale".