Fondata nel 1999, China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI, sussidiaria sotto controllo totale di China Merchants Securities Co., Ltd), dispone di molte sussidiarie ("il Gruppo"). CMSI e le sue sussidiarie si affidano a una piattaforma aziendale globale per alimentare le loro operazioni.
La situazione
La sfida
CMSI e le sue sussidiarie devono gestire e proteggere i dati e le risorse dei clienti in maniera tempestiva per garantire il buon andamento dei loro affari. Per superare i limiti della tecnologia per servizi finanziari in rapido sviluppo in Cina, CMSI ha preparato il lancio di una nuova piattaforma, pianificato per la fine del 2018, che avrebbe offerto elevati livelli di disponibilità e sicurezza. L'azienda considera la sicurezza dei dati un aspetto chiave dei suoi servizi, in particolare dal momento che le aziende di tutto il mondo sono costantemente prese di mira da attacchi alla cybersecurity sempre più sofisticati.
CMSI si era affidata al servizio fornito dal suo ISP e utilizzava anche un'appliance anti-DDoS in sede. Tuttavia, secondo Wythe Cheung, Senior Vice President di Security Management di CMSI, questa soluzione non risolveva le preoccupazioni riguardo alla sicurezza a causa di alcune restrizioni. Quando gli attacchi superavano una certa soglia di traffico, l'ISP sacrificava i link di CMSI per proteggere gli altri clienti.
"Nel settore erano stati segnalati diversi casi riguardo a piattaforme per il trading elettronico di alcune aziende bloccate da attacchi DDoS. Il Gruppo aveva bisogno di una soluzione robusta e sicura per proteggere i nostri siti e supportare la nuova piattaforma aziendale", spiega Cheung.
Obiettivi
Le sussidiarie di CMSI dovevano soddisfare due requisiti chiave per preparare l'azienda a servire il mercato dei servizi finanziari in rapida crescita nel continente cinese e a Hong Kong:
- Migliorare la sicurezza. Le sussidiarie di CMSI avevano bisogno di un modo affidabile per mitigare la tendenza di crescita degli attacchi DDoS.
- Ottenere competenza nel settore. Le sussidiarie di CMSI desideravano un partner che potesse fornire informazioni dettagliate rilevanti e consigli su piani aziendali per il mercato globale.
Perché Akamai
Una soluzione solida e un consulente di fiducia
Durante la progettazione della sua nuova piattaforma di trading su Internet, CMSI ha studiato diverse soluzioni di mitigazione degli attacchi DDoS basate sul cloud. Era alla ricerca di una soluzione che completasse la sua piattaforma, pertanto ha iniziato a valutare le soluzioni in base ai suoi criteri. Oltre a una soluzione robusta, CMSI era interessata a collaborare con un fornitore rispettato che vantasse una roadmap di soluzioni ben ponderata e allineata con le moderne minacce alla sicurezza. Era importante che il fornitore potesse offrire competenza professionale e consigli per supportare gli obiettivi aziendali del Gruppo.
Come spiega Cheung, "Akamai è un affermato leader del mercato. Inoltre, con l'aumentare del volume degli attacchi DDoS, poche soluzioni erano in grado di mitigarli. Web Application Protector e Prolexic Routed di Akamai sono due delle poche soluzioni che potevano affrontare i nostri dubbi riguardo agli attacchi DDoS. Inoltre, mentre altri fornitori si concentravano sulla loro competenza tecnica, solo Akamai poteva fornire idee che avrebbero assistito la trasformazione aziendale del Gruppo nel mercato globale".
Implementazione facile
Con l'assistenza del team Professional Services di Akamai, CMSI e le sue sussidiarie sono state in grado di implementare in modo semplice le soluzioni Akamai. "Non solo il team Professional Services ha messo a disposizione del progetto la sua esperienza approfondita, ma ha offerto anche preziose raccomandazioni per un ulteriore miglioramento dei nostri servizi" continua Cheung.
Miglioramento di performance, disponibilità e sicurezza
Oltre ad una maggiore sicurezza, le soluzioni di Akamai migliorano anche le performance e la disponibilità della piattaforma usata da CMSI e dalle sue sussidiarie. Combinati insieme, questi miglioramenti hanno offerto una solida base per la nuova piattaforma. "La robusta sicurezza garantita dalle soluzioni Akamai ci ha consentito di ridurre il carico sulla nostra infrastruttura di back-end", afferma Cheung. Inoltre, CMSI e le sue sussidiarie hanno ottenuto una ritrovata visibilità sul traffico sulla piattaforma, che il Gruppo pensa di analizzare per le future decisioni aziendali.
Secondo Cheung, le soluzioni Akamai aiutano le sussidiarie di CMSI a far avanzare la loro posizione nel mercato della negoziazione dei titoli e dell'attività di intermediazione. "Akamai ci ha permesso di servire clienti internazionali su una piattaforma stabile, sicura e veloce. Da qui in avanti, intendiamo usufruire di altre soluzioni Akamai che ci aiuteranno a migliorare ulteriormente l'experience dei clienti e dei nostri dipendenti", conclude Cheung.
Informazioni su China Merchants Securities International Co., Limited
China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI) è la principale piattaforma aziendale internazionale di China Merchants Securities e vanta sussidiarie in diversi centri finanziari internazionali, come Hong Kong, il Regno Unito e la Corea del Sud. Le sussidiarie di CMSI sono coinvolte in una gamma completa di servizi finanziari, tra cui intermediazione, finanziamento alle imprese, vendite e trading, prestiti strutturati, gestione delle risorse, capitale privato, materie prime globali e future. Alcune di queste sussidiarie sono aziende con licenza, in grado di svolgere collettivamente attività di Tipo 1, 2, 4, 5, 6 e 9 regolamentate ai sensi della Securities and Futures Ordinances (Cap 571 delle leggi di Hong Kong). Negli anni recenti, la sussidiaria di CMSI China Merchants Securities (HK) Co., Ltd ("CMSHK") ha compiuto progressi incredibili nei mercati dei capitali. Per maggiori informazioni, visita il sito www.newone.com.hk/.
Informazioni su Akamai
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