China Merchants Securities

新しいインターネット取引プラットフォームの設計段階で、同社はいくつかのクラウドベースのDDoS緩和ソリューションを検討しました。同社のプラットフォームを補完するソリューションを見つける必要があることはわかっていたので、基準に照らしてこれらのソリューションの評価を開始しました。CMSIは、堅牢なソリューションに加え、評価の高いベンダーとのパートナーシップも模索していました。新しいセキュリティ脅威に対応できるよう十分に考慮されたソリューションロードマップを提供できるようなベンダーです。ベンダーについては、専門的知識とアドバイスでグループのビジネス目標の達成をサポートできるかどうかも重視していました。

Wythe Cheung氏は次のように述べています。「Akamaiはマーケットリーダーとして有名です。また、DDoS攻撃の規模は拡大する一方ですが、これを緩和できるソリューションはほとんどありません。AkamaiのWeb Application ProtectorとProlexic Routedは、DDoS攻撃に関する当社の懸念に対応できる数少ないソリューションのうちの2つだったのです。さらに、他のベンダーは自社の技術的専門知識に重点を置いていたのに対し、グローバル市場で当社グループのビジネス変革を支援するという視点を提供してくれたのはAkamaiだけでした」。