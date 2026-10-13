China Merchants Securities Co., Ltdの完全子会社であるChina Merchants Securities International Co., Limited（CMSI）は1999年に設立され、多数の子会社を有しています。CMSIとその子会社は、グローバルなビジネスプラットフォームを業務に利用しています。
状況
課題
CMSIと同社の子会社は、顧客が円滑にビジネスを遂行できるよう、顧客のデータと資産をタイムリーに処理し保護する必要があります。CMSIは、中国における金融サービステクノロジーの迅速な発展を促すため、2018年後半に高水準の可用性とセキュリティを提供する新たなプラットフォームの開設を計画し、準備を進めていました。同社は、世界中の企業がますます巧妙化するサイバーセキュリティ攻撃の標的になっていることを踏まえ、データセキュリティをサービスの重要な側面と見なしています。
CMSIはISPが提供するクリーンパイプをオンプレミスのDDoS対策機器で補完していました。しかし、同社のSenior Vice President of Security ManagementであるWythe Cheung氏によると、この方法では許容限度があるため、同社のセキュリティ問題は解決されませんでした。攻撃が一定のトラフィックしきい値を超えると、そのISPはCMSIのリンクを犠牲にして他の顧客を守ります。
「業界では、一部の企業の電子取引プラットフォームがDDoS攻撃で停止したという事例がいくつか報告されていました。当社のグループには、サイトを防御し、新しいビジネスプラットフォームをサポートするような堅牢で安全なソリューションが必要です」とWythe Cheung氏は述べています。
目標
CMSIの子会社は、中国本土と香港で成長著しい金融サービス市場でビジネスを展開するために、次に示す2つの重要な要件を満たす必要がありました。
- セキュリティの強化：増大傾向にあるDDoS攻撃を、信頼できる方法で緩和する必要がありました。
- 業界専門知識の取得：グローバル市場での事業計画について適切な知見と助言を提供できるパートナーを求めていました。
Akamaiを選ぶ理由
堅牢なソリューションと信頼できるアドバイザーの獲得
新しいインターネット取引プラットフォームの設計段階で、同社はいくつかのクラウドベースのDDoS緩和ソリューションを検討しました。同社のプラットフォームを補完するソリューションを見つける必要があることはわかっていたので、基準に照らしてこれらのソリューションの評価を開始しました。CMSIは、堅牢なソリューションに加え、評価の高いベンダーとのパートナーシップも模索していました。新しいセキュリティ脅威に対応できるよう十分に考慮されたソリューションロードマップを提供できるようなベンダーです。ベンダーについては、専門的知識とアドバイスでグループのビジネス目標の達成をサポートできるかどうかも重視していました。
Wythe Cheung氏は次のように述べています。「Akamaiはマーケットリーダーとして有名です。また、DDoS攻撃の規模は拡大する一方ですが、これを緩和できるソリューションはほとんどありません。AkamaiのWeb Application ProtectorとProlexic Routedは、DDoS攻撃に関する当社の懸念に対応できる数少ないソリューションのうちの2つだったのです。さらに、他のベンダーは自社の技術的専門知識に重点を置いていたのに対し、グローバル市場で当社グループのビジネス変革を支援するという視点を提供してくれたのはAkamaiだけでした」。
簡単に実現可能
Akamai Professional Servicesのおかげで、CMSIと同社の子会社はAkamaiのソリューションをスムーズに導入できました。「Professional Servicesは、プロジェクトに貴重な経験を提供するだけでなく、当社サービスのさらなる強化に役立つ提案をたくさん与えてくれました」とWythe Cheung氏は述べています。
パフォーマンス、可用性、セキュリティの強化
Akamaiのソリューションによって、セキュリティだけでなく、CMSIやその子会社が使用するプラットフォームのパフォーマンスや可用性も強化されます。さらに、こうした強化によって新しいプラットフォームのための確実な基礎を築くこともできました。Wythe Cheung氏は、「Akamaiのソリューションによる堅牢なセキュリティによって当社はバックエンドインフラの負荷を軽減できました」と述べています。CMSIとその子会社は、プラットフォーム上のトラフィックに対する新たな可視性も獲得しました。同社グループはこれを分析に活用し、今後のビジネス上の決定に役立てる計画です。
同氏によると、AkamaiのソリューションはCMSIの子会社が将来、証券取引や仲介業市場で優位性を確立するのにも役立ちます。「Akamaiのおかげで当社は安全で高速かつ安定したプラットフォームで世界のお客様にサービスを提供できるようになりました。今後は、他のAkamaiソリューションも活用し、お客様にも社員にもさらに魅力的な体験を提供していきたいと思っています」とWythe Cheung氏は締めくくっています。
China Merchants Securities International Co., Limitedについて
China Merchants Securities International Co., Limited（CMSI）は、China Merchants Securitiesの主要な海外事業基盤であり、香港、英国（UK）、韓国などさまざまな国際金融センターに子会社を有しています。CMSIの子会社は、証券、企業融資、S&T（セールス・アンド・トレーディング）、レバレッジドローンおよびストラクチャードファイナンス、資産管理、未公開株式投資、グローバルコモディティ、先物取引など、あらゆる金融サービスに携わっています。これらの子会社の一部は免許企業（Licensed Corporation）であり、グループ全体で証券先物法（Laws of Hong Kongのチャプター571）に基づくタイプ1、2、4、5、6、および9の規制対象活動に従事できます。近年、CMSIの子会社であるChina Merchants Securities（HK）Co., Ltd（CMSHK）は資本市場で飛躍的な成長を遂げています。詳細については、www.newone.com.hk/をご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。