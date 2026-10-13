China Merchants Securities

CMSI는 새로운 인터넷 거래 플랫폼을 구상하는 과정에서 여러 클라우드 기반 DDoS 방어 솔루션을 살펴보았습니다. 플랫폼을 보완할 솔루션을 찾아야 했고 기준에 따라 솔루션을 평가하기 시작했습니다. CMSI는 강력한 솔루션과 더불어 최신 보안 위협을 반영한 솔루션 로드맵을 가진 역량 있는 벤더사와 파트너십을 체결하고 싶었습니다. 또한 벤더사가 그룹의 비즈니스 목표를 지원하기 위해 전문 지식과 조언을 제공할 수 있는 역량도 중요했습니다.

청은 "Akamai는 인지도가 높은 대표적인 기업입니다. DDoS 공격 규모가 증가함에 따라 이를 방어할 수 있는 솔루션은 많지 않습니다. Akamai의 Web Application Protector와 Prolexic Routed는 DDoS 공격과 관련된 우려 사항을 해결할 수 있는 몇 안되는 솔루션입니다. 전문 기술에 주력하고 있는 벤더사들이 많습니다. 하지만 글로벌 시장에서 저희 그룹의 비즈니스 혁신을 지원하는 아이디어를 제공하는 기업은 Akamai가 유일합니다."라고 설명합니다.