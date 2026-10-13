1999년에 설립된 China Merchants Securities International Co., Limited(CMSI, China Merchants Securities Co., Ltd.의 전액 출자 자회사)는 많은 자회사(그룹)를 보유하고 있습니다. CMSI와 자회사는 글로벌 비즈니스 플랫폼을 바탕으로 기업을 운영합니다.
배경
도전 과제
CMSI와 자회사는 비즈니스를 원활하게 운영하기 위해 클라이언트 데이터와 자산을 적시에 처리하고 보호해야 합니다. CMSI는 중국에서 빠르게 발전하는 금융 서비스 기술의 경계를 넓히기 위해 높은 수준의 가용성과 보안을 제공하는 새로운 플랫폼을 2018년 말에 출시할 수 있도록 준비해 왔습니다. 전 세계 기업이 점점 더 정교해지는 사이버 보안 공격의 표적이 되고 있기 때문에 CMSI는 데이터 보안을 서비스의 핵심 요소로 보고 있습니다.
CMSI는 ISP가 제공하는 클린파이프(clean pipe) 서비스를 사용하고 있었고, 이는 온프레미스 안티 DDoS 어플라이언스로 보완되었습니다. 그러나 CMSI의 보안 관리 담당 수석 부사장인 위스 청(Wythe Cheung)은 이 방법은 최대 용량이 제한되어 있기 때문에 CMSI의 보안 문제를 해결하지 못했다고 언급합니다. 공격이 특정 트래픽 임계값을 초과하면 ISP는 다른 고객을 보호하기 위해 CMSI의 링크를 희생할 것입니다.
청은 “DDoS 공격으로 인해 중단된 일부 기업의 전자 거래 플랫폼에 대한 사례가 업계에서 여러 건 보고되었습니다. 저희 그룹은 사이트를 보호하고 새로운 비즈니스 플랫폼을 지원할 수 있는 강력하고 안전한 솔루션이 필요합니다."라고 설명합니다.
목표
CMSI의 자회사는 중국 본토와 홍콩의 빠르게 성장하는 금융 서비스 시장에 서비스를 제공하기 위해 두 가지 주요 요구사항을 충족해야 했습니다.
- 보안 개선. CMSI의 자회사는 증가하는 DDoS 공격 트렌드를 방어할 수 있는 안정적인 방법이 필요했습니다.
- 업계 전문 지식 확보: CMSI의 자회사들은 글로벌 시장에서 비즈니스를 계획할 때 필요한 인사이트와 조언을 제공할 수 있는 파트너를 원했습니다.
Akamai를 선택해야 하는 이유
강력한 솔루션과 신뢰할 수 있는 조언자 확보
CMSI는 새로운 인터넷 거래 플랫폼을 구상하는 과정에서 여러 클라우드 기반 DDoS 방어 솔루션을 살펴보았습니다. 플랫폼을 보완할 솔루션을 찾아야 했고 기준에 따라 솔루션을 평가하기 시작했습니다. CMSI는 강력한 솔루션과 더불어 최신 보안 위협을 반영한 솔루션 로드맵을 가진 역량 있는 벤더사와 파트너십을 체결하고 싶었습니다. 또한 벤더사가 그룹의 비즈니스 목표를 지원하기 위해 전문 지식과 조언을 제공할 수 있는 역량도 중요했습니다.
청은 "Akamai는 인지도가 높은 대표적인 기업입니다. DDoS 공격 규모가 증가함에 따라 이를 방어할 수 있는 솔루션은 많지 않습니다. Akamai의 Web Application Protector와 Prolexic Routed는 DDoS 공격과 관련된 우려 사항을 해결할 수 있는 몇 안되는 솔루션입니다. 전문 기술에 주력하고 있는 벤더사들이 많습니다. 하지만 글로벌 시장에서 저희 그룹의 비즈니스 혁신을 지원하는 아이디어를 제공하는 기업은 Akamai가 유일합니다."라고 설명합니다.
손쉬운 구현
Akamai Professional Services의 도움으로 CMSI와 자회사들은 Akamai 솔루션을 원활하게 구현할 수 있었습니다. 청은 "Professional Services는 소중한 프로젝트 경험 뿐만 아니라 서비스를 개선하는데 도움이 되는 권장사항을 제공했습니다."라고 말합니다.
성능, 가용성, 보안 강화
Akamai 솔루션은 보안 외에도 CMSI와 자회사에서 사용하는 플랫폼의 성능과 가용성을 개선합니다. 이 모든 것들이 새로운 플랫폼을 위한 견고한 토대를 마련했습니다. 청은 "Akamai 솔루션이 제공하는 강력한 보안 덕분에 백엔드 인프라의 부하를 줄일 수 있었습니다."라고 말합니다. 또한 CMSI와 자회사들은 플랫폼의 트래픽에 대한 가시성을 새롭게 확보했으며, 이를 분석해 향후 비즈니스 의사 결정에 활용할 계획입니다.
Akamai의 솔루션은 CMSI의 자회사가 증권 거래 및 중개 비즈니스 분야에서 시장 입지를 보다 공고히 하는데 도움이 된다고 위스는 언급합니다. 청은 "Akamai는 안정적이고 안전하며 빠른 플랫폼을 통해 글로벌 고객에게 서비스를 제공했으며, 앞으로는 고객과 직원 모두의 경험을 더욱 향상하는 데 도움이 되는 Akamai 솔루션을 추가적으로 사용할 계획입니다."라고 말합니다.
China Merchants Securities International Co., Limited 소개
CMSI(China Merchants Securities International Co., Limited)는 China Merchants Securities의 대표적인 해외 비즈니스 플랫폼으로 홍콩, 영국(UK), 한국과 같은 여러 국제 금융 센터에 자회사를 두고 있습니다. CMSI의 자회사는 중개, 기업 금융, 영업 및 거래, 레버리지 대출과 구조화 대출, 자산 관리, 사모 펀드, 글로벌 상품, 선물을 포함한 모든 금융 서비스를 제공합니다. 이러한 자회사 중 일부는 인가된 기업으로, 증권선물거래법(홍콩 법률 571조)에 따라 유형 1, 2, 4, 5, 6, 9 규제 활동을 총괄적으로 수행할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 CMSI의 자회사인 China Merchants Securities(HK) Co., Ltd("CMSHK")는 자본 시장에서 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 자세한 내용은 www.newone.com.hk/에서 확인하시기 바랍니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.