Die 1999 gegründete China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von China Merchants Securities Co., Ltd) hat viele Tochtergesellschaften (insgesamt „die Gruppe“). CMSI und seine Tochtergesellschaften verlassen sich für ihren Betrieb auf eine globale Unternehmensplattform.
Die Organisation
Die Herausforderung
CMSI und seine Tochtergesellschaften müssen Kundendaten und -assets zeitnah handhaben und schützen, um einen reibungslosen Betrieb ihres Unternehmens zu gewährleisten. Um die Grenzen der sich schnell entwickelnden Finanzdienstleistungstechnologie in China zu erweitern, hat CMSI sich auf die Einführung einer neuen Plattform vorbereitet, die Ende 2018 geplant ist und ein hohes Maß an Verfügbarkeit und Sicherheit bietet. Das Unternehmen betrachtet die Datensicherheit als einen wichtigen Aspekt seiner Dienstleistungen, insbesondere da Unternehmen weltweit ständig das Ziel zunehmend anspruchsvoller Cybersicherheitsangriffe sind.
CMSI hatte sich auf die saubere Verbindung seines Internetanbieters verlassen, ergänzt durch eine vor Ort installierte Anti‑DDoS‑Appliance. Laut Wythe Cheung, Senior Vice President of Security Management für CMSI, deckte dieser Ansatz jedoch nicht die Sicherheitsbedenken des Unternehmens aufgrund von Beschränkungen der Obergrenze ab. Sobald die Angriffe einen bestimmten Traffic-Schwellenwert überschritten haben, würde der Internetanbieter die Verbindungen von CMSI opfern, um seine anderen Kunden zu schützen.
„Es gab in der Branche mehrere Fälle, in denen die elektronischen Handelsplattformen einiger Unternehmen durch DDoS‑Angriffe ausfielen. Die Gruppe braucht eine zuverlässige, sichere Lösung, um unsere Standorte zu schützen und unsere neue Geschäftsplattform zu unterstützen“, erklärt Cheung.
Die Ziele
Die Tochtergesellschaften von CMSI mussten zwei wichtige Anforderungen erfüllen, um ihr Geschäft auf den schnell wachsenden Finanzdienstleistungsmarkt in Festlandchina und Hongkong vorzubereiten:
- Sicherheit erhöhen: Die Tochtergesellschaften von CMSI benötigten eine zuverlässige Methode, um den wachsenden Trend von DDoS‑Angriffen abzuwehren.
- Branchenexpertise erlangen: Die Tochtergesellschaften von CMSI suchten einen Partner, der relevante Einblicke und Beratung zu Geschäftsplänen auf dem globalen Markt liefern konnte.
Warum Akamai
Für eine robuste Lösung und einen vertrauenswürdigen Partner
Bei der Entwicklung seiner neuen Internet-Handelsplattform wertete CMSI mehrere cloudbasierte Lösungen zur DDoS-Abwehr aus. Da die IT‑Abteilung wusste, dass sie eine Lösung zur Ergänzung ihrer Plattform finden musste, begann sie, diese Lösungen anhand ihrer Kriterien zu bewerten. Zusätzlich zu einer zuverlässigen Lösung war CMSI an der Zusammenarbeit mit einem angesehenen Anbieter interessiert, der eine gut durchdachte Lösungsroadmap für moderne Sicherheitsbedrohungen bot. Es war auch wichtig, dass der Anbieter Fachwissen und Beratung zur Unterstützung der Geschäftsziele der Gruppe bereitstellen konnte.
Cheung erklärt: „Akamai ist ein bekannter Marktführer. Und das wachsende Volumen von DDoS‑Angriffen können nur wenige Lösungen abwehren. Web Application Protector und Prolexic Routed von Akamai sind zwei der wenigen Lösungen, die unsere Anforderungen bezüglich DDoS‑Angriffen erfüllen können. Während sich andere Anbieter auf ihr technisches Know-how konzentrieren, konnte nur Akamai Ideen bereitstellen, die die geschäftliche Transformation unserer Gruppe auf dem globalen Markt unterstützen.“
Einfache Liveschaltung
Mit Unterstützung von Akamai Professional Services konnten CMSI und seine Tochtergesellschaften die Akamai-Lösungen problemlos implementieren. „Professional Services brachte nicht nur wertvolle Erfahrungen in das Projekt ein, sondern gab auch viele wertvolle Empfehlungen für die weitere Verbesserung unserer Services“, so Cheung weiter.
Verbesserung von Performance, Verfügbarkeit und Sicherheit
Die Lösungen von Akamai verbessern nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Performance und Verfügbarkeit der Plattform, die CMSI und seine Tochtergesellschaften nutzen. Zusammen haben diese Verbesserungen eine solide Grundlage für die neue Plattform geschaffen. „Die zuverlässige Sicherheit der Akamai-Lösungen hat es uns ermöglicht, die Belastung unserer Backend-Infrastruktur zu reduzieren“, sagt Cheung. Darüber hinaus haben CMSI und ihre Tochtergesellschaften neue Einblicke in den Traffic auf der Plattform gewonnen, die die Gruppe für zukünftige Geschäftsentscheidungen analysieren möchte.
Laut Cheung unterstützen die Lösungen von Akamai die Tochtergesellschaften von CMSI dabei, ihre Marktposition im Wertpapierhandels- und Maklergeschäft weiter zu verbessern. „Akamai hat es uns ermöglicht, internationale Kunden auf einer stabilen, sicheren und schnellen Plattform zu bedienen. In Zukunft wollen wir zusätzliche Akamai-Lösungen nutzen, die uns dabei helfen werden, das Erlebnis sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter weiter zu verbessern“, so Cheung abschließend.
Über China Merchants Securities International Co., Limited
China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI) ist die wichtigste ausländische Geschäftsplattform von China Merchants Securities und betreibt Tochtergesellschaften in verschiedenen internationalen Finanzzentren wie Hongkong, dem Vereinigten Königreich und in Südkorea. Die Tochtergesellschaften von CMSI bieten eine breite Palette von Finanzdienstleistungen, darunter Brokerage, Unternehmensfinanzierung, Verkauf und Handel, Leveraged und Structured Lending, Vermögensverwaltung, Private Equity, globale Rohstoffe und Futures. Bei einigen dieser Tochtergesellschaften handelt es sich um lizenzierte Unternehmen, die zusammen Tätigkeiten der Typen 1, 2, 4, 5, 6 und 9 gemäß der Securities and Futures Ordinance (Kap. 571 der Gesetze von Hongkong) nachgehen können. Die Tochtergesellschaft der CMSI, China Merchants Securities (HK) Co., Ltd (CMSHK), hat in den letzten Jahren atemberaubende Fortschritte an den Kapitalmärkten erzielt. Weitere Informationen finden Sie unter www.newone.com.hk/.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.