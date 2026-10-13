China Merchants Securities

Bei der Entwicklung seiner neuen Internet-Handelsplattform wertete CMSI mehrere cloudbasierte Lösungen zur DDoS-Abwehr aus. Da die IT‑Abteilung wusste, dass sie eine Lösung zur Ergänzung ihrer Plattform finden musste, begann sie, diese Lösungen anhand ihrer Kriterien zu bewerten. Zusätzlich zu einer zuverlässigen Lösung war CMSI an der Zusammenarbeit mit einem angesehenen Anbieter interessiert, der eine gut durchdachte Lösungsroadmap für moderne Sicherheitsbedrohungen bot. Es war auch wichtig, dass der Anbieter Fachwissen und Beratung zur Unterstützung der Geschäftsziele der Gruppe bereitstellen konnte.

Cheung erklärt: „Akamai ist ein bekannter Marktführer. Und das wachsende Volumen von DDoS‑Angriffen können nur wenige Lösungen abwehren. Web Application Protector und Prolexic Routed von Akamai sind zwei der wenigen Lösungen, die unsere Anforderungen bezüglich DDoS‑Angriffen erfüllen können. Während sich andere Anbieter auf ihr technisches Know-how konzentrieren, konnte nur Akamai Ideen bereitstellen, die die geschäftliche Transformation unserer Gruppe auf dem globalen Markt unterstützen.“