China Merchants Securities

Al diseñar su nueva plataforma de comercio en Internet, CMSI contempló varias soluciones de mitigación de DDoS basadas en la nube. Conscientes de la necesidad de encontrar una solución que complementara su plataforma, empezaron a contrastar dichas soluciones atendiendo a los criterios establecidos. Además de encontrar una solución sólida, CMSI buscaba asociarse con un proveedor reconocido que contara con una completa gama de soluciones eficaces contra las amenazas actuales contra la seguridad. También era importante que el proveedor pudiera proporcionar experiencia y asesoramiento profesional para que el grupo consiguiera cumplir sus objetivos empresariales.

Tal como explica Cheung, "Akamai es un líder reconocido en el mercado. Los ataques DDoS son cada vez más frecuentes, pero hay pocas soluciones que sean capaces de combatirlos. Web Application Protector y Prolexic Routed de Akamai son dos de las pocas soluciones que podrían ayudarnos a combatir los ataques DDoS. Asimismo, a diferencia del resto de proveedores, que se centran en sus conocimientos técnicos, Akamai es capaz de ofrecer ideas muy útiles para la transformación empresarial del grupo en el mercado global".