China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI, una filial totalmente controlada por China Merchants Securities Co., Ltd) se fundó en 1999 y tiene muchas filiales ("el grupo"). CMSI y sus filiales confían en una plataforma de negocios global para llevar a cabo sus operaciones.
La situación
El desafío
CMSI y sus filiales deben gestionar y proteger los datos y activos de los clientes en cualquier momento para garantizar el buen funcionamiento de sus negocios. La tecnología de los servicios financieros evoluciona a un ritmo vertiginoso en China; por eso, CMSI se preparó para el lanzamiento de una plataforma nueva a finales de 2018 que brindaría unos altos niveles de disponibilidad y seguridad. La empresa considera la seguridad de los datos como un aspecto clave de sus servicios, sobre todo si tenemos en cuenta que las empresas de todo el mundo son constantemente el objetivo de ciberataques cada vez más sofisticados.
CMSI confiaba en la conexión limpia proporcionada por su proveedor de servicios de Internet (ISP) combinada con una solución local de protección contra ataques DDoS. Sin embargo, según Wythe Cheung, vicepresidente sénior de Gestión de Seguridad en CMSI, la solución tenía ciertas limitaciones, lo que restaba eficacia a la hora de abordar las preocupaciones que tenía la empresa en materia de seguridad. En cuanto los ataques superaban un umbral de tráfico determinado, el ISP cortaba las conexiones de CMSI para proteger al resto de clientes.
"Se notificaron varios casos en el sector sobre plataformas de comercio electrónico de algunas empresas que vieron interrumpida su actividad a causa de ataques DDoS. El grupo necesita una solución sólida y segura para proteger nuestros sitios y que esté a la altura de nuestra nueva plataforma de negocios", explica Cheung.
Objetivos
Las filiales de CMSI debían cumplir dos requisitos clave para que su negocio estuviera a la altura del mercado de los servicios financieros en China continental y Hong Kong, un mercado que crece a un ritmo vertiginoso; dichos requisitos son:
- Mejorar la seguridad. Las filiales de CMSI necesitaban un método eficaz para atajar los ataques DDoS, cada vez más frecuentes.
- Obtener conocimiento técnico del sector. Las filiales de CMSI buscaban un socio que pudiera proporcionar información y asesoramiento en sus planes de negocio en el mercado global.
¿Por qué Akamai?
Obtención de una solución sólida y un asesor de confianza
Al diseñar su nueva plataforma de comercio en Internet, CMSI contempló varias soluciones de mitigación de DDoS basadas en la nube. Conscientes de la necesidad de encontrar una solución que complementara su plataforma, empezaron a contrastar dichas soluciones atendiendo a los criterios establecidos. Además de encontrar una solución sólida, CMSI buscaba asociarse con un proveedor reconocido que contara con una completa gama de soluciones eficaces contra las amenazas actuales contra la seguridad. También era importante que el proveedor pudiera proporcionar experiencia y asesoramiento profesional para que el grupo consiguiera cumplir sus objetivos empresariales.
Tal como explica Cheung, "Akamai es un líder reconocido en el mercado. Los ataques DDoS son cada vez más frecuentes, pero hay pocas soluciones que sean capaces de combatirlos. Web Application Protector y Prolexic Routed de Akamai son dos de las pocas soluciones que podrían ayudarnos a combatir los ataques DDoS. Asimismo, a diferencia del resto de proveedores, que se centran en sus conocimientos técnicos, Akamai es capaz de ofrecer ideas muy útiles para la transformación empresarial del grupo en el mercado global".
Implementación sencilla
Con la ayuda de los servicios profesionales de Akamai, CMSI y sus filiales pudieron implementar sin problemas las soluciones de Akamai. "Además de los valiosos conocimientos aportados, los servicios profesionales proporcionaron diversas recomendaciones muy útiles para mejorar nuestros servicios", continúa Cheung.
Mejora del rendimiento, la disponibilidad y la seguridad
Además de mejorar la seguridad, las soluciones de Akamai mejoran el rendimiento y la disponibilidad de la plataforma utilizada por CMSI y sus filiales. Todas estas mejoras constituyen una base sólida sobre la que construir la nueva plataforma. "Las soluciones de Akamai proporcionan una seguridad sólida que nos ha permitido reducir la carga en nuestra infraestructura de back-end", explica Cheung. Además, CMSI y sus filiales han mejorado sus capacidades para monitorizar el tráfico de la plataforma, y el grupo tiene previsto analizar los datos obtenidos para tomar decisiones empresariales en el futuro.
Según Cheung, las soluciones de Akamai ayudan a las filiales de CMSI a mejorar su posición en el mercado de la compraventa de valores y del corretaje. "Akamai nos permitió atender a clientes internacionales con una plataforma estable, segura y rápida. De ahora en adelante, tenemos la intención de aprovechar otras soluciones de Akamai para mejorar la experiencia tanto de los clientes como de los empleados", concluye Cheung.
Acerca de China Merchants Securities International Co., Limited
China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI) es la principal plataforma de negocios en el extranjero de China Merchants Securities y tiene filiales en varios centros financieros internacionales como Hong Kong, Reino Unido y Corea del Sur. Las filiales de CMSI prestan multitud de servicios financieros tales como corretaje, servicios de finanzas corporativas, compraventa de valores, préstamos apalancados y estructurados, así como servicios de capital de riesgo, para materias primas a nivel global y futuros. Algunas de estas filiales son corporaciones con licencia, que pueden llevar a cabo colectivamente actividades reguladas de tipo 1, 2, 4, 5, 6 y 9 en virtud de la Ordenanza de Valores y Futuros (capítulo 571 de la Ley Fundamental de Hong Kong). Estos últimos años, China Merchants Securities (HK) Co., Ltd ("CMSHK"), una filial de CMSI, ha obtenido muy buenos resultados en los mercados de capitales. Para obtener más información, visite www.newone.com.hk/.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.