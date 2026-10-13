Fundada em 1999, a China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI, uma subsidiária integral da China Merchants Securities Co., Ltd) tem muitas subsidiárias (“O grupo”). A CMSI e suas subsidiárias contam com uma plataforma de negócios global para potencializar sua operação.
A situação
O desafio
A CMSI e suas subsidiárias devem controlar e proteger os dados e ativos do cliente em tempo hábil para garantir o bom funcionamento de seus negócios. Para ampliar as fronteiras da tecnologia de serviços financeiros em rápido desenvolvimento na China, a CMSI está se preparando para o lançamento de uma nova plataforma programada para o final de 2018, que forneceria altos níveis de disponibilidade e segurança. A empresa vê a segurança de dados como um aspecto fundamental de seus serviços, especialmente porque as empresas em todo o mundo são constantemente alvo de ataques contra segurança virtual cada vez mais sofisticados.
A CMSI dependia da tubulação limpa fornecida por seu ISP complementado por um dispositivo anti-DDoS no local. No entanto, de acordo com Wythe Cheung, Vice-presidente sênior de gerenciamento de segurança da CMSI, isso não tratou das preocupações de segurança da empresa devido a restrições de teto. Uma vez que os ataques excedessem um determinado limite de tráfego, o ISP sacrificaria os links da CMSI para proteger seus outros clientes.
“Havia vários casos relatados no setor sobre plataformas de comércio eletrônico de algumas empresas que foram interrompidas por ataques DDoS. O Grupo precisa de uma solução robusta e segura para proteger nossos websites e dar suporte à nossa nova plataforma de negócios”, explica Cheung.
Os objetivos
As subsidiárias da CMSI precisavam atender a dois requisitos-chave para preparar seus negócios para atender ao mercado de serviços financeiros em rápido crescimento na China continental e em Hong Kong:
- Melhorar a segurança. As subsidiárias da CMSI precisavam de uma maneira confiável de conter a crescente tendência de ataques DDoS.
- Obter experiência no setor. As subsidiárias da CMSI queriam um parceiro que pudesse fornecer percepções e conselhos relevantes sobre os planos de negócios no mercado global.
Por que a Akamai
Obter uma solução robusta e um consultor confiável
Ao projetar sua nova plataforma de negociação na Internet, a CMSI estudou várias soluções de contenção de DDoS baseadas em nuvem. Sabendo que precisava encontrar uma solução para complementar sua plataforma, ela começou a avaliá-las com base em seus critérios. Além de uma solução robusta, a CMSI estava interessada em criar uma parceria com um fornecedor respeitado que tinha um roteiro de solução bem considerado alinhado às ameaças à segurança modernas. Também era importante que o fornecedor pudesse fornecer experiência profissional e aconselhamento para apoiar as metas de negócios do Grupo.
Como explica Cheung, “A Akamai é uma líder de mercado bem conhecida. Além disso, à medida que os volumes de ataques DDoS crescem, poucas soluções podem atenuá-los. O Web Application Protector e o Prolexic Routed da Akamai são duas das poucas soluções que podem resolver nossas preocupações em relação a ataques DDoS. Além do mais, enquanto outros fornecedores se concentram em sua experiência técnica, somente a Akamai poderia dar ideias que auxiliassem na transformação dos negócios do nosso Grupo no mercado global.”
Implantação com facilidade
Com a assistência dos Serviços profissionais da Akamai, a CMSI e suas subsidiárias puderam implementar suas soluções com tranquilidade. “Os serviços profissionais não só trouxeram uma experiência valiosa para o projeto, mas também forneceram muitas recomendações valiosas para melhorar ainda mais nossos serviços”, continua Cheung.
Melhoria do desempenho, da disponibilidade e da segurança
Além da segurança aprimorada, as soluções Akamai melhoram o desempenho e a disponibilidade da plataforma usada pela CMSI e suas subsidiárias. Combinadas, essas melhorias proporcionaram uma base sólida para a nova plataforma. “A segurança robusta fornecida pelas soluções Akamai nos permitiu reduzir a carga em nossa infraestrutura de back-end”, diz Cheung. Além disso, a CMSI e suas subsidiárias obtiveram visibilidade recente do tráfego na plataforma, que o Grupo planeja analisar para futuras decisões de negócios.
De acordo com Cheung, as soluções da Akamai ajudam as subsidiárias da CMSI a avançar ainda mais sua posição no mercado de corretagem e negociação de valores mobiliários. “A Akamai tornou possível atender clientes internacionais em uma plataforma estável, rápida e segura. No futuro, pretendemos utilizar as soluções adicionais da Akamai que nos ajudarão a melhorar ainda mais a experiência para clientes e funcionários”, conclui Cheung.
Sobre a China Merchant Securities International Co., Limited
A China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI) é a principal plataforma de negócios no exterior da China Merchants Securities e possui subsidiárias em diferentes centros financeiros internacionais, como Hong Kong, Reino Unido e Coreia do Sul. As subsidiárias da CMSI estão envolvidas em uma gama completa de serviços financeiros, incluindo corretagem, financiamento corporativo, vendas e negociação, empréstimo estruturado, gerenciamento de ativos, private equity, commodities globais e futuros. Algumas dessas subsidiárias são empresas licenciadas, coletivamente capazes de realizar atividades regulamentadas do Tipo 1, 2, 4, 5, 6 e 9, sob as Ordenanças de Valores Mobiliários e Futuros (Cap 571 das leis de Hong Kong). Nos últimos anos, a subsidiária da CMSI, a China Merchants Securities (HK) Co., Ltd ("CMSHK"), alcançou um progresso impressionante no mercado de capitais. Para mais informações, visite www.newone.com.hk/.
Sobre a Akamai
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