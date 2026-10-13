China Merchants Securities

Ao projetar sua nova plataforma de negociação na Internet, a CMSI estudou várias soluções de contenção de DDoS baseadas em nuvem. Sabendo que precisava encontrar uma solução para complementar sua plataforma, ela começou a avaliá-las com base em seus critérios. Além de uma solução robusta, a CMSI estava interessada em criar uma parceria com um fornecedor respeitado que tinha um roteiro de solução bem considerado alinhado às ameaças à segurança modernas. Também era importante que o fornecedor pudesse fornecer experiência profissional e aconselhamento para apoiar as metas de negócios do Grupo.

Como explica Cheung, “A Akamai é uma líder de mercado bem conhecida. Além disso, à medida que os volumes de ataques DDoS crescem, poucas soluções podem atenuá-los. O Web Application Protector e o Prolexic Routed da Akamai são duas das poucas soluções que podem resolver nossas preocupações em relação a ataques DDoS. Além do mais, enquanto outros fornecedores se concentram em sua experiência técnica, somente a Akamai poderia dar ideias que auxiliassem na transformação dos negócios do nosso Grupo no mercado global.”