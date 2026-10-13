Fondée en 1999, China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI, filiale en propriété exclusive de China Merchants Securities Co., Ltd), a de nombreuses filiales (« le Groupe »). CMSI et ses filiales reposent sur une plateforme commerciale mondiale pour assurer leur fonctionnement.
La situation
Le défi
CMSI et ses filiales doivent gérer et protéger les données et les actifs de leurs clients dans les meilleurs délais afin de garantir le bon fonctionnement de leurs activités. Pour repousser les limites de la technologie des services financiers en pleine expansion en Chine, CMSI s'est préparée au lancement d'une nouvelle plateforme prévue pour la fin de l'année 2018, qui fournirait des niveaux élevés de disponibilité et de sécurité. La société considère la sécurité des données comme un aspect essentiel de ses services, en particulier parce que les entreprises du monde entier sont constamment la cible d'attaques de cybersécurité de plus en plus sophistiquées.
CMSI s'est fondée sur le service « clean-pipe » fourni par son FAI, complété par un dispositif de protection contre les DDoS sur site. Toutefois, selon Wythe Cheung, vice-président principal de la gestion de la sécurité pour CMSI, cela n'a pas permis de régler les problèmes de sécurité de l'entreprise en raison des restrictions de plafond. Une fois que les attaques ont dépassé un certain seuil de trafic, le FAI sacrifiait les liens de CMSI pour protéger ses autres clients.
« Plusieurs cas ont été signalés dans le secteur au sujet des plateformes de commerce électronique de certaines entreprises interrompues par des attaques DDoS. Le Groupe a besoin d'une solution robuste et sécurisée pour protéger nos sites et prendre en charge notre nouvelle plateforme commerciale », explique Cheung.
Les objectifs
Les filiales de CMSI devaient répondre à deux exigences clés pour préparer leur entreprise à servir le marché des services financiers en pleine croissance en Chine continentale et à Hong Kong :
- Renforcer la sécurité informatique. Les filiales de CMSI avaient besoin d'un moyen fiable d'atténuer la tendance croissante des attaques DDoS.
- Acquérir une expertise sectorielle. Les filiales de CMSI voulaient un partenaire capable de fournir des informations et des conseils pertinents sur les business plans dans le marché mondial.
Pourquoi Akamai
Bénéficier d'une solution robuste et d'un conseiller de confiance
Lors de la conception de sa nouvelle plateforme de trading sur Internet, CMSI a étudié plusieurs solutions d'atténuation de DDoS dans le cloud. Sachant qu'elle devait trouver une solution pour compléter sa plateforme, elle a commencé à évaluer ces solutions en fonction de ses critères. En plus d'une solution robuste, CMSI était intéressée par un partenariat avec un fournisseur respecté disposant d'une feuille de route de solutions bien réfléchie, alignée sur les menaces de sécurité actuelles. Il était également important que le fournisseur puisse offrir une expertise professionnelle et des conseils pour soutenir les objectifs commerciaux du Groupe.
Comme l'explique Cheung, « Akamai est un leader du marché bien connu. De plus, à mesure que les volumes d'attaques DDoS augmentent, peu de solutions peuvent les atténuer. Web Application Protector d'Akamai et Prolexic Routed figurent parmi les rares solutions qui peuvent répondre à nos préoccupations concernant les attaques DDoS. En outre, alors que d'autres fournisseurs se concentrent sur leur expertise technique, seul Akamai a pu fournir des idées qui ont contribué à la transformation de notre Groupe sur le marché mondial. »
Mise en service en toute simplicité
Grâce à l'assistance des services professionnels d'Akamai, CMSI et ses filiales ont pu mettre en œuvre les solutions d'Akamai sans aucun problème. « Non seulement les services professionnels ont apporté une expérience précieuse au projet, mais ils ont également fourni de nombreuses recommandations intéressantes pour améliorer davantage nos services », poursuit Cheung.
Amélioration des performances, de la disponibilité et de la sécurité
En plus d'améliorer la sécurité, les solutions d'Akamai améliorent les performances et la disponibilité de la plateforme utilisée par CMSI et ses filiales. Ensemble, ces améliorations ont fourni une base solide pour la nouvelle plateforme. « La sécurité sans faille fournie par les solutions d'Akamai nous a permis de réduire la charge de notre infrastructure back-end », explique Cheung. De plus, CMSI et ses filiales ont acquis une nouvelle visibilité sur le trafic de la plateforme, que le Groupe prévoit d'analyser pour ses futures décisions commerciales.
Selon Cheung, les solutions d'Akamai aident les filiales de CMSI à renforcer leur position sur le marché de la négociation et du courtage de titres. « Akamai nous a permis d'offrir nos services à nos clients internationaux sur une plateforme stable, sécurisée et rapide. À l'avenir, nous avons l'intention de tirer parti d'autres solutions Akamai qui nous aideront à améliorer encore davantage l'expérience pour nos clients et nos employés », conclut Cheung.
À propos de China Merchants Securities International Co., Limited
China Merchants Securities International Co., Limited (CMSI) est la principale plateforme commerciale outre-mer de China Merchants Securities et possède des filiales dans différents centres financiers internationaux comme Hong Kong, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Les filiales de CMSI sont impliquées dans une gamme complète de services financiers, notamment le courtage, le financement d'entreprises, la vente et le négoce, les prêts à effet de levier et les prêts structurés, la gestion d'actifs, le capital-investissement, les marchandises mondiales et les contrats à terme. Certaines de ces filiales sont des sociétés agréées, capables d'exercer collectivement des activités réglementées de type 1, 2, 4, 5, 6 et 9 en vertu des Ordonnances sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (Cap 571 des lois de Hong Kong). Ces dernières années, la filiale de CMSI, China Merchants Securities (HK) Co., Ltd (« CMSHK »), a réalisé des progrès étonnants sur les marchés de capitaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.newone.com.hk/.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.