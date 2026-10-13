China Merchants Securities

Lors de la conception de sa nouvelle plateforme de trading sur Internet, CMSI a étudié plusieurs solutions d'atténuation de DDoS dans le cloud. Sachant qu'elle devait trouver une solution pour compléter sa plateforme, elle a commencé à évaluer ces solutions en fonction de ses critères. En plus d'une solution robuste, CMSI était intéressée par un partenariat avec un fournisseur respecté disposant d'une feuille de route de solutions bien réfléchie, alignée sur les menaces de sécurité actuelles. Il était également important que le fournisseur puisse offrir une expertise professionnelle et des conseils pour soutenir les objectifs commerciaux du Groupe.

Comme l'explique Cheung, « Akamai est un leader du marché bien connu. De plus, à mesure que les volumes d'attaques DDoS augmentent, peu de solutions peuvent les atténuer. Web Application Protector d'Akamai et Prolexic Routed figurent parmi les rares solutions qui peuvent répondre à nos préoccupations concernant les attaques DDoS. En outre, alors que d'autres fournisseurs se concentrent sur leur expertise technique, seul Akamai a pu fournir des idées qui ont contribué à la transformation de notre Groupe sur le marché mondial. »