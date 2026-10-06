这家公司通过一款工具来支持文本、语音和视频以及集成加密支付功能，可为全球用户群体提供服务。随着业务和用户流量的指数级增长，原有云提供商已无法满足该公司的需求。为了不影响用户体验，该公司希望通过迁移到其他公有云服务提供商来提升服务性能、稳定性和可扩展性。

通过采用 Akamai 云计算，该公司获得了所需的可扩展性，可以不受限制地拓展业务。此外，该解决方案还简化了基础架构的部署和管理，进而提高了效率，降低了成本，使员工能够专注于公司的核心功能。