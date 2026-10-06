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重要影响

  • 降低了云端成本
  • 构筑了高性价比增长的基础
  • 释放了员工精力以专注于核心能力

解决方案

云计算
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原有云提供商难以跟上公司的发展

这家公司通过一款工具来支持文本、语音和视频以及集成加密支付功能，可为全球用户群体提供服务。随着业务和用户流量的指数级增长，原有云提供商已无法满足该公司的需求。为了不影响用户体验，该公司希望通过迁移到其他公有云服务提供商来提升服务性能、稳定性和可扩展性。

通过采用 Akamai 云计算，该公司获得了所需的可扩展性，可以不受限制地拓展业务。此外，该解决方案还简化了基础架构的部署和管理，进而提高了效率，降低了成本，使员工能够专注于公司的核心功能。

从自定义迁移计划中受益

通过与 Akamai 合作伙伴皖石网络合作，该公司拥有了一款可满足其需求的自定义解决方案。该解决方案包含了一系列 Akamai 服务，包括虚拟机、对象存储和块存储、云防火墙以及容器服务。

为满足全球各地团队的需求，Akamai 和皖石网络专门安排了一支由八人组成的团队，制定了详细的迁移路线图，将该公司的应用程序服务器和数据库引擎迁移到 Akamai。Akamai 和皖石网络的团队均从头到尾参与了这个长达一个月的迁移过程。

轻松拓展，同时将成本降低 30% 以上

凭借 Akamai 服务，该公司可以毫不犹豫地积极拓展业务。这家云通信公司的一位核心团队成员表示：“面对 30 倍的业务增长，我们无需担心支持问题。我们现在可以轻松拓展以实现战略目标，而且不会出现任何计算、存储或网络问题。简而言之，我们现在能够在实现客户数和交易量超大规模增长的同时，无需担心容量或底层基础架构问题。”

迁移成功后，公司的运营费用降低超过 30%。该团队成员总结道：“除了降低成本，我们还可以提供更可靠的服务，增强用户体验，因而为客户带来了更多价值。”

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。

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