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Background

Akamai 针对 AI 搜索进行了优化

Akamai 利用 AI Brand Presence 解决方案提升了 AI 监测能力与引用频次

Akamai logo

地点

马萨诸塞州剑桥市
akamai.com/zh

Industry

软件和 SaaS

重要影响

  • 引用量增长 85%
  • 品牌曝光率提升 364%
  • AI 监测能力提升

解决方案

安全性

产品

AI Brand Presence

[00:00–00:13] AI 对搜索的影响：人工智能正从根本上改变互联网搜索方式。负责检索大语言模型查询所对应回答的 AI 驱动的爬虫程序，其流量现已占据全部 Web 活动的 51%。

[00:13–00:23] 转向机器驱动型发现模式：随着搜索模式从人工驱动转向机器驱动，沿用数十年的传统数字战略正难以为继。如不开展 AI 优先的网站优化，企业将在新的搜索生态中面临隐形风险。

[00:23–00:32] 调整现有网站以适应 AI：初创公司可轻松从头开始构建 AI 优先的网站，而运营多年的既有网站则需进行技术重构，方能于 AI 优先时代继续发挥效能。

[00:32–00:50] Akamai brand presence 核心维度：Akamai Brand Presence 凭借二十余年爬虫程序管理经验，聚焦两大核心维度：监测能力（在 LLM 中展现）与优化（重构网页内容结构，以便爬虫程序快速、轻松读取、处理与理解其中内容）。

[00:50–02:06] 成效显著且投资回报率高：筛选采用 Akamai Brand Presence 的客户，上线爬虫程序优化的网站后取得了显著成效，品牌曝光率提升 364%，引用量增长 85%。

案例亮点

AI 正成为新的风险入口
随着用户日益依赖 AI 生成的回答，现在近 60% 的搜索不会产生任何点击。如果 AI 模型无法查找、理解及引用您的内容，在买家做出购买决策的关键时刻，您的品牌将面临隐形的风险。
单凭传统 SEO 已不足以应对当前局势
在传统搜索结果中排名靠前，已不再能保证品牌曝光度。企业需要一种有效手段来确保 AI 系统能够精准解读、正确呈现品牌内容，并在生成的回复中优先展示。其真正成效取决于能否兼顾人类访客的浏览体验与 AI 驱动的搜索机制进行双重优化。
优化内容并提升品牌在智能体搜索中的曝光率
AI Brand Presence 有助于确保 AI 平台获取准确、结构化且最新的品牌内容。该解决方案在边缘运行，无需更改后端架构即可实时调整交付内容，助力品牌在各类 AI 渠道中提升曝光率、互动率及转化率。

面向 AI 优先的互联网，重塑企业的数字形象

Akamai 是一家全球网络安全与云计算公司。在 AI 智能体重塑买家对解决方案的评估方式的背景下，该公司致力于保持品牌的曝光率与准确呈现。

随着 AI 驱动的搜索日益普及，Akamai 面临着日益严峻的挑战：企业内容未能一致地出现在 AI 生成的回答中。为解决这一问题，Akamai 创建了 AI Brand Presence 解决方案，在边缘检测 AI 智能体，将网站内容转换为机器可读的格式，从而实现优化体验。结果如何？显著提升了各大 AI 平台的品牌引用量、提及率及竞品对照下的曝光率。

认识到传统 SEO 向 AI 驱动型发现的转变

多年来，Akamai 持续加大 SEO 投资，以便精准触达云计算、网站运营及网络安全领域的买家。然而，买家的采购决策行为已经发生了改变。

网络战略与运营高级总监 Jessie Dawson 与数字技术、洞察与运营副总裁 Annalisa Church 联手展开调研，重点评估 AI 搜索对买家决策路径的影响。Dawson 表示：“当时各种前期迹象显示，AI 搜索正演化为重要流量入口，我们亟需摸清自身在这些新型渠道中的曝光现况。”

对消费者数据的内部审查证实 AI 驱动型发现正在快速崛起，并揭示了 Akamai 品牌所面临的全新市场机遇与潜在风险。正是基于这一现状，首席营销官 Kim Salem-Jackson 确立了新的战略导向。

据她所说，“在我们的买家发现、评估和比较解决方案的任何地方，Akamai 都必须具备绝对的品牌能见度。而在当下，这其中自然也包括 AI 搜索。”

应对 AI 回答引擎中的品牌曝光盲区

随着研究深入，团队发现自身缺乏对 Akamai 在 AI 生成的回答中出现方式的监测能力，也无法评估其与同类竞品之间的差距。据 Church 回忆：“我们当时缺乏有效手段来追踪品牌在 AI 生成的回答中的提及率、引用量或推荐位次。在这一领域，我们基本是从零起步。”

与此同时，团队还意识到这背后存在一个结构性问题。AI 不像人类那样浏览网站：它会解析并重构内容。Dawson 解释道：“您的内容如果缺乏面向 AI 的结构化设计，不仅容易在搜索中被漏掉，还可能导致在 AI 生成的回答中给出错误的表述。”

依靠人工进行优化完全不具备可行性。她补充说：“试图通过逐页重构网页来适配 AI 的方式根本无法实现规模化扩展。这本质上属于网页重构挑战，而非内容创作层面的问题。”

构建 AI Brand Presence 以针对 AI 智能体进行优化

为了解决这一问题，Akamai 研发了自主解决方案 AI Brand Presence，能够精准调控向 AI 系统交付内容的方式。与传统优化方法不同，AI Brand Presence 在边缘运行，能够实时调整内容交付，既不需要进行后端更改，也不会中断工作流，亦无需人工参与。

该解决方案会在 AI 流量到达源站之前提前拦截。它可移除不必要的代码，将网页重构为专为 AI 高效抓取而优化的机器可读格式，同时不改变买家体验。

Church 解释道：“我们打造的是一种双重体验。真人访客看到的是原定设计的网站界面。AI 智能体获取的是契合其信息解析机制的结构化内容。”

AI Brand Presence 兼具两大核心功能：

  • AI 优化的上下文交付：动态转换并交付结构化格式的内容，确保 AI 系统能够轻松解析。此过程无需对现有 CMS 平台进行任何更改，且绝不干扰人类用户体验。
  • 可见度和见解：提供统一仪表板视图，清晰呈现有哪些 AI 系统访问了您的内容，以及它们具体处理了哪些信息。它可精确追踪这些内容对下游互动和引荐流量的影响。

Dawson 表示，“如今，我们可以轻松针对 AI 系统优化内容、监控其处理方式，并确保内容以 AI 能够精准解读的格式进行交付。而这一切，全部在边缘实现了安全防御。”

从缺乏监测能力到实现可操作的 AI 见解与可衡量的收益

Akamai 最初将目光锁定在 Akamai Inference Cloud 产品服务关联的部分网页。团队首先围绕关键提示词完成了品牌曝光表现的基准测试。AI Brand Presence 落地实施后，Akamai 迅速获得了关于 AI 驱动的发现的深入见解。据 Dawson 所说，“这是我们首次看到自己的品牌如何呈现在 AI 回答中。”

而真正的优势，在于能够基于这些洞察迅速采取相应行动。Church 强调道，“我们快速实现了从数据衡量到实时优化的过渡。”AI Brand Presence 整合 Akamai 现有内容，将其以易于解析的格式直接交付给 AI 智能体，实现对这些页面的优化。

初步取得的成效非常亮眼：

  • 优化页面总引用量增加 85%
  • 更广泛的提示词组合引用量增加 38%
  • 用户未提及品牌的提示词场景下，品牌曝光度提升 364%**
  • ChatGPT 中相较竞争对手的品牌曝光度提升 133%

Dawson 继续道：“实时洞察让我们在 AEO [回答引擎优化] 和 GEO [生成式引擎优化] 领域占得先机，从而将我们的品牌成为 AI 回答中最权威的结论。我们开始出现在此前未曾参与的对话中。”

在全企业范围内推广 AI Brand Presence

基于首次部署的良好成效，Akamai 正将 AI Brand Presence 推广至全网站。其核心目标是什么？确保每个页面不仅针对真人访客进行优化，也能兼顾对 AI 智能体的深度优化，因为后者正越来越深刻地影响着采购决策。Dawson 表示：“这是互联网领域正在崛起的全新层级。而我们正在为此进行针对性的建设。”

面对 AI 不断重塑信息发现与处理方式，Akamai 已率先布局于这场转型的潮头。Salem-Jackson 补充道：“面对 AI 优先的全新体验，我们正在主动掌控自身品牌的曝光度。”

赋能 AI 优先的数字化布局

Akamai 的实践经验折射出整个行业正在发生的更广泛的转型：未来的胜出者，将取决于其内容能否同时兼顾传统搜索引擎与 AI 驱动的发现。Akamai 并非在 SEO 和 AI 优化之间二选一，而是致力于构建双向兼容的内容，使其在斩获搜索引擎高排名的同时，亦能被 AI 系统精准解读与采用。

Salem-Jackson 总结道：“能够提早摸清这一点的公司将享有真正优势。因为这种差距一旦显现在业务渠道中，损失便已可被量化，届时再想补救就更难了。”

 

* 来源：forbes.com

** 展示了用户发起未提及品牌的提问（例如，“哪个云平台能确保我的实时 AI 推理运行得更快、更安全？”）时，AI 推荐贵品牌的频率。

Akamai 简介

Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们出色的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。 Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。 全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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