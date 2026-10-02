[00:00–00:13] AI 对搜索的影响：人工智能正从根本上改变互联网搜索方式。负责检索大语言模型查询所对应回答的 AI 驱动的爬虫程序，其流量现已占据全部 Web 活动的 51%。

[00:13–00:23] 转向机器驱动型发现模式：随着搜索模式从人工驱动转向机器驱动，沿用数十年的传统数字战略正难以为继。如不开展 AI 优先的网站优化，企业将在新的搜索生态中面临隐形风险。

[00:23–00:32] 调整现有网站以适应 AI：初创公司可轻松从头开始构建 AI 优先的网站，而运营多年的既有网站则需进行技术重构，方能于 AI 优先时代继续发挥效能。

[00:32–00:50] Akamai brand presence 核心维度：Akamai Brand Presence 凭借二十余年爬虫程序管理经验，聚焦两大核心维度：监测能力（在 LLM 中展现）与优化（重构网页内容结构，以便爬虫程序快速、轻松读取、处理与理解其中内容）。

[00:50–02:06] 成效显著且投资回报率高：筛选采用 Akamai Brand Presence 的客户，上线爬虫程序优化的网站后取得了显著成效，品牌曝光率提升 364%，引用量增长 85%。