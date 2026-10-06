Piattaforma di comunicazione nel cloud

Un'azienda fornitrice di uno strumento che supporta testo, voce e video con funzioni di pagamento crittografate integrate vanta utenti in tutto il mondo. Poiché la sua attività e il traffico dei suoi utenti sono cresciuti in modo esponenziale, ha superato le capacità offerte dal suo precedente provider di servizi cloud. Non volendo compromettere le user experience, l'azienda ha cercato di migliorare le performance, la stabilità e la scalabilità dei servizi offerti passando ad un altro provider di servizi di cloud pubblico.

Adottando l'Akamai Cloud Computing, l'azienda ha raggiunto la scalabilità necessaria per espandersi senza limiti, facilitando, inoltre, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura, il che si è tradotto in una maggiore efficienza e una riduzione dei costi, lasciando così i dipendenti liberi di concentrarsi sulle funzionalità principali dell'azienda.