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Background

Piattaforma di comunicazione nel cloud

Una piattaforma di comunicazione nel cloud leader del settore apre la strada alla crescita del numero dei propri utenti e delle transazioni su vasta scala

Logo della piattaforma di comunicazione nel cloud

Settore

Media

Vantaggi principali

  • Costi del cloud ridotti
  • La base per una crescita economicamente vantaggiosa
  • Alleggerimento dei carichi di lavoro sui dipendenti, che possono concentrarsi sulle loro mansioni principali

Soluzione

Cloud computing
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Il precedente provider di servizi cloud non basta più

Un'azienda fornitrice di uno strumento che supporta testo, voce e video con funzioni di pagamento crittografate integrate vanta utenti in tutto il mondo. Poiché la sua attività e il traffico dei suoi utenti sono cresciuti in modo esponenziale, ha superato le capacità offerte dal suo precedente provider di servizi cloud. Non volendo compromettere le user experience, l'azienda ha cercato di migliorare le performance, la stabilità e la scalabilità dei servizi offerti passando ad un altro provider di servizi di cloud pubblico.

Adottando l'Akamai Cloud Computing, l'azienda ha raggiunto la scalabilità necessaria per espandersi senza limiti, facilitando, inoltre, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura, il che si è tradotto in una maggiore efficienza e una riduzione dei costi, lasciando così i dipendenti liberi di concentrarsi sulle funzionalità principali dell'azienda.

I vantaggi derivanti da un piano di migrazione personalizzato

Collaborando con Wanshi Network, un partner di Akamai, l'azienda ha ottenuto una soluzione personalizzata per soddisfare le proprie esigenze, che ha incluso una serie di servizi di Akamai, tra cui macchine virtuali, funzioni di archiviazione a oggetti e archiviazione a blocchi, firewall cloud e servizi di container.

Per accogliere i team di tutto il mondo, Akamai e Wanshi Network hanno dedicato un team di otto persone alla creazione di una roadmap di migrazione dettagliata per spostare il server delle applicazioni e il motore di database dell'azienda su Akamai. Entrambi i team di Akamai e Wanshi hanno partecipato al processo di migrazione durato un mese.

Semplice espansione con costi ridotti di oltre il 30%

Una volta adottati i servizi di Akamai, l'azienda può perseguire il suo processo di espansione senza esitazione. "Non dobbiamo preoccuparci di supportare una crescita aziendale 30 volte superiore. Ora possiamo espanderci facilmente per raggiungere i nostri obiettivi strategici senza problemi di elaborazione, archiviazione o rete. In poche parole, ora possiamo far crescere i nostri clienti e i volumi delle transazioni su vasta scala senza preoccuparci della capacità o dell'infrastruttura sottostante", ha affermato un importante membro del team della società di servizi di comunicazione nel cloud.

Dopo il successo della migrazione, le spese operative dell'azienda si sono ridotte di oltre il 30%. "Oltre ai costi ridotti, ora possiamo fornire servizi più affidabili e migliorare le user experience, offrendo così più valore ai nostri clienti", ha concluso il membro del team.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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