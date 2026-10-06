Plataforma de Comunicações em Nuvem

Uma empresa que fornece uma ferramenta compatível com texto, voz e vídeo juntamente com funções de pagamento criptografadas e integradas atende a uma população global de usuários. À medida que seu tráfego de negócios e de usuários cresceu exponencialmente, a capacidade de seu provedor de nuvem foi extrapolada. Para não comprometer a experiência do usuário, a empresa procurou melhorar o desempenho, a estabilidade e a escalabilidade do serviço migrando para outro provedor de nuvem pública.

Ao adotar a Akamai Cloud Computing, a empresa obteve a escalabilidade necessária para expandir sem restrições. Isso também facilitou a implantação e o gerenciamento da infraestrutura, o que resultou em aprimoramentos e custos mais baixos que permitiram que os funcionários se concentrassem nas funções centrais da empresa.