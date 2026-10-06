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Plataforma de Comunicações em Nuvem

Uma plataforma líder de comunicações em nuvem abre caminho para aumentar sua base de usuários e suas transações em hiperescala

Logotipo da Plataforma de Comunicações em Nuvem

Setor

Mídia

Principais impactos

  • Custos reduzidos com a nuvem
  • Estabeleceu as bases para um crescimento economicamente viável
  • Permitiu que os funcionários se concentrassem nas competências essenciais

Solução

Computação em nuvem
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Extrapolação da capacidade de nuvem do provedor anterior

Uma empresa que fornece uma ferramenta compatível com texto, voz e vídeo juntamente com funções de pagamento criptografadas e integradas atende a uma população global de usuários. À medida que seu tráfego de negócios e de usuários cresceu exponencialmente, a capacidade de seu provedor de nuvem foi extrapolada. Para não comprometer a experiência do usuário, a empresa procurou melhorar o desempenho, a estabilidade e a escalabilidade do serviço migrando para outro provedor de nuvem pública.

Ao adotar a Akamai Cloud Computing, a empresa obteve a escalabilidade necessária para expandir sem restrições. Isso também facilitou a implantação e o gerenciamento da infraestrutura, o que resultou em aprimoramentos e custos mais baixos que permitiram que os funcionários se concentrassem nas funções centrais da empresa.

Benefícios de um plano de migração personalizado

Ao trabalhar com a Wanshi Network, parceira da Akamai, a empresa ganhou uma solução personalizada para atender às suas necessidades. Essa solução incluiu uma gama de serviços da Akamai, incluindo máquinas virtuais, armazenamento de objetos e armazenamento em bloco, firewall na nuvem e serviços de contêineres.

Para acomodar equipes em todo o mundo, a Akamai e a Wanshi Network dedicaram uma equipe de oito pessoas para criar um roteiro de migração detalhado, cujo objetivo foi mover o servidor de aplicativos e o mecanismo de banco de dados da empresa para a Akamai. As equipes da Akamai e da Wanshi participaram do processo de migração, que durou um mês.

Expansão fácil e redução de custos em mais de 30%

Com os serviços da Akamai em funcionamento, a empresa pode seguir em frente com sua expansão sem hesitação. "Não precisamos nos preocupar se os negócios crescerem 30 vezes. Agora, podemos expandir facilmente para atender às nossas metas estratégicas sem problemas de computação, armazenamento ou rede. Em poucas palavras, agora podemos aumentar nossos volumes de clientes e transações em hiperescala sem nos preocuparmos com a capacidade ou a infraestrutura subjacente", afirma um membro da equipe principal da empresa de comunicações em nuvem.

Após a migração bem-sucedida, as despesas operacionais da empresa foram reduzidas em mais de 30%. "Além de reduzir os custos, podemos fornecer serviços mais confiáveis e melhorar a experiência do usuário, oferecendo mais valor aos nossos clientes", conclui o membro da equipe.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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