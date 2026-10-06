Cloud-Kommunikationsplattform

Ein Unternehmen, das ein Tool für Text-, Sprach- und Videodaten sowie integrierte verschlüsselte Zahlungsfunktionen bietet, bedient eine globale Zielgruppe. Mit dem exponentiellen Anstieg des Geschäfts- und Nutzertraffics überstieg es die Kapazitäten seines Cloudanbieters. Die IT-Abteilung wollte die Kundenzufriedenheit nicht beeinträchtigen und versuchte, die Serviceperformance, Stabilität und Skalierbarkeit durch die Migration zu einem anderen Public-Cloud-Anbieter zu verbessern.

Mit der Einführung von Akamai Cloud Computing konnte das Unternehmen die Skalierbarkeit erlangen, die es für eine uneingeschränkte Expansion benötigte. Außerdem wurde die Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur vereinfacht, was zu Effizienzsteigerungen und niedrigeren Kosten führte. So konnten sich die Mitarbeiter auf die Kernkompetenzen des Unternehmens konzentrieren.