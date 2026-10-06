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Cloud-Kommunikationsplattform

Eine führende Cloud-Kommunikationsplattform ebnet den Weg für die Erweiterung ihres Nutzerstamms und umfangreiche Transaktionen

Logo der Cloud-Kommunikationsplattform

Branche

Medien

Die wichtigsten Vorteile

  • Reduzierte Cloudkosten
  • Grundlage für kosteneffizientes Wachstum
  • Entlastung der Mitarbeiter, damit sie sich auf zentrale Funktionen konzentrieren können

Lösung

Cloud Computing
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Zu groß für den bisherigen Cloudanbieter

Ein Unternehmen, das ein Tool für Text-, Sprach- und Videodaten sowie integrierte verschlüsselte Zahlungsfunktionen bietet, bedient eine globale Zielgruppe. Mit dem exponentiellen Anstieg des Geschäfts- und Nutzertraffics überstieg es die Kapazitäten seines Cloudanbieters. Die IT-Abteilung wollte die Kundenzufriedenheit nicht beeinträchtigen und versuchte, die Serviceperformance, Stabilität und Skalierbarkeit durch die Migration zu einem anderen Public-Cloud-Anbieter zu verbessern.

Mit der Einführung von Akamai Cloud Computing konnte das Unternehmen die Skalierbarkeit erlangen, die es für eine uneingeschränkte Expansion benötigte. Außerdem wurde die Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur vereinfacht, was zu Effizienzsteigerungen und niedrigeren Kosten führte. So konnten sich die Mitarbeiter auf die Kernkompetenzen des Unternehmens konzentrieren.

Ein maßgeschneiderter Migrationsplan

Durch die Zusammenarbeit mit dem Akamai-Partner Wanshi Network konnte das Unternehmen die perfekte Lösung für seine Anforderungen entwickeln. Diese Lösung umfasste mehrere Akamai-Services, darunter virtuelle Maschinen, Objekt- und Blockspeicher, Cloud-Firewall und Container-Services.

Um Teams auf der ganzen Welt zu versorgen, engagierten Akamai und Wanshi Network ein achtköpfiges Team, um eine detaillierte Migrations-Roadmap für den Umzug des Anwendungsservers und der Datenbank-Engine des Unternehmens auf Akamai zu erstellen. Sowohl das Team von Akamai als auch das von Wanshi nahm am gesamten Migrationsprozess Teil, der einen Monat dauerte.

Problemlose Expansion bei gleichzeitiger Senkung der Kosten um mehr als 30 %

Dank der Services von Akamai kann das Unternehmen umgehend expandieren. „Wir müssen uns keine Gedanken machen, ob das 30-fache Unternehmenswachstum überhaupt machbar ist. Wir können jetzt jederzeit expandieren, um unsere strategischen Ziele ohne Probleme mit Rechenleistung, Speicher oder Netzwerk zu erreichen. Einfach gesagt: Wir können jetzt unser Kunden- und Transaktionsvolumen in großem Stil steigern, ohne uns Gedanken über die Kapazität oder die zugrunde liegende Infrastruktur machen zu müssen“, so ein Teammitglied des Unternehmens für Cloud-Kommunikation.

Nach der erfolgreichen Migration konnten die Betriebskosten des Unternehmens um mehr als 30 % gesenkt werden. „Wir können nicht nur die Kosten senken, sondern auch zuverlässigere Services bereitstellen und das Nutzererlebnis verbessern, sodass unsere Kunden von einem höheren Mehrwert profitieren“, so das Teammitglied.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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