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Plateforme de communications sur le cloud

Une plateforme de communications dans le cloud de premier plan ouvre la voie au développement de sa base d'utilisateurs et des transactions à grande échelle

Logo de la plateforme de communications sur le cloud

Secteur

Médias

Principaux impacts

  • Réduction des coûts liés au cloud
  • Bases d'une croissance rentable
  • Possibilité pour les employés de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles

Solution

Cloud Computing
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Des performances supérieures à celles de l'ancien fournisseur de cloud

Prenons le cas d'une entreprise qui propose un outil prenant en charge le texte, la voix et la vidéo, ainsi que des fonctions de paiement cryptées intégrées. Cette entreprise dessert une population mondiale d'utilisateurs. Son trafic d'activités et d'utilisateurs augmentait de façon exponentielle, dépassant les capacités de son fournisseur de cloud. Ne souhaitant pas compromettre l'expérience utilisateur, le service informatique cherchait à améliorer les performances, la stabilité et l'évolutivité des services en migrant vers un autre fournisseur de cloud public.

En adoptant le Cloud Computing d'Akamai, l'entreprise a acquis l'évolutivité dont elle avait besoin pour se développer sans restrictions. Cette solution lui a également permis de faciliter le déploiement et la gestion de son infrastructure, afin d'optimiser l'efficacité et de réduire les coûts, permettant aux employés de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles de l'entreprise.

Un plan de migration personnalisé

En collaborant avec Wanshi Network, partenaire d'Akamai, l'entreprise a obtenu une solution personnalisée pour répondre à ses besoins. Cette solution comprenait une gamme de services Akamai, notamment des machines virtuelles, le stockage en mode objet et le stockage en mode bloc, un pare-feu dans le cloud et des services de conteneurs.

Pour s'adapter à des équipes aux quatre coins du monde, Akamai et Wanshi Network ont créé une équipe de huit personnes dédiée à la création d'une feuille de route de migration détaillée pour le transfert du serveur d'applications et du moteur de base de données de l'entreprise vers Akamai. Les équipes d'Akamai et de Wanshi ont participé à l'ensemble du processus de migration.

Expansion facilitée et réduction des coûts de plus de 30 %

Grâce aux services Akamai mis en place, l'entreprise peut désormais poursuivre son expansion sans embuche. « Nous ne craignons pas de devoir soutenir une croissance d'entreprise 30 fois supérieure. Nous pouvons aujourd'hui nous développer facilement pour atteindre nos objectifs stratégiques sans aucun problème de calcul, de stockage ou de réseau. Pour faire simple, nous pouvons désormais augmenter nos volumes de clients et de transactions à grande échelle sans nous soucier de la capacité ou de l'infrastructure sous-jacente », a déclaré un membre de l'équipe de l'entreprise de communication dans le cloud.

Une fois la migration réussie, les frais d'exploitation de l'entreprise ont été réduits de plus de 30 %. « En plus de réduire nos coûts, nous pouvons fournir des services plus fiables et améliorer l'expérience utilisateur, offrant ainsi davantage de valeur à nos clients », conclut-il.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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