Prenons le cas d'une entreprise qui propose un outil prenant en charge le texte, la voix et la vidéo, ainsi que des fonctions de paiement cryptées intégrées. Cette entreprise dessert une population mondiale d'utilisateurs. Son trafic d'activités et d'utilisateurs augmentait de façon exponentielle, dépassant les capacités de son fournisseur de cloud. Ne souhaitant pas compromettre l'expérience utilisateur, le service informatique cherchait à améliorer les performances, la stabilité et l'évolutivité des services en migrant vers un autre fournisseur de cloud public.

En adoptant le Cloud Computing d'Akamai, l'entreprise a acquis l'évolutivité dont elle avait besoin pour se développer sans restrictions. Cette solution lui a également permis de faciliter le déploiement et la gestion de son infrastructure, afin d'optimiser l'efficacité et de réduire les coûts, permettant aux employés de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles de l'entreprise.