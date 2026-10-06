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Plataforma de comunicaciones en la nube

Una plataforma líder en comunicaciones en la nube aumenta sus usuarios y transacciones a hiperescala

Logotipo de la plataforma de comunicaciones en la nube

Sector

Multimedia

Resultados clave

  • Reducción de los costes de la nube
  • Las bases de un crecimiento rentable
  • Más tiempo disponible de los empleados para tareas clave

Solución

Cloud Computing
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Mejores resultados que el proveedor anterior

La empresa contaba con una herramienta compatible con texto, voz y vídeo, que también tiene funciones de pago cifrado y que da servicio a usuarios de todo el mundo. A medida que su tráfico de usuarios particulares y empresariales crecía exponencialmente, las capacidades de su proveedor de nube se iban viendo sobrepasadas. La empresa buscaba mejorar el rendimiento, la estabilidad y la escalabilidad del servicio migrando a otro proveedor de nube pública, pero sin que la experiencia de los usuarios se viera afectada.

Con la adopción de Akamai Cloud Computing, obtuvo la escalabilidad que necesitaba para crecer sin límites. Todo esto también facilitó la implementación y gestión de la infraestructura, lo que generó eficiencias y una reducción de los costes, por lo que la plantilla pudo centrarse en sus actividades clave.

Un plan de migración personalizado

Gracias a la colaboración con Wanshi Network, partner de Akamai, la empresa consiguió una solución personalizada según sus necesidades, con una gran variedad de servicios de Akamai, entre los que se incluyen máquinas virtuales, almacenamiento de bloques y objetos, firewall en la nube y servicios de contenedores.

Para dar servicio a la plantilla internacional, Akamai y Wanshi Network crearon un equipo con ocho personas para trazar un plan de migración detallado y trasladar el servidor de aplicaciones y el motor de la base de datos de la empresa a Akamai. Los equipos de Akamai y Wanshi colaboraron en el proyecto de migración desarrollado a lo largo de un mes.

Sencilla expansión y reducción de los costes en más del 30 %

Con los servicios de Akamai en marcha, la empresa puede continuar su expansión sin vacilaciones. "No tenemos que preocuparnos por la capacidad si multiplicamos nuestro crecimiento por 30. Ahora nos expandimos según nuestros objetivos estratégicos sin problemas de red, almacenamiento o procesamiento. Es decir, podemos aumentar el volumen de clientes y transacciones a hiperescala sin pensar en la capacidad ni la infraestructura", destacan desde el equipo de la empresa de comunicaciones en la nube.

Tras el éxito de la migración, los gastos operativos de la empresa se redujeron en más de un 30 %. "Además de reducir los costes, ofrecemos unos servicios más fiables y hemos mejorado la experiencia del usuario, por lo que aportamos más valor a los clientes", concluyen en el equipo.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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