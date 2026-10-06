Plataforma de comunicaciones en la nube

La empresa contaba con una herramienta compatible con texto, voz y vídeo, que también tiene funciones de pago cifrado y que da servicio a usuarios de todo el mundo. A medida que su tráfico de usuarios particulares y empresariales crecía exponencialmente, las capacidades de su proveedor de nube se iban viendo sobrepasadas. La empresa buscaba mejorar el rendimiento, la estabilidad y la escalabilidad del servicio migrando a otro proveedor de nube pública, pero sin que la experiencia de los usuarios se viera afectada.

Con la adopción de Akamai Cloud Computing, obtuvo la escalabilidad que necesitaba para crecer sin límites. Todo esto también facilitó la implementación y gestión de la infraestructura, lo que generó eficiencias y una reducción de los costes, por lo que la plantilla pudo centrarse en sus actividades clave.