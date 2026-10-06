Cognidox 正在改变医疗设备、生命科学和半导体公司的文档管理方式。该公司的精益电子质量管理系统 (eQMS) 提供灵活的数字框架，帮助企业满足 ISO 9001、ISO 13485 和 FDA 21 CFR 820 部分的要求。公司客户包括三星、西门子、AMD 和诺华等行业巨头。
因长期合作的云提供商突然宣告停业，Cognidox 亟需寻找新的合作伙伴。最终他们找到 Akamai，完成了无缝、安全的迁移。
“Akamai 帮助我们以经济高效的方式推动业务发展，是我们需要的云提供商。”——Joe Byrne，Cognidox 首席执行官
Cognidox 正在改变医疗设备、生命科学和半导体公司的文档管理方式。该公司的精益电子质量管理系统 (eQMS) 提供灵活的数字框架，帮助企业满足 ISO 9001、ISO 13485 和 FDA 21 CFR 820 部分的要求。公司客户包括三星、西门子、AMD 和诺华等行业巨头。
因长期合作的云提供商突然宣告停业，Cognidox 亟需寻找新的合作伙伴。最终他们找到 Akamai，完成了无缝、安全的迁移。
ElasticHosts 宣布于 2020 年停止运营时，只留给了客户 60 天的时间，这让 Cognidox 措手不及。自 2012 年起，Cognidox 就一直是 ElasticHosts 的客户，因此这一变故给公司带来重大挑战。
正如公司首席执行官 Joe Byrne 所言：“我们必须迁移整个平台，并为用户提供无缝的体验。客户的 IP 掌握在我们手中，我们必须立即找到可靠的合作伙伴。”
为了抓紧时间，Cognidox 聘请了一家公司来调查可选的云提供商。该公司在两周内向 Cognidox 提供了一份包含七家提供商的托管评估报告，Akamai 在 2022 年收购的 Linode 公司位列其中。
Byrne 和 Cognidox 首席技术官兼联合创始人 Vittal Aithal 将候选方案缩小到了四个：AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 和 Akamai。在对这些供应商的技术能力、产品性能和服务质量进行评估后，Cognidox 选择了 Akamai 作为主要公有云提供商，并选择了 AWS 的异地备份服务。
随着迁移开始，Cognidox 对于这一决策满怀信心。Byrne 说道：“我考察了很多合作伙伴，Akamai 给了我们焕然一新的感觉。面对如此紧迫的形势，他们的表现超出了预期。”
Akamai 平台的可靠性和高性能让客户更加放心。正如 Aithal 所说，Cognidox 运行的设备有数百台之多，他们不希望其中任何一台出现故障。他强调说：“我们信任 Akamai。”
Aithal 还强调了供应商迅速回应客户需求的重要性。Byrne 补充道：“对于其他大型供应商，我们可能只是众多客户之一。但自从 Akamai 收购 Linode 以来，我们享受到了个性化、有求必应的支持。在迁移期间和迁移之后，Akamai 都为我们提供了出色的服务。”
正如 Byrne 所说，这次迁移是 Cognidox 对以前的手动流程进行自动化升级的绝佳时机。“现在，我们可以在一小时内为新客户完成部署。Akamai 是我们促进发展所必需的基础架构合作伙伴。”
Cognidox 为客户提供专用的计算资源，同时针对概念验证和块存储容量需求提供共享资源。Aithal 说：“客户的工作负载独立运行，不会相互影响，确保了优异的性能。同时，我们为潜在客户提供共享容量，控制了成本。”
Cognidox 还可以向客户保证，他们的数据在 Akamai 已获得认证的数据中心万无一失。他继续说道：“Akamai 甚至帮助我们进行数据加密，这为我们节省了时间并保证了合规性。”
通过与 Akamai 合作，Cognidox 不仅实现了流程自动化，还提高了利润率，自 2021 年以来每年增长达 40%。目前 Cognidox 已准备好进一步扩大规模。
面对很多企业仍然依赖传统纸质质量管理，或在共享驱动器上处理工作的现状，Cognidox 提供了改善运营所需要的数字基础架构。Byrne 总结说：“Akamai 是我们发展道路上的坚实合作伙伴。即使我们的规模扩大一倍，Akamai 的平台也能满足我们的需求。”
Cognidox 是生命科学领域知名的高成本效益电子质量管理解决方案 (eQMS) 提供商。Cognidox 依托历经 15 年积累的电子文档管理解决方案 (eDMS) 核心平台，提供出色的文档可追溯性、设计控制、技术文件提交以及一系列质量模块，支持从 CAPA 到风险管理等方面的需求。Cognidox 与 MS Office 和 Docusign 进行了无缝集成，并具有基于 Visio 的图形化前端，可以支持内部程序和流程的作业图绘制，为企业打造完整的生命科学 eQMS。如需了解更多信息，请访问 cognidox.com。
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。