Cognidox 正在改变医疗设备、生命科学和半导体公司的文档管理方式。该公司的精益电子质量管理系统 (eQMS) 提供灵活的数字框架，帮助企业满足 ISO 9001、ISO 13485 和 FDA 21 CFR 820 部分的要求。公司客户包括三星、西门子、AMD 和诺华等行业巨头。

因长期合作的云提供商突然宣告停业，Cognidox 亟需寻找新的合作伙伴。最终他们找到 Akamai，完成了无缝、安全的迁移。