Akamai
Saltar al contenido principal
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Cognidox

Una colaboración clave con el partner y proveedor de nube pública idóneo para las exigencias futuras

Logotipo de Cognidox

Ubicación

Cambridge, Reino Unido
cognidox.com

Sector

Alta tecnología

Resultados clave

  • Migración rápida
  • Partner de confianza
  • Control de costes

Solución

Cloud Computing
Descargar como PDF

Una nueva forma de gestionar los documentos

Cognidox está transformando la gestión de documentos en los sectores de aparatología médica, ciencias de la vida y semiconductores. La empresa ofrece un eficiente sistema de gestión electrónica de la calidad (eQMS) con una estructura digital flexible, conforme a las normas ISO 9001 e ISO 13485 y la sección 820 del Código de Reglamentos Federales (CFR) de la FDA. Entre sus clientes, destacan grandes referentes como Samsung, Siemens, AMD y Novartis.

Sin mucho preaviso, el proveedor de nube del que dependía Cognidox cerró, y la firma tuvo que buscar una solución rápida. Akamai se presentó como la opción ideal para una migración segura y sencilla.

Una carrera contrarreloj

El anuncio del cierre de ElasticHosts en 2020 con tan solo 60 días de antelación fue toda una sorpresa para Cognidox, su cliente desde 2012. Supuso un momento decisivo: el cambio podía convertirse en un salto al vacío o a la cima.

En palabras de su director ejecutivo, Joe Byrne: "Tuvimos que migrar toda nuestra plataforma y garantizar que todo funcionara a la perfección mientras para nuestros clientes: su propiedad intelectual estaba en nuestras manos. Necesitábamos un partner de confianza inmediatamente".

El partner idóneo: Akamai

Como no había tiempo que perder, Cognidox recurrió a una agencia encargada de investigar posibles proveedores de nube. El informe con los resultados estuvo listo en dos semanas e incluía siete proveedores, entre ellos Linode (adquirido por Akamai en 2022).

El director ejecutivo y Vittal Aithal, director de tecnología y cofundador de Cognidox, barajaron cuatro opciones: AWS, Google Cloud, Microsoft Azure y Akamai. Tras evaluar las características, la capacidad y la calidad de las soluciones, se decantaron por Akamai como su principal proveedor de nube pública y eligieron AWS para realizar copias de seguridad externas.

Cuando comenzó la migración, Cognidox se reafirmó en su decisión. "He trabajado con muchos partners, y Akamai es todo un soplo de aire fresco. Ha superado nuestras expectativas en una época muy estresante", resalta Byrne.

Una confianza plena en Akamai

La fiabilidad y el rendimiento de la plataforma de Akamai proporcionan una gran tranquilidad, algo que Aithal destaca como fundamental cuando hay que gestionar centenares de máquinas: "Podemos confiar en Akamai".

El director y cofundador también resalta la importancia de la capacidad de respuesta: "Para otros grandes proveedores seríamos solo un número. Desde que Akamai adquirió Linode, disfrutamos de un servicio de asistencia personalizado y atento". Por su parte, según Byrne: "La asistencia recibida durante la migración y hasta el momento es insuperable".

Unas necesidades bien atendidas

Para Byrne la migración fue el momento perfecto para automatizar unos procesos hasta entonces manuales. "Ahora podemos atender a nuevos clientes en tan solo una hora. Akamai puso a nuestra disposición la infraestructura que necesitábamos para prosperar".

Cognidox utiliza instancias informáticas específicas para sus clientes e instancias compartidas para pruebas de concepto y volúmenes de almacenamiento en bloque. "Las cargas de trabajo de otros clientes no afectarán a nuestros usuarios. También controlamos los costes porque usamos instancias compartidas para todo lo relacionado con clientes potenciales", explica Aithal.

Además, la empresa garantiza la protección de los datos de sus clientes, alojados en los centros de datos certificados de Akamai. "Akamai también nos ayudó con el cifrado de datos, por lo que ahorramos mucho tiempo y pudimos cumplir con las normativas", detalla.

Un gran crecimiento basado en la confianza

Gracias a Akamai, Cognidox no solo automatizó sus procesos, sino que también mejoró los márgenes. Desde 2021 ya ha crecido un 40 % al año, y todo apunta a que siga en esa línea.

Cognidox ofrece la infraestructura digital que necesitan las empresas actuales para optimizar sus operaciones, tanto con procesos y documentos en papel como en unidades compartidas. "Akamai es un partner fundamental en nuestro proceso de crecimiento. Aunque Cognidox duplicara su tamaño, la plataforma de Akamai seguiría cubriendo nuestras necesidades", concluye Byrne.

Acerca de Cognidox

Cognidox es un proveedor líder de soluciones de eQMS rentables para el sector de las ciencias de la vida. Con 15 años de experiencia en soluciones de gestión de documentos electrónicos (eDMS), ofrece una sólida trazabilidad de la documentación, control de diseños, presentación de expedientes técnicos y varios módulos relacionados con la calidad, que abarcan desde medidas de corrección y prevención hasta la gestión de riesgos. También cuenta con sólidas integraciones en MS Office y DocuSign, así como con un front-end gráfico basado en Visio para elaborar diagramas de flujo de los procedimientos y procesos internos, que ofrece un eQMS completo en el sector de las ciencias de la vida. Para obtener más información, visite cognidox.com.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

Compartir

Historias de clientes relacionadas

Seguridad

Banco Ryt

El Banco Ryt mejora la visibilidad de las API, fortalece el cumplimiento y reduce el riesgo tras la migración a la nube con las soluciones de Akamai.

Leer historia de cliente
Seguridad

Banco Bradesco

Bradesco implementa soluciones de seguridad de Akamai para garantizar la protección proactiva contra amenazas impulsadas por IA, mejorar la experiencia de los clientes y reducir los costes.

Leer historia de cliente
Seguridad

SBI Holdings

A medida que se intensifican los ataques cibernéticos dirigidos a la industria financiera, SBI Holdings está trabajando para lograr una estrategia Zero Trust con Akamai Guardicore Segmentation.

Leer historia de cliente