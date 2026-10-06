Cognidox está transformando la gestión de documentos en los sectores de aparatología médica, ciencias de la vida y semiconductores. La empresa ofrece un eficiente sistema de gestión electrónica de la calidad (eQMS) con una estructura digital flexible, conforme a las normas ISO 9001 e ISO 13485 y la sección 820 del Código de Reglamentos Federales (CFR) de la FDA. Entre sus clientes, destacan grandes referentes como Samsung, Siemens, AMD y Novartis.

Sin mucho preaviso, el proveedor de nube del que dependía Cognidox cerró, y la firma tuvo que buscar una solución rápida. Akamai se presentó como la opción ideal para una migración segura y sencilla.