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Background

Cognidox

Das Unternehmen hat den richtigen Public-Cloud-Anbieter und Partner gefunden, um das Geschäft bereit für die Zukunft zu machen

Logo Cognidox

Standort

Cambridge, Vereinigtes Königreich
cognidox.com

Branche

Hightech

Die wichtigsten Vorteile

  • Schnelle Migration
  • Zuverlässiger Partner
  • Kostenkontrolle

Lösung

Cloud Computing
Als PDF herunterladen

Moderne Dokumentverwaltung

Cognidox transformiert die Dokumentverwaltung für Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Biowissenschaften und Halbleiter. Das Unternehmen bietet ein Lean eQMS (Electronic Quality Management System, elektronisches Qualitätsmanagementsystem) mit einem flexiblen digitalen Framework für Compliance mit ISO 9001, ISO 13485 und FDA 21 CFR Part 820. Zu den Kunden zählen Branchengrößen wie Samsung, Siemens, AMD und Novartis.

Als der langjährige Cloudanbieter des Unternehmens plötzlich seine Schließung bekannt gab, musste Cognidox einen neuen Partner finden – und zwar schnell. Für eine nahtlose und sichere Migration wandte sich das Unternehmen an Akamai.

Ein Rennen gegen die Zeit

Als ElasticHosts 2020 nur 60 Tage im Voraus seine bevorstehende Schließung ankündigte, war Cognidox nicht vorbereitet. Das Unternehmen war bereits seit 2012 Kunde von ElasticHosts und stand plötzlich vor einer unternehmenskritischen Entscheidung.

Joe Byrne, CEO des Unternehmens, erklärt: „Wir mussten unsere gesamte Plattform migrieren und diesen Wechsel für unsere Nutzer nahtlos gestalten. Das geistige Eigentum unserer Kunden liegt in unseren Händen, und wir brauchten sofort einen zuverlässigen Partner.“

Akamai ist der richtige Partner

Cognidox verlor keine Zeit und beauftragte ein Unternehmen mit der Suche nach einem neuen Cloudanbieter. Innerhalb von zwei Wochen standen Cognidox Bewertungsberichte zu sieben Anbietern zur Verfügung, darunter Linode (2022 von Akamai übernommen).

Byrne und Vittal Aithal, CTO und Mitbegründer von Cognidox, grenzten die Auswahl auf vier Unternehmen ein: AWS, Google Cloud, Microsoft Azure und Akamai. Nachdem Cognidox die Fähigkeiten, die Kapazität und die Qualität dieser Anbieter bewertet hatte, entschied sich das Team für Akamai als primären Public‑Cloud-Anbieter und für AWS als externen Backup-Anbieter.

Als die Migration begann, wurde Cognidox in seiner Auswahl bestätigt. „Ich habe bereits viele Partner ausgewählt und Akamai war wirklich eine positive Überraschung. In einer unglaublich stressigen Zeit übertrafen sie all unsere Erwartungen.“

Vertrauen in Akamai

Die Zuverlässigkeit und Performance der Akamai-Plattform sorgte für weitere Erleichterung. Laut Aithal möchte sich das Unternehmen bei einer Flotte von hunderten Maschinen keine Sorgen machen müssen, dass eine davon ausfällt. „Wir können auf Akamai vertrauen“, betont er.

Aithal unterstreicht auch die Bedeutung der Reaktionsfähigkeit von Anbietern. „Bei anderen großen Anbietern wären wir einfach eine weitere Nummer. Seit der Übernahme von Linode durch Akamai genießen wir persönlichen, reaktionsschnellen Support.“ Byrne fügt hinzu: „Die Support-Qualität während der Migration war wirklich großartig.“

Kundenbedürfnisse erfüllen

Byrne betont, dass die Migration auch der perfekte Moment für Cognidox war, um manuelle Prozesse zu automatisieren. „Jetzt können wir neue Kunden in nur einer Stunde eingliedern. Akamai ist genau der richtige Infrastruktur-Partner für unseren Erfolg.“

Cognidox verwendet dedizierte Computing-Instanzen für seine Kunden und gemeinsam genutzte Instanzen für Proofs of Concept und Blockspeicher-Volumes. „So leiden unsere Kunden nicht unter Performance-Einbußen durch die Workloads anderer Kunden. Gleichzeitig haben wir unsere Kosten unter Kontrolle, indem wir gemeinsam genutzte Instanzen für potenzielle Kunden einrichten“, erklärt Aithal.

Das Unternehmen kann seinen Kunden auch garantieren, dass ihre Daten in den zertifizierten Rechenzentren von Akamai sicher sind. „Akamai hat uns sogar bei der Datenverschlüsselung unterstützt, was uns Zeit ersparte und die Compliance erleichterte“, so Aithal.

Mit Zuversicht auf Expansionskurs

Mit Akamai konnte Cognidox nicht nur seine Prozesse automatisieren, sondern auch die Gewinnmargen steigern, und seit 2021 ist das Unternehmen jedes Jahr um 40 % gewachsen. Und es ist bereit für noch mehr Wachstum.

Da ein Großteil der Welt immer noch auf papierbasiertes Qualitätsmanagement – oder Prozesse auf gemeinsam genutzten Laufwerken – angewiesen ist, bietet Cognidox die digitale Infrastruktur, die Unternehmen benötigen, um ihre Abläufe zu verbessern. „Akamai ist ein solider Partner für unser Wachstum. Selbst wenn wir uns verdoppeln, kann die Plattform von Akamai mithalten“, so Byrne.

Über Cognidox

Cognidox ist ein führender und kostengünstiger Anbieter von elektronischen Qualitätsmanagementlösungen (eQMS) für die Life-Science-Märkte. Das Unternehmen blickt auf 15 Jahre Erfahrung im Bereich EDMS (Electronic Document Management Solution) zurück und bietet erstklassige rückverfolgbare Dokumentation, Entwurfskontrolle, Übermittlung technischer Unterlagen und eine Vielzahl von Qualitätsmodulen, die alles von CAPA bis Risikomanagement abdecken. Cognidox liefert außerdem leistungsstarke Integrationen für MS Office und DocuSign sowie ein Visio-gesteuertes grafisches Frontend zum Erstellen von Flussdiagrammen für interne Verfahren und Prozesse im gesamten Life-Science-eQMS. Weitere Informationen finden Sie unter cognidox.com.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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