Cognidox transformiert die Dokumentverwaltung für Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Biowissenschaften und Halbleiter. Das Unternehmen bietet ein Lean eQMS (Electronic Quality Management System, elektronisches Qualitätsmanagementsystem) mit einem flexiblen digitalen Framework für Compliance mit ISO 9001, ISO 13485 und FDA 21 CFR Part 820. Zu den Kunden zählen Branchengrößen wie Samsung, Siemens, AMD und Novartis.

Als der langjährige Cloudanbieter des Unternehmens plötzlich seine Schließung bekannt gab, musste Cognidox einen neuen Partner finden – und zwar schnell. Für eine nahtlose und sichere Migration wandte sich das Unternehmen an Akamai.