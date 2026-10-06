Cognidox sta trasformando la gestione dei documenti per le aziende che operano nel settore scientifico-sanitario e in quello dei semiconduttori. L'azienda fornisce un sistema flessibile e digitale di tipo eQMS (Electronic Quality Management System) per una produzione snella in conformità agli standard ISO 9001, ISO 13485 e FDA 21 CFR parte 820. Tra i suoi clienti, figurano giganti del settore come Samsung, Siemens, AMD e Novartis.
Quando il suo storico provider di servizi cloud ha annunciato improvvisamente la chiusura dell'azienda, Cognidox ha dovuto trovare un nuovo partner e in tempi brevi, quindi si è rivolta ad Akamai per eseguire una migrazione semplice e sicura.