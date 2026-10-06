Senza perdere tempo, Cognidox ha incaricato un'azienda di cercare un altro provider di servizi cloud. Nel giro di due settimane, Cognidox ha valutato sette provider di servizi di hosting, tra cui Linode (l'azienda acquisita da Akamai nel 2022).

Byrne e Vittal Aithal, CTO e cofondatore di Cognidox, hanno ristretto la loro scelta a quattro nomi: AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Akamai. Dopo aver valutato le funzionalità, le capacità e la caratteristiche di questi vendor, Cognidox ha scelto Akamai come provider di servizi di cloud pubblico e AWS per le operazioni di backup offsite.

Una volta avviata la migrazione, Cognidox ha avuto conferma di aver preso la decisione giusta. "Ho scelto molti partner, ma Akamai ha portato una ventata di novità: le sue soluzioni hanno superato le nostre aspettative in un periodo particolarmente stressante", ha spiegato Byrne.