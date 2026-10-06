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Cognidox

La società ha trovato il provider e il partner di servizi di cloud pubblico di cui aveva bisogno per gestire le sue future attività aziendali con la massima fiducia

Logo di Cognidox

Sede

Cambridge, Regno Unito
cognidox.com

Settore

High-tech

Vantaggi principali

  • Una rapida migrazione
  • Un partner affidabile
  • Controllo dei costi

Soluzione

Cloud computing
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Una moderna gestione dei documenti

Cognidox sta trasformando la gestione dei documenti per le aziende che operano nel settore scientifico-sanitario e in quello dei semiconduttori. L'azienda fornisce un sistema flessibile e digitale di tipo eQMS (Electronic Quality Management System) per una produzione snella in conformità agli standard ISO 9001, ISO 13485 e FDA 21 CFR parte 820. Tra i suoi clienti, figurano giganti del settore come Samsung, Siemens, AMD e Novartis.

Quando il suo storico provider di servizi cloud ha annunciato improvvisamente la chiusura dell'azienda, Cognidox ha dovuto trovare un nuovo partner e in tempi brevi, quindi si è rivolta ad Akamai per eseguire una migrazione semplice e sicura.

Una corsa contro il tempo

Quando ElasticHosts ha annunciato, nel 2020, la sua imminente chiusura con un preavviso di soli 60 giorni, non è stata una bella notizia per Cognidox. L'azienda, che si era affidata ai suoi servizi dal 2012, si è trovata così a dover prendere una decisione repentina.

Come ha spiegato Joe Byrne, CEO dell'azienda, "abbiamo dovuto migrare la nostra intera piattaforma e renderla fruibile per i nostri utenti. Gli indirizzi IP dei nostri clienti erano nelle nostre mani e ci serviva immediatamente un partner affidabile".

Akamai: il partner ideale

Senza perdere tempo, Cognidox ha incaricato un'azienda di cercare un altro provider di servizi cloud. Nel giro di due settimane, Cognidox ha valutato sette provider di servizi di hosting, tra cui Linode (l'azienda acquisita da Akamai nel 2022).

Byrne e Vittal Aithal, CTO e cofondatore di Cognidox, hanno ristretto la loro scelta a quattro nomi: AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Akamai. Dopo aver valutato le funzionalità, le capacità e la caratteristiche di questi vendor, Cognidox ha scelto Akamai come provider di servizi di cloud pubblico e AWS per le operazioni di backup offsite.

Una volta avviata la migrazione, Cognidox ha avuto conferma di aver preso la decisione giusta. "Ho scelto molti partner, ma Akamai ha portato una ventata di novità: le sue soluzioni hanno superato le nostre aspettative in un periodo particolarmente stressante", ha spiegato Byrne.

La fiducia riposta in Akamai

L'affidabilità e le performance della piattaforma Akamai hanno ridotto ulteriormente lo stress. Come ha detto Aithal, quando disponi di una flotta costituita da centinaia di computer, l'ultima cosa di cui vuoi preoccuparti è l'interruzione di uno di questi sistemi. "Possiamo fidarci totalmente di Akamai", ha sottolineato.

Aithal ha anche evidenziato l'importanza dei tempi di risposta di un vendor. "Mentre con altri grandi fornitori, noi siamo solo uno dei tanti clienti, da quando Akamai ha acquisito Linode, possiamo usufruire di un supporto personalizzato e tempestivo. Byrne ha aggiunto: "La qualità del servizio offerto dal personale di supporto durante e dopo la migrazione è stata ineccepibile".

Soddisfare le esigenze dei clienti

Come ha affermato Byrne, la migrazione è stata per Cognidox il momento ideale in cui automatizzare processi fino ad allora manuali. "Ora possiamo fornire ai nuovi clienti i servizi richiesti nel giro di un'ora. Akamai si è rivelato il partner per l'infrastruttura ideale per far prosperare le nostre attività aziendali".

Cognidox utilizza istanze di elaborazione dedicate per i suoi clienti e istanze condivise per PoC (Proof-of-Concept) e volumi di archiviazione a blocchi. "I carichi di lavoro di altri clienti non influiscono sulle performance dei nostri clienti. Nello stesso tempo, riusciamo a controllare i costi creando istanze condivise per i potenziali clienti", ha affermato Aithal.

L'azienda può anche garantire ai suoi clienti che i loro dati vengano protetti nei data center certificati di Akamai. "Akamai ci ha persino aiutato con la crittografia dei dati, facendoci risparmiare molto tempo e rispettando i nostri requisiti di conformità", ha continuato.

Una forte espansione con la massima tranquillità

Con Akamai, Cognidox non solo ha automatizzato i suoi processi, ma è riuscita anche a migliorare i suoi margini di profitto con una crescita annua del 40% dal 2021. Inoltre, l'azienda è pronta a scalare ulteriormente.

Mentre praticamente in tutto il mondo ci si affida alla gestione della qualità basata sul cartaceo (o su processi su unità condivise), Cognidox fornisce alle aziende l'infrastruttura digitale necessarie per migliorare le loro attività. "Akamai è un partner estremamente affidabile nel nostro percorso di espansione. Anche se le dimensioni della nostra azienda si sono raddoppiate, la piattaforma di Akamai è riuscita a soddisfare completamente le nostre esigenze", ha concluso Byrne.

Infomazioni su Cognidox

Cognidox è uno dei principali provider di soluzioni eQMS (Electronic Quality Management System) disponibili a costi vantaggiosi per il settore scientifico. Con un'esperienza di 15 anni nelle soluzioni eDMS (Electronic Document Management System), Cognidox fornisce eccellenti funzioni di tracciabilità della documentazione, controllo della protezione e inoltro di file tecnici, oltre ad una serie di moduli di controllo qualità che riguardano tutti gli aspetti correlati, dal sistema CAPA alla gestione dei rischi associati. Cognidox vanta potenti integrazioni in MS Office e Docusign, oltre ad un'applicazione front-end grafica basata su Visio che consente di creare diagrammi di flusso delle procedure e dei processi interni per le soluzioni eQMS del settore scientifico. Per saperne di più, visita il sito cognidox.com.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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