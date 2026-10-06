Cognidox transforme la gestion des documents pour les entreprises dans les domaines des dispositifs médicaux, des sciences de la vie et des semi-conducteurs. L'entreprise propose Lean eQMS, un système de gestion de la qualité électronique qui fournit un cadre digital flexible pour maintenir la conformité aux normes ISO 9001, ISO 13485 et FDA 21 CFR, partie 820. Elle compte parmi ses clients certains géants du secteur, tels que Samsung, Siemens, AMD et Novartis.

Lorsque son fournisseur cloud de longue date a soudainement annoncé sa fermeture, Cognidox a dû trouver un nouveau partenaire, et vite. Elle s'est tournée vers Akamai, avec la promesse d'une migration fluide et sécurisée.