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Cognidox

L'entreprise a trouvé le fournisseur et le partenaire de cloud public dont elle avait besoin pour avancer en toute confiance

Logo Cognidox

Localisation géographique

Cambridge, Royaume-Uni
cognidox.com

Secteur

Hautes technologies

Principaux impacts

  • Migration rapide
  • Partenaire fiable
  • Maîtrise des coûts

Solution

Cloud Computing
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Développer une gestion moderne des documents

Cognidox transforme la gestion des documents pour les entreprises dans les domaines des dispositifs médicaux, des sciences de la vie et des semi-conducteurs. L'entreprise propose Lean eQMS, un système de gestion de la qualité électronique qui fournit un cadre digital flexible pour maintenir la conformité aux normes ISO 9001, ISO 13485 et FDA 21 CFR, partie 820. Elle compte parmi ses clients certains géants du secteur, tels que Samsung, Siemens, AMD et Novartis.

Lorsque son fournisseur cloud de longue date a soudainement annoncé sa fermeture, Cognidox a dû trouver un nouveau partenaire, et vite. Elle s'est tournée vers Akamai, avec la promesse d'une migration fluide et sécurisée.

Une course contre la montre

Lorsque ElasticHosts a annoncé sa fermeture imminente en 2020, avec seulement 60 jours de préavis, Cognidox a été pris au dépourvu. L'entreprise, qui employait ses services depuis 2012, s'est donc retrouvée face à un moment décisif.

Joe Byrne, PDG de l'entreprise, explique : « Nous avons dû migrer l'ensemble de notre plateforme sans complexité ajoutée pour nos utilisateurs. La propriété intellectuelle de nos clients repose sur nos épaules, il nous fallait donc un partenaire fiable le plus vite possible. »

Akamai : un partenaire de choix

Cognidox a engagé sans perdre de temps une entreprise pour qu'elle lui propose une sélection de fournisseurs de services cloud. En deux semaines, Cognidox a reçu un rapport d'évaluation sur l'hébergement de sept fournisseurs, dont Linode (racheté par Akamai en 2022) faisait partie.

Joe Byrne et Vittal Aithal, CTO et co-fondateur de Cognidox, ont ensuite réduit la liste à quatre fournisseurs : AWS, Google Cloud, Microsoft Azure et Akamai. Après avoir examiné les fonctionnalités, la capacité et la qualité de ces fournisseurs, Cognidox a choisi Akamai comme principal fournisseur de cloud public et AWS pour les sauvegardes de données hors site.

Dès le début de la migration, l'entreprise a su qu'elle avait pris la bonne décision. « Je suis passé par de nombreux partenaires et Akamai a été une véritable bouffée d'air frais. Ils ont dépassé nos attentes malgré la pression », déclare Joe Byrne.

Faire confiance à Akamai

La fiabilité et les performances de la plateforme Akamai ont été d'un grand soutien. Comme l'explique Vittal Aithal, lorsque vous dépendez d'une flotte de centaines de machines, vous voulez éviter que l'une d'elles tombe en panne. « Nous pouvons compter sur Akamai », affirme-t-il.

V. Aithal souligne également l'importance de la réactivité du fournisseur. « Pour les plus grands fournisseurs, nous ne serions qu'un chiffre de plus. Depuis l'acquisition de Linode par Akamai, nous bénéficions d'une assistance personnalisée et réactive. » J. Byrne ajoute : « L'équipe d'assistance pendant et après la migration nous a offert un service d'excellente qualité. »

Répondre aux besoins des clients

J. Byrne explique que la migration a offert à Cognidox l'opportunité d'automatiser ses processus encore manuels. « Désormais, nous pouvons répondre aux demandes des nouveaux clients en seulement une heure. Akamai nous a fourni l'infrastructure dont nous avions besoin pour prospérer. »

Cognidox utilise des instances de calcul dédiées pour ses clients et des instances partagées pour les démonstrations de faisabilité et les volumes de stockage en bloc. « Les performances de nos clients ne seront pas affectées par les charges de travail des autres clients. Dans le même temps, nous contrôlons les coûts en déployant des instances partagées pour les prospects », explique V. Aithal.

L'entreprise peut également garantir la sécurité des données de ses clients dans les centres de données certifiés d'Akamai. « Akamai nous a même aidés pour le chiffrement des données, ce qui nous a permis de gagner un temps précieux et d'assurer la conformité », ajoute-t-il.

Poursuivre les objectifs de croissance en toute confiance

Grâce à Akamai, Cognidox a non seulement automatisé ses processus, mais également amélioré ses profits et enregistré une croissance annuelle de 40 % depuis 2021. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là.

Alors que la plupart des entreprises dans le monde entier continuent de recourir au format papier pour la gestion de la qualité (ou à des processus sur lecteurs partagés), Cognidox fournit l'infrastructure digitale dont les entreprises ont besoin pour améliorer leur efficacité. « Akamai a joué un rôle solide dans notre croissance. Même si notre entreprise devait doubler de taille, la plateforme d'Akamai serait là pour nous couvrir », conclut J. Byrne.

À propos de Cognidox

Cognidox est un fournisseur majeur de solutions de gestion de la qualité électronique (eQMS) à moindre coût pour les marchés des sciences de la vie. Avec 15 ans de développement de fonctionnalités de base pour les solutions de gestion de documents électroniques (eDMS), Cognidox assure des services de premier ordre en matière de traçabilité de la documentation, de contrôle de la conception, de soumission de fichiers techniques, et propose une multitude de modules de qualité couvrant tous les aspects, des actions correctives à la gestion des risques. Cognidox offre des intégrations optimisées avec MS Office et Docusign, ainsi qu'un front-end graphique basé sur Visio pour la création d'organigrammes sur les procédures et processus internes pour l'ensemble des eQMS dans le domaine des sciences de la vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cognidox.com.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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