A Cognidox está transformando o gerenciamento de documentos para empresas de dispositivos médicos, ciências biológicas e semicondutores. A empresa é um sistema Lean de gestão de qualidade eletrônica (eQMS) que fornece uma estrutura flexível e digital para a conformidade com as normas ISO 9001, ISO 13485, e FDA 21 CFR Parte 820. Entre os clientes estão gigantes do setor, como Samsung, Siemens, AMD e Novartis.

Quando seu provedor de nuvem de longa data anunciou repentinamente que estava encerrando suas operações, a Cognidox precisou encontrar um novo parceiro rapidamente. A empresa recorreu à Akamai para uma migração sem interrupções e segura.