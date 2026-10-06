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Cognidox

A Cognidox encontrou o provedor de nuvem pública e parceiro de que precisava para colocar os negócios nos trilhos do futuro com confiança.

Logotipo da Cognidox

Localização

Cambridge, Reino Unido
cognidox.com

Setor

Alta tecnologia

Principais impactos

  • Migração rápida
  • Parceiro confiável
  • Controle de custos

Solução

Computação em nuvem
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Gerenciamento de documentos moderno

A Cognidox está transformando o gerenciamento de documentos para empresas de dispositivos médicos, ciências biológicas e semicondutores. A empresa é um sistema Lean de gestão de qualidade eletrônica (eQMS) que fornece uma estrutura flexível e digital para a conformidade com as normas ISO 9001, ISO 13485, e FDA 21 CFR Parte 820. Entre os clientes estão gigantes do setor, como Samsung, Siemens, AMD e Novartis.

Quando seu provedor de nuvem de longa data anunciou repentinamente que estava encerrando suas operações, a Cognidox precisou encontrar um novo parceiro rapidamente. A empresa recorreu à Akamai para uma migração sem interrupções e segura.

Uma corrida contra o tempo

Quando a ElasticHosts anunciou seu fechamento iminente em 2020, com apenas 60 dias de antecedência, a Cognidox foi pega de surpresa. A Cognidox era cliente desde 2012, então a empresa se viu diante de um momento dramático e decisivo.

Joe Byrne, CEO da empresa, explica: "Tivemos que migrar toda a nossa plataforma sem causar interrupções para os nossos usuários. O IP de nossos clientes está em nossas mãos, por isso, precisávamos de um parceiro confiável imediatamente."

Akamai, o parceiro certo

Sem perder tempo, a Cognidox contratou uma empresa para pesquisar opções de provedores de nuvem. Ao final de duas semanas, a Cognidox recebeu um relatório de avaliação de hospedagem que abrangia sete provedores, um dos quais foi a Linode (adquirida pela Akamai em 2022).

Byrne e Vittal Aithal, CTO e co-fundador da Cognidox, concentraram-se em quatro opções: AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Akamai. Após uma avaliação criteriosa dos recursos, da capacidade e da qualidade desses fornecedores, a Cognidox escolheu a Akamai como seu principal provedor de nuvem pública e a AWS para backups externos.

Com o início da migração, a Cognidox sentiu-se confiante sobre a decisão tomada. "Já selecionei muitos parceiros, e a Akamai veio como um alento. Ela superou nossas expectativas em tempos de grande estresse e tensão", explica Byrne.

Confiança total na Akamai

A confiabilidade e o desempenho da plataforma da Akamai reduziram ainda mais o estresse. Como Aithal afirma, ao administrar uma frota de centenas de máquinas, você não quer ter de se preocupar com interrupções em nenhuma delas. "Podemos confiar na Akamai", enfatiza.

Aithal também salientou a importância da capacidade de resposta dos fornecedores. "Para outros grandes fornecedores, seríamos apenas mais um. Desde que a Akamai adquiriu a Linode, recebemos suporte personalizado e responsivo." Byrne acrescenta: "A qualidade da equipe de suporte durante a migração e desde então tem sido brilhante."

Satisfação das necessidades dos clientes

Como diz Byrne, a migração revelou ser o momento perfeito para a Cognidox automatizar processos até então manuais. "Agora, podemos atender novos clientes em apenas uma hora. A Akamai era o parceiro de infraestrutura de que precisávamos para prosperar."

A Cognidox usa instâncias de computação dedicadas para seus clientes e instâncias compartilhadas para provas de conceito e volumes de armazenamento em bloco. "Nossos clientes não sofrerão queda de desempenho devido às cargas de trabalho de outros clientes. Ao mesmo tempo, controlamos os custos ao ativar instâncias compartilhadas para possíveis clientes", afirma Aithal.

A empresa também pode garantir aos clientes que seus dados estão seguros nos data centers certificados pela Akamai. "A Akamai até ajudou com a criptografia de dados, o que nos permitiu economizar tempo e cumprir com as normas de conformidade", ele continua.

Rumo ao grande crescimento com confiança

Com a Akamai, a Cognidox não só automatizou seus processos, mas também melhorou as margens e vem crescendo 40% ao ano desde 2021. E a empresa está pronta para crescer ainda mais.

Com grande parte do mundo ainda contando com gerenciamento de qualidade baseado em papel, ou processos em unidades compartilhadas, a Cognidox fornece às empresas a infraestrutura digital de que precisam para aprimorar suas operações. "A Akamai é um parceiro sólido em nosso crescimento. Ainda que dobremos de tamanho, a plataforma da Akamai estará conosco dando-nos o suporte de que precisamos," conclui Byrne.

Sobre a Cognidox

A Cognidox é uma fornecedora líder e econômica de soluções eletrônicas de gerenciamento de qualidade (eQMS) para os mercados de ciências biológicas. Com base em 15 anos de operação de soluções de gerenciamento de documentos eletrônicos (eDMS), a Cognidox fornece serviços mundialmente consagrados de rastreabilidade de documentação, controle de projeto, envio de arquivos técnicos, além de vários módulos de qualidade que vão desde CAPA (Corrective and Preventive Action, ação corretiva e preventiva) até gerenciamento de riscos. A Cognidox tem integrações poderosas com o MS Office e o Docusign, bem como um front-end gráfico orientado pelo Visio para procedimentos e processos internos de fluxograma, para um eQMS de ciências biológicas completo. Para saber mais, acesse cognidox.com.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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