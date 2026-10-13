Akamai
跳转到主要内容
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

EMC

EMC 利用 Akamai 通过在线通道交付点播在线学习和培训内容，从而节省了数百万美元

EMC 徽标

地点

美国马萨诸塞州霍普金顿 http://www.emc.com

行业

商业

EMC 是 IT 存储硬件解决方案领域的领先供应商，他们提供解决方案来帮助客户执行数据备份和恢复，并加快云计算转型过程。

EMC 之所以开始与 Akamai 合作，是因为他们位于亚洲和东欧的用户遇到了应用程序性能方面的难题。他们曾试图构建自己的 CDN 解决方案，但所需的成本和时间超出了他们的预算，因此，他们寻求与 Akamai 合作，后者为他们提供了可扩展的灵活基础架构。

最初，Akamai 开始交付 EMC 的在线学习内容，并立即取得了成效。EMC 能够减少课堂数量以及有教师指导的培训数量，转而采用更加计算机化的培训和视频培训模块，这使他们能够节省数百万美元的培训费用。另一个好处是，他们能够按需交付培训和内容，在如今快速变化的市场中，这种能力十分强大。

多年来，EMC 在不断扩大与 Akamai 的合作关系。起初他们采用的只是一套用于交付在线学习内容的解决方案，后来，这段合作关系发展成了由 Akamai 为 EMC 外网分发几乎所有内容。这包括他们的合作伙伴自助门户、软件交付计划和电子商务平台。最近，EMC 已经开始为他们的新网站使用 Akamai Web Application Accelerator。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

分享

相关客户案例

安全性

Ryt Bank

借助 Akamai 解决方案，Ryt Bank 在迁移到云端后提升了 API 监测能力、加强了合规性并降低了风险。

阅读客户案例
安全性

Bradesco 银行

Bradesco 借助 Akamai 安全解决方案，主动防御 AI 驱动的威胁，提升客户体验，并降低了成本。

阅读客户案例
安全性

德国商业银行

德国商业银行通过部署 Akamai API Security，借助主动威胁检测和增强型 API 控制措施，成功保障每月 60 亿次 API 调用的安全。

阅读客户案例
Akamai China