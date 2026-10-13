EMC 是 IT 存储硬件解决方案领域的领先供应商，他们提供解决方案来帮助客户执行数据备份和恢复，并加快云计算转型过程。

EMC 之所以开始与 Akamai 合作，是因为他们位于亚洲和东欧的用户遇到了应用程序性能方面的难题。他们曾试图构建自己的 CDN 解决方案，但所需的成本和时间超出了他们的预算，因此，他们寻求与 Akamai 合作，后者为他们提供了可扩展的灵活基础架构。

最初，Akamai 开始交付 EMC 的在线学习内容，并立即取得了成效。EMC 能够减少课堂数量以及有教师指导的培训数量，转而采用更加计算机化的培训和视频培训模块，这使他们能够节省数百万美元的培训费用。另一个好处是，他们能够按需交付培训和内容，在如今快速变化的市场中，这种能力十分强大。

多年来，EMC 在不断扩大与 Akamai 的合作关系。起初他们采用的只是一套用于交付在线学习内容的解决方案，后来，这段合作关系发展成了由 Akamai 为 EMC 外网分发几乎所有内容。这包括他们的合作伙伴自助门户、软件交付计划和电子商务平台。最近，EMC 已经开始为他们的新网站使用 Akamai Web Application Accelerator。