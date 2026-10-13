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EMC

EMCは、オンラインチャネルを通じたeラーニングおよびトレーニングコンテンツのオンデマンド配信にAkamaiを利用することで、数百万ドルものコストを削減しました

EMCのロゴ

所在地

米国、マサチューセッツ州ホプキントンhttp://www.EMC.com

業種

コマース

EMCは、ITストレージ・ハードウェア・ソリューションの大手プロバイダーです。データのバックアップと復元、クラウドコンピューティングへの移行加速をサポートしています。

EMCがAkamaiのソリューションを利用することにしたのは、アジアおよび東ヨーロッパ各地のユーザーの、アプリケーションのパフォーマンスに問題が生じていたためです。CDNソリューションを自社開発することも検討しましたが、コストと時間が非常にかかるため、スケーラブルで柔軟性に優れたインフラを提供しているAkamaiに依頼することにしました。

Akamaiのソリューションを使ってEMCのEラーニングコンテンツを配信したところ、その効果はすぐに表れました。EMCは、教室でのインストラクターによるトレーニングの数を減らし、PCを使ったトレーニングモジュールと動画トレーニングモジュールを増やしました。これにより、トレーニングにかかる費用を数百万ドル削減できました。トレーニングとコンテンツをオンデマンドで提供できるという利点もありました。今日の動的な市場においては、大きなアドバンテージといえます。

EMCはその後、Akamaiとの関係を数年間拡大しています。Eラーニングコンテンツを配信するソリューションで始まったのですが、EMCのエクストラネットのコンテンツのほぼすべてをAkamaiが配信するまでに発展しました。たとえば、同社のパートナー向けセルフサービスポータル、ソフトウェア配信プログラム、eコマースプラットフォームなどです。最近では、新しいWebサイトにAkamai Web Application Acceleratorを採用しました。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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