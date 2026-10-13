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EMC

EMC, 온라인 채널을 통해 온디맨드 e러닝 및 교육 콘텐츠를 제공하기 위해 Akamai를 이용해 수백만 달러를 절약

EMC 로고

위치

미국 매사추세츠주 홉킨턴 http://www.emc.com

업종

커머스

EMC는 IT 저장 하드웨어 솔루션을 제공하는 대표적인 업체로서 데이터 백업과 복원을 증진하고 클라우드 컴퓨팅으로 전환을 가속화합니다.

EMC는 아시아와 동유럽 이외 지역에 있는 사용자와 관련해 애플리케이션 성능 문제를 경험하면서 Akamai와 비즈니스를 시작했습니다. 자체 CDN 솔루션을 구축하려 했으나 비용과 일정이 문제가 되어 Akamai에 문의해 확장 가능하고 유연한 솔루션을 받았습니다.

Akamai는 처음에 EMC의 이러닝 콘텐츠를 제공하기 시작했으며 바로 효과가 나타났습니다. EMC는 강의실과 강사 주도 교육을 크게 줄이고 컴류터 기반 교육과 동영상 교육 모듈로 전환해 수백만 달러의 교육비를 줄일 수 있었습니다. 더불어 수요에 따라 교육과 콘텐츠를 제공할 수 있어 오늘날 역동적인 시장에서 큰 도움이 됐습니다.

EMC는 오랫동안 Akamai와의 관계를 확대하고 있습니다. Akamai는 이러닝 콘텐츠 제공용 솔루션으로 시작해 EMC 엑스트라넷의 거의 모든 콘텐츠를 배포하고 있습니다. 여기에는 파트너 셀프서비스 포털, 소프트웨어 전송 프로그램, 이커머스 플랫폼이 포함됩니다. 가장 최근에 EMC는 Akamai Web Application Accelerator를 새 웹사이트에 사용하기 시작했습니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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