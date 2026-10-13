A EMC é uma das principais fornecedoras de TI para soluções de hardware de armazenamento para promover o backup e recuperação de dados e acelerar o caminho para a computação em nuvem.

A EMC começou fazendo negócios com a Akamai porque estava vivenciando desafios de desempenho de aplicações com relação a seus usuários nas partes baixas da Ásia, bem como na Europa Oriental. Ela vinha tentando criar sua própria solução CDN, mas os custos e o cronograma tiveram um custo muito elevado, o que a levou até a Akamai, que forneceu uma infraestrutura escalável e flexível.

Inicialmente, a Akamai começou a entregar conteúdo de e-learning da EMC e o benefício foi imediato. A EMC foi capaz de diminuir a quantidade da sala de aula e formação com instrutor e pôde ir para um treinamento baseado em computador e módulo de treinamento em vídeo, o que lhes permitiu economizar milhões de dólares em custos de treinamento. Um benefício adicional foi a possibilidade de fornecer treinamento e conteúdo sob demanda, o que é extremamente poderoso no mercado dinâmico de hoje.

A EMC continuou a expandir sua relação com a Akamai ao longo dos anos. O que começou como uma solução para distribuição de conteúdo de e-learning evoluiu para a Akamai entregar quase todo o conteúdo da extranet da EMC. Isso inclui seu portal de autoatendimento de parceiros, programas de entrega de software e plataforma de e-commerce. Mais recentemente, a EMC começou a utilizar o Acelerador de Aplicações Web da Akamai para seu novo site.