EMC es un proveedor líder de soluciones de hardware de almacenamiento de TI que facilitan la copia de seguridad y recuperación de datos a fin de acelerar la adopción del cloud computing.

EMC recurrió a Akamai porque estaba experimentando dificultades de rendimiento de sus aplicaciones, principalmente entre los usuarios de las regiones más recónditas de Asia y Europa del Este. Intentaron crear su propia solución de CDN, pero el coste y los plazos eran imposibles, por lo que buscaron la ayuda de Akamai, que les proporcionó una infraestructura flexible y escalable.

Inicialmente, Akamai comenzó a distribuir el contenido de formación online de EMC y el beneficio fue inmediato. EMC pudo reducir el número de clases presenciales y guiadas por un instructor y centrarse en un módulo de formación más informatizado y basado en vídeos, lo que les permitió ahorrar millones de dólares en gastos de formación. Un beneficio adicional fue la posibilidad de ofrecer formación y contenido bajo demanda, algo realmente valioso dado el dinamismo del mercado actual.

La relación de EMC con Akamai ha seguido creciendo a lo largo de los años. Todo comenzó con una solución de Akamai para la distribución de su contenido de aprendizaje online, pero actualmente Akamai se encarga de distribuir casi todo el contenido de la extranet de EMC. Esto incluye su portal de autoservicio para partners, programas de distribución de software y la plataforma de e-commerce. Recientemente, EMC ha comenzado a utilizar Akamai Web Application Accelerator para su nuevo sitio web.