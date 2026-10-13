EMC è fornitore leader di soluzioni hardware per lo storage IT atte a promuovere il backup e il ripristino dei dati e accelerare il passaggio al cloud computing.

EMC ha iniziato a lavorare con Akamai perché doveva affrontare alcune sfide legate alle performance delle applicazioni relative ai propri utenti, nelle regioni meno favorite di Asia ed Europa dell'Est. Cercava di realizzare una propria soluzione CND, ma i costi e i tempi erano proibitivi, per cui si è rivolta ad Akamai, che le ha fornito un'infrastruttura scalabile e flessibile.

Inizialmente, Akamai è partita col fornire contenuti per l'e-learning di EMC e il vantaggio è stato immediato. EMC è riuscita a tagliare la quantità di corsi di formazioni in classe e ILT (Instructor-Led Training), passando a moduli di formazione basati su computer e video, che le hanno consentito di risparmiare milioni di dollari per i costi di formazione. Un ulteriore vantaggio è stata la capacità di fornire formazione e contenuti on-demand: strumento enormemente potente nel mercato dinamico di oggi.

EMC ha continuato ad ampliare la sua relazione con Akamai nel corso degli anni. Ciò che era iniziato come una soluzione utile a fornire contenuti di e-learning si è evoluta in una distribuzione, da parte di Akamai, di quasi tutti i contenuti della extranet di EMC. Ciò comprende anche il portale self-service per i partner, i programmi di delivery dei software e le piattaforme di e-commerce. Più recentemente, EMC ha iniziato a utilizzare Web Application Accelerator di Akamai per il suo nuovo sito web.